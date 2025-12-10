Les Américains en sont jaloux : cette pub française fait pleurer le monde entier

On en dit quoi ?



Force est de constater qu'Intermarché a trouvé sa recette de Noël et s'y tient. Chaque année, une chanson française un peu oubliée, une histoire qui fait monter la larme à l'oeil, et le tour est joué. Cette fois, le choix de Claude François et du loup mal-aimé fonctionne plutôt bien. La qualité de l'animation est indéniable et le studio Illogic prouve qu'on peut rivaliser avec les grosses productions américaines. Par contre, le message bien-manger tourne un peu en rond depuis quelques années.