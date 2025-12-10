Actualité
Les Américains en sont jaloux : cette pub française fait pleurer le monde entier

Intermarché dévoile sa campagne de Noël avec un court-métrage d'animation où un loup mal-aimé apprend à manger des légumes pour se faire des amis. Réalisé par le studio français Illogic, nominé aux Oscars, le film est accompagné du tube de Claude François. Et ce qui est fort, c'est qu'elle fait un carton sur le Web mondial !

Une fable sur le bien-manger



Depuis 2017 et le désormais culte L'amour l'amour, Intermarché et l'agence Romance se sont fait une spécialité des publicités de Noël qui tirent sur la corde sensible. Cette année, le duo récidive avec une fable animalière de plus de deux minutes. L'histoire suit un petit garçon qui reçoit une peluche de loup en cadeau et peine à s'y attacher. Dans son imagination, le loup effrayant se transforme en personnage touchant lorsqu'il découvre les bienfaits des fruits et légumes. Par la magie du bien-manger, le prédateur parvient à se réconcilier avec les autres animaux de la forêt et trouve enfin sa place.



Un casting créatif français



Pour donner vie à cette histoire, Intermarché a réuni une équipe entièrement française. La réalisatrice Nadège Loiseau, connue pour Le petit locataire, signe les scènes en prises de vues réelles. Les séquences d'animation sont confiées au studio montpelliérain Illogic, nominé aux Oscars pour son court-métrage Garden Party. Côté musique, la marque a choisi de ressusciter un classique de la chanson française avec Le mal-aimé de Claude François.

Le titre colle bien au personnage du loup rejeté et renforce l'émotion du récit. Le film a été diffusé pour la première fois le 6 décembre sur TF1 lors de Miss France, et sera projeté au cinéma avant Zootopie 2.

Le monde entier l'adore



Sur les réseaux sociaux, la pub a rapidement fait le tour des timelines. Beaucoup saluent la qualité d'exécution, comparant le niveau d'animation à celui des grands studios comme Disney ou Pixar. Cette pub est magnifiquement bien faite, ça replonge dans l'enfance, peut-on lire dans les commentaires. Néanmoins, quelques voix discordantes s'élèvent. Certains internautes trouvent le message un peu trop appuyé : C'est mignon, mais arrêtez de me faire culpabiliser de manger de la viande. D'autres s'interrogent sur le coût d'une telle production en prime time et ses répercussions sur les prix en magasin. Mais surtout, ce qui est fou, c'est de voir cette pub, sous-titrée, relayée partout dans le monde, et encore plus aux US !

On en dit quoi ?



Force est de constater qu'Intermarché a trouvé sa recette de Noël et s'y tient. Chaque année, une chanson française un peu oubliée, une histoire qui fait monter la larme à l'oeil, et le tour est joué. Cette fois, le choix de Claude François et du loup mal-aimé fonctionne plutôt bien. La qualité de l'animation est indéniable et le studio Illogic prouve qu'on peut rivaliser avec les grosses productions américaines. Par contre, le message bien-manger tourne un peu en rond depuis quelques années.
