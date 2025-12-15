Il utilise une carte cadeau Apple et PAF, il perd 20 ans de vie numérique
Par Vincent Lautier - Publié le
Un développeur Apple a vu son compte bloqué définitivement après avoir tenté d'utiliser une carte cadeau compromise. Résultat : plus de 30 000 dollars de matériel inutilisable, des milliers d'achats inaccessibles et des années de photos perdues. Apple refuse de débloquer la situation.
Paris Buttfield-Addison n'est pas n'importe qui dans l'écosystème Apple. Auteur de plus de 20 livres techniques sur Objective-C et Swift, il dirige /dev/world, la plus ancienne conférence pour développeurs Apple non organisée par la marque elle-même. Son compte Apple ID existait depuis près de 25 ans, depuis l'époque iTools. Tout a basculé quand il a voulu utiliser une carte cadeau de 500 dollars achetée chez un grand détaillant pour payer son abonnement iCloud+ 6 To. Le code a échoué. Le revendeur a admis que la carte était probablement compromise et a proposé un remplacement. Peu après, le compte a été verrouillé sans explication. Il raconte tout ceci en détail sur son blog.
Les conséquences sont catastrophiques. Son iPhone, iPad, Apple Watch et plusieurs Mac sont désormais incapables de se synchroniser ou de se mettre à jour. iMessage ne fonctionne plus. Impossible de se déconnecter d'iCloud pour créer un nouveau compte. Des téraoctets de photos de famille sont inaccessibles, tout comme les milliers de dollars d'applications et de contenus achetés au fil des années. Le compte est marqué comme fermé selon les conditions d'utilisation d'Apple Media Services. En clair, c'est terminé, sans recours apparent.
Quand il contacte le support, on lui suggère simplement de créer un nouveau compte. Sauf que cette solution ignore totalement la perte de tous ses achats précédents. Pire : en tant que développeur Apple, créer un nouveau compte sur des appareils potentiellement flagués pourrait le faire blacklister définitivement du programme développeur. Les demandes d'escalade vers les relations clients exécutives ont été rejetées. Ce n'est qu'après que l'affaire a fait le tour des blogs tech qu'un responsable des relations exécutives a promis d'examiner le dossier. À ce jour, aucune solution n'a été trouvée.
Cette histoire fait froid dans le dos. Un algorithme de détection de fraude qui fait un faux positif, et c'est 25 ans de vie numérique qui partent en fumée. Apple avait déjà reconnu par le passé que des bugs dans son système de détection pouvaient causer ce genre de blocages. Mais visiblement, le problème persiste et le support n'a aucun pouvoir pour corriger le tir. Pour éviter ce genre de mésaventure, mieux vaut acheter ses cartes cadeaux directement chez Apple et surtout sauvegarder ses données ailleurs que sur iCloud. À quand un bouton « Non, je ne suis pas un escroc » dans les réglages ?
Une carte cadeau à 500 dollars qui tourne au cauchemar
Paris Buttfield-Addison n'est pas n'importe qui dans l'écosystème Apple. Auteur de plus de 20 livres techniques sur Objective-C et Swift, il dirige /dev/world, la plus ancienne conférence pour développeurs Apple non organisée par la marque elle-même. Son compte Apple ID existait depuis près de 25 ans, depuis l'époque iTools. Tout a basculé quand il a voulu utiliser une carte cadeau de 500 dollars achetée chez un grand détaillant pour payer son abonnement iCloud+ 6 To. Le code a échoué. Le revendeur a admis que la carte était probablement compromise et a proposé un remplacement. Peu après, le compte a été verrouillé sans explication. Il raconte tout ceci en détail sur son blog.
Plus de 30 000 dollars de matériel bloqué
Les conséquences sont catastrophiques. Son iPhone, iPad, Apple Watch et plusieurs Mac sont désormais incapables de se synchroniser ou de se mettre à jour. iMessage ne fonctionne plus. Impossible de se déconnecter d'iCloud pour créer un nouveau compte. Des téraoctets de photos de famille sont inaccessibles, tout comme les milliers de dollars d'applications et de contenus achetés au fil des années. Le compte est marqué comme fermé selon les conditions d'utilisation d'Apple Media Services. En clair, c'est terminé, sans recours apparent.
Le support Apple propose une solution absurde
Quand il contacte le support, on lui suggère simplement de créer un nouveau compte. Sauf que cette solution ignore totalement la perte de tous ses achats précédents. Pire : en tant que développeur Apple, créer un nouveau compte sur des appareils potentiellement flagués pourrait le faire blacklister définitivement du programme développeur. Les demandes d'escalade vers les relations clients exécutives ont été rejetées. Ce n'est qu'après que l'affaire a fait le tour des blogs tech qu'un responsable des relations exécutives a promis d'examiner le dossier. À ce jour, aucune solution n'a été trouvée.
On en dit quoi ?
Cette histoire fait froid dans le dos. Un algorithme de détection de fraude qui fait un faux positif, et c'est 25 ans de vie numérique qui partent en fumée. Apple avait déjà reconnu par le passé que des bugs dans son système de détection pouvaient causer ce genre de blocages. Mais visiblement, le problème persiste et le support n'a aucun pouvoir pour corriger le tir. Pour éviter ce genre de mésaventure, mieux vaut acheter ses cartes cadeaux directement chez Apple et surtout sauvegarder ses données ailleurs que sur iCloud. À quand un bouton « Non, je ne suis pas un escroc » dans les réglages ?