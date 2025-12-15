Il utilise une carte cadeau Apple et PAF, il perd 20 ans de vie numérique

On en dit quoi ?



Cette histoire fait froid dans le dos. Un algorithme de détection de fraude qui fait un faux positif, et c'est 25 ans de vie numérique qui partent en fumée. Apple avait déjà reconnu par le passé que des bugs dans son système de détection pouvaient causer ce genre de blocages. Mais visiblement, le problème persiste et le support n'a aucun pouvoir pour corriger le tir. Pour éviter ce genre de mésaventure, mieux vaut acheter ses cartes cadeaux directement chez Apple et surtout sauvegarder ses données ailleurs que sur iCloud. À quand un bouton « Non, je ne suis pas un escroc » dans les réglages ?