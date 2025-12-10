L'iPhone pliable sera-t-il un carton ? Apple y croit à fond !
Apple aurait revu ses ambitions à la hausse pour son premier iPhone pliable : selon de nouvelles fuites en provenance de la chaîne d’approvisionnement, la firme aurait commandé plus de 22 millions d’écrans à Samsung Display, un volume bien supérieur aux prévisions initiales.
Selon ET News, Apple aurait commandé 22 millions de dalles OLED à Samsung Display pour son futur modèle à écran flexible, soit 11 millions d'iPhone Fold. Or ce volume est nettement supérieur aux prévisions initiales du secteur, qui tablaient plutôt entre 6 et 8 millions d’unités. Notons que la firme coréenne serait a priori le seul fournisseur de ce composant (ndlr : 11 millions d’écrans internes pliables 7,58 pouces, et tout autant d’écrans externes en 5,35 pouces). Si ces chiffres se confirment, Apple placera la barre très haut dès la première année, vu que ce marché, jusqu’ici, dépasse à peine les... 20 millions de ventes annuelles mondiales.
Mais cela peut se comprendre. Selon les dernières estimations d’IDC, l'arrivée du premier iPhone pliable en 2026 ne serait pas seulement un événement produit : ce serait un accélérateur majeur pour ce segment. L'iPhone Fold capterait plus de 22 % des volumes et 34 % de la valeur du segment dès sa première année, porté par un prix d’entrée estimé autour de 2 400 dollars (ce qui est finalement cohérent avec les prix du marché). À ce niveau de prix, Apple ferait basculer un marché aujourd’hui dominé par Samsung et Google vers une gamme nettement plus premium, avec des marges trois fois supérieures à celles d’un smartphone classique.
Cette projection se combine avec une hausse attendue de 30 % des ventes mondiales de pliables en 2026, grâce non seulement à la firme californienne, mais aussi au lancement du Galaxy Z Trifold de Samsung. Dans ce contexte, l’iPhone Fold pourrait rapidement imposer de nouveaux standards. Les rumeurs évoquent notamment un pli quasi invisible, obtenu via une charnière renforcée, et un format compact d’environ 5,5 pouces une fois fermé. Si ces éléments se confirment, Cupertino pourrait non seulement rattraper son retard sur le segment, mais aussi redéfinir les attentes du marché, comme elle l’a déjà fait avec l’Apple Watch ou les Apple Silicon.
Aux dernières rumeurs, l'iPhone adopterait un look Fold, c'est-à-dire qui se replie comme un livre, à la manière d’un Galaxy Z Fold. Mais Apple aurait préféré attendre avant de se lancer sur ce produit, préférant apprendre des erreurs des autres et de proposer ses propres standards de finition et de durabilité.
En effet, la firme travaillerait sur une charnière de nouvelle génération, des matériaux renforcés pour réduire la pliure visible, une dalle COE (Color Filter on Encapsulation) qui permettrait d'avoir un écran plus fin et plus lumineux. A cela, s'ajouterait un appareil photo sous l’écran pour offrir une surface totalement uniforme, sans aucune perforation.
L'augmentation de la production envisagée montre qu'Apple ne considère plus le pliable comme un marché expérimental, mais comme un segment stratégique capable de peser dès son lancement. Cupertino arrive d'ailleurs dans un marché déjà occupé, forte de sa théorie « il vaut mieux arriver en retard mais avec un produit parfait ».
En visant 10 millions d’unités dès la première année, Cupertino cherche à créer un effet d’adoption massive, mais aussi à s’imposer immédiatement sur un marché où Samsung règne encore largement. Pour cela, elle doit verrouiller la chaîne d’approvisionnement autour de technologies exclusives (charnières, COE, UDC), et préparer une gamme pliable qui pourrait à terme remplacer certains modèles traditionnels.
Le rapport confirme également le changement de calendrier et une feuille de route bien chargée pour 2026 : le premier iPhone pliable serait lancé l’an prochain, en même temps que les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Cette stratégie permettrait à Apple de capitaliser sur la visibilité de ses flagships, d'instaurer une nouvelle catégorie sans cannibaliser les ventes des modèles classiques. Cela pousserait également les utilisateurs à découvrir les usages du pliable dans un écosystème iOS complet.
Si Apple double quasiment les estimations de production du secteur, c’est qu’elle anticipe un niveau de demande supérieur à celui observé chez ses concurrents. L’effet
premier iPhone pliable, couplé à une maturité technique plus avancée, pourrait effectivement changer la donne dans un marché jusque-là en croissance mais encore de niche. Reste à voir si l’appareil saura convaincre au-delà de la curiosité — et s’il sera aussi cher que les premiers modèles d’iPad ou les dernières itérations du Vision Pro.