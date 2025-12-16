FantomApp : la CNIL lance sa 1ère application pour aider les ados à protéger leurs données
Publié le
Face à l’usage de plus en plus précoce des réseaux sociaux, la CNIL passe à l’action. L’autorité française de protection des données vient de lancer FantomApp, sa toute première application mobile, pensée pour accompagner les adolescents de 10 à 15 ans dans une utilisation plus sûre et plus éclairée du numérique.
Disponible gratuitement sur l’App Store, Google Play et via une version web (fantomapp.fr), FantomApp est le fruit d’un travail de terrain mené dans plusieurs collèges. La CNIL s’est appuyée sur une enquête dédiée — Numérique, adolescent et vie privée — pour identifier les attentes des jeunes, notamment en matière de protection des données personnelles et de compréhension de leurs droits.
Le constat est sans appel : 79 % des enfants ont accès à un téléphone portable avant 11 ans, selon une étude CSA réalisée pour la CNIL en novembre 2023. Pourtant, les outils pour apprendre à se protéger restent rares, souvent trop complexes ou peu adaptés à ce public.
Tout au long du développement, des collégiens ont été directement associés au projet. Cette approche collaborative a permis de concevoir une application en phase avec leurs pratiques réelles, leurs usages des réseaux sociaux et leurs préoccupations quotidiennes. Il ne s'agit pas ici de moraliser sur un possible usage prolongé, mais de valoriser leurs compétences numériques et de leur donner les bons réflexes.
Les ateliers ont mis en évidence des attentes très concrètes : comprendre les paramètres de confidentialité, savoir qui contacter en cas de problème, ou encore disposer d’outils simples pour sécuriser ses comptes.
FantomApp s’articule autour de trois piliers :
• Informer et orienter : l’application propose des fiches pratiques et des contacts de confiance pour faire face au cyberharcèlement, au vol de compte, aux tentatives d’arnaque ou au chantage sexuel.
• Outiller : floutage de photos, test de robustesse des mots de passe, analyse de la visibilité d’un pseudonyme… des outils simples pour sécuriser ses usages.
• Accompagner : des tutoriels guidés expliquent pas à pas quels réglages activer ou désactiver sur les principales plateformes.
Les droits issus du RGPD y sont présentés de manière accessible : demander l’effacement d’un contenu, s’opposer à certains usages ou déposer une plainte auprès de la CNIL via un formulaire dédié aux mineurs.
Fidèle à sa mission, la CNIL insiste : FantomApp ne collecte aucune donnée personnelle, à l’exception de l’adresse IP et du type d’appareil utilisé, strictement nécessaires au fonctionnement du service. Financée par l’Union européenne dans le cadre du programme CERV, FantomApp a déjà suscité l’intérêt de huit autorités européennes de protection des données. Les contenus seront progressivement traduits et adaptés afin de permettre à un maximum de jeunes Européens de mieux protéger leur vie privée en ligne.
Une réponse concrète aux usages réels des adolescents
Une application conçue par et pour les collégiens
Trois grandes fonctionnalités pour garder le contrôle
Qu'en penser ?
