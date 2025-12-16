FantomApp : la CNIL lance sa 1ère application pour aider les ados à protéger leurs données

Qu'en penser ?



Fidèle à sa mission, la CNIL insiste : FantomApp ne collecte aucune donnée personnelle, à l’exception de l’adresse IP et du type d’appareil utilisé, strictement nécessaires au fonctionnement du service. Financée par l’Union européenne dans le cadre du programme CERV, FantomApp a déjà suscité l’intérêt de huit autorités européennes de protection des données. Les contenus seront progressivement traduits et adaptés afin de permettre à un maximum de jeunes Européens de mieux protéger leur vie privée en ligne.