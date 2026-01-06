Ce cadre photo utilise l'IA pour discuter avec vous via le visage de vos proches

On en dit quoi ?



C'est typiquement le genre de produit qui va diviser. D'un point de vue purement technologique, réussir à animer une photo fixe de manière fluide avec une synchronisation labiale et une réponse contextuelle en temps réel est forcément une prouesse.



Maintenant soyons clairs, l'usage laisse perplexe. Discuter avec la reproduction numérique d'un proche, potentiellement décédé, flirte dangereusement avec le malaisant. Si l'outil peut avoir du sens dans un musée pour faire parler un personnage historique, son intégration dans le foyer va vous obligez à passer une barrière psychologique importante. Reste aussi à voir si la qualité de l'écran et la réactivité de l'IA seront au rendez-vous. Vous pensez quoi de ce genre de produit ?