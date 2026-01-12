La Chine s'attaque à Elon Musk avec une armada de 200 000 satellites

On en dit quoi ?



La course aux fréquences et aux orbites basses est lancée, et celui qui occupe le terrain en premier gagne un avantage décisif. SpaceX a une avance considérable, mais Pékin joue sur le long terme avec des moyens colossaux. Notez que beaucoup s'inquiètent déjà du nombre de satellites Starlink en activité qui encombrent déjà le ciel, alors 200 000 satellites chinois en plus, ça commence à faire beaucoup de ferraille potentielle en orbite. Reste à voir si cette demande se traduira en lancements concrets ou si elle sert surtout à réserver des créneaux pour bloquer la concurrence.