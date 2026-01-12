Tranquillement, Apple se targue d’une année record pour ses Services
A une quinzaine de jours de ses prochains résultats, Apple dresse un bilan particulièrement flatteur de son activité Services pour l’année 2025. Dans un communiqué publié cette semaine, elle évoque en effet une
L'annonce incombe à Eddy Cue, vice-président senior des Services chez Apple. Celui-ci souligne que 2025 a été une année charnière pour l’écosystème de services du groupe. Apple Music a atteint un nouveau sommet historique, tant en nombre d’écoutes qu’en nouveaux abonnés, tandis qu’Apple TV a battu tous ses records d’audience en décembre 2025. Sur ce seul mois, le nombre total d’heures visionnées a progressé de 36 % par rapport à décembre 2024, porté notamment par les sorties de fin d’année.
Au-delà des plateformes de contenus, la firme rappelle le poids stratégique de ses services dits du quotidien. L’App Store affiche plus de 850 millions d’utilisateurs hebdomadaires en moyenne dans le monde. Depuis son lancement en 2008, il aurait permis aux développeurs de générer plus de 550 milliards de dollars de revenus, dont 1 300 milliards de dollars pour la seule année 2025 en facturation et ventes cumulées.
Apple Pay apparaît également comme un levier clé. La solution de paiement aurait permis d’éviter plus d’un milliard de dollars de fraudes à l’échelle mondiale, tout en générant plus de 100 milliards de dollars de ventes supplémentaires pour les commerçants. Lors de la période cruciale des fêtes de fin d’année, les achats réalisés via Apple Pay ont progressé plus rapidement que les dépenses globales des consommateurs.
Cupertino met aussi en avant l’expansion géographique de ses services. Apple Pay est désormais disponible dans 89 pays, Find My a été lancé en Corée du Sud, et Apple Fitness+ s’est étendu à 28 nouveaux marchés.
Du côté des usages, l’intelligence artificielle prend une place de plus en plus importante. Même si Apple Intelligence et Siri 2.0 sont à la traine, la firme insiste sur les autres outils intégrés à ses applications. Apple Music propose désormais AutoMix, qui enchaîne les morceaux comme un DJ, tandis que la traduction et la prononciation des paroles visent à lever les barrières linguistiques.
Apple Podcasts bénéficie de chapitres générés automatiquement et d’outils d’amélioration des dialogues, Apple Wallet exploite Apple Intelligence pour mieux suivre les commandes. Apple Arcade a, de son côté, enrichi son catalogue de plus de 50 nouveaux jeux, sans publicité etc.
Dans ce communiqué, il ne faut pas s'attendre à un message négatif : tout est beau dans le meilleur des mondes, celui d'Apple. Ce bilan évidemment très positif intervient toutefois dans un contexte réglementaire tendu. Les performances records de l’App Store s’accompagnent d’un examen accru des pratiques d’Apple par les autorités de concurrence, notamment dans l’Union européenne, au Japon, en Corée du Sud ou encore au Brésil.
Malgré ces pressions, Apple affirme vouloir poursuivre sur cette trajectoire en 2026, misant sur des services toujours plus personnalisés, intégrés et respectueux de la vie privée. Les services ne sont plus un simple complément matériel, mais bien l’un des piliers centraux de la stratégie d’Apple. Le message semble clair et très certainement tourné vers les actionnaires et les investisseurs de la firme !
Apple une société de services, ou presque
Une expansion mondiale et des services enrichis par l’IA
Qu'en penser ?
