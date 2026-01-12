Tranquillement, Apple se targue d’une année record pour ses Services

année record

Dans ce communiqué, il ne faut pas s'attendre à un message négatif : tout est beau dans le meilleur des mondes, celui d'Apple. Ce bilan évidemment très positif intervient toutefois dans un contexte réglementaire tendu. Les performances records de l’App Store s’accompagnent d’un examen accru des pratiques d’Apple par les autorités de concurrence, notamment dans l’Union européenne, au Japon, en Corée du Sud ou encore au Brésil.



Malgré ces pressions, Apple affirme vouloir poursuivre sur cette trajectoire en 2026, misant sur des services toujours plus personnalisés, intégrés et respectueux de la vie privée. Les services ne sont plus un simple complément matériel, mais bien l’un des piliers centraux de la stratégie d’Apple. Le message semble clair et très certainement tourné vers les actionnaires et les investisseurs de la firme !

L'annonce incombe à Eddy Cue, vice-président senior des Services chez Apple. Celui-ci souligne que. Apple Music a atteint un nouveau sommet historique, tant en nombre d’écoutes qu’en nouveaux abonnés, tandis qu’Apple TV a battu tous ses records d’audience en décembre 2025.Au-delà des plateformes de contenus, la firme rappelle le poids stratégique de ses services dits du quotidien.. Depuis son lancement en 2008, il aurait permis aux développeurs de générer plus de 550 milliards de dollars de revenus, dont 1 300 milliards de dollars pour la seule année 2025 en facturation et ventes cumulées.La solution de paiement aurait permis d’éviter plus d’un milliard de dollars de fraudes à l’échelle mondiale, tout en générant plus de 100 milliards de dollars de ventes supplémentaires pour les commerçants. Lors de la période cruciale des fêtes de fin d’année, les achats réalisés via Apple Pay ont progressé plus rapidement que les dépenses globales des consommateurs.. Apple Pay est désormais disponible dans 89 pays, Find My a été lancé en Corée du Sud, et Apple Fitness+ s’est étendu à 28 nouveaux marchés.Du côté des usages, l’intelligence artificielle prend une place de plus en plus importante.. Apple Music propose désormais AutoMix, qui enchaîne les morceaux comme un DJ, tandis que la traduction et la prononciation des paroles visent à lever les barrières linguistiques.bénéficie de chapitres générés automatiquement et d’outils d’amélioration des dialogues,exploite Apple Intelligence pour mieux suivre les commandes.a, de son côté, enrichi son catalogue de plus de 50 nouveaux jeux, sans publicité etc.