Le DJI Mini 4 Pro en promo : un drone compact et performant au meilleur prix !

DJI Mini 4 Pro

Détection d'obstacles omnidirectionnelle

Le DJI Mini 4 Pro embarque un capteur CMOS 48 mégapixels de 1/1,3 pouce ouvrant à f/1,7 et offrantet des clichés en RAW 48MP. L'appareil est compatible avec les vidéos verticales pour le partage sur les réseaux sociaux et le constructeur indique que les pixels de 2,4 μm² couplés aux algorithmes de réduction du bruit offrent des séquences de nuit plus nettes, y compris dans des conditions de très faible luminosité. Un zoom numérique x2 pour les clichés et x4 pour les vidéos est également de la partie, ainsi que l'enregistrement en D-Log M 10 bits.grâce à plusieurs capteurs grand-angle et à une paire de capteurs orientés vers le bas, le tout couplé au système d’assistance avancée au pilote (APAS) permettant de freiner et d'éviter automatiquement les écueils (et les écureuils). En option, il sera envisageable d'opter pour l'objectif grand angle et un jeu de filtres ND (ND16/64/256).(selon la législation). L'autonomie n'a pas été oubliée avec jusqu'à 34 minutes de vol avec la batterie de base et jusqu'à 45 minutes avec la batterie de Vol Intelligente Plus (attention, l'appareil dépasse alors le 249 grammes). Les différents modes qui ont fait le succès de DJI sont bien entendu reconduits, dont les Mastershots, Quickshots, Hyperlapse, ou Panorama, et le mode QuickTrasnfer permettra de transférer le contenu vers le smartphone sans connecter la télécommande.