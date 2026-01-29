DJI lance le RS 5, un nouveau stabilisateur haut de gamme

On en dit quoi ?



C'est une belle évolution d'un produit qui était déjà très efficace. Les améliorations ont du sens, en particulier le tracking sans smartphone qui va clairement vous faire gagner du temps. L'autonomie aussi est vraiment intéressante. Avec une charge utile de 3 kg, il faudra quand même bien vérifier le poids de votre matériel, pour la plupart des hybrides, ça devrait carrément être une des meilleures propositions sur le marché ! On vous prépare d'ailleurs une petite vidéo en utilisation.