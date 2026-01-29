DJI lance le RS 5, un nouveau stabilisateur haut de gamme
Par Vincent Lautier - Publié le
DJI lance donc le RS 5, un stabilisateur avancé pour vidéastes, équipé d'un mode de suivi intelligent et d'une autonomie impressionnante de 14 heures. Il est aussi accompagné d'un module de tracking.
Ce nouveau RS 5 est donc livré avec un module de suivi qui se fixe magnétiquement sur la nacelle. L'idée est toute simple : vous touchez un sujet sur l'écran tactile, et le stabilisateur le suit automatiquement, sans rien vous demander de plus. Ça fonctionne bien sûr avec des humains, mais aussi des voitures, des animaux ou à peu près n'importe quoi qui bouge en face de vous. Le module fait en sorte de maintenir la mise au point jusqu'à 10 mètres, et si le sujet sort du cadre, il se débrouille pour le retrouver tout seul. Plus besoin de votre iPhone pour piloter le tracking, tout se passe directement sur la nacelle, et c'est un vrai plus.
Sur le couple moteur, grâce à son algorithme de cinquième génération, le RS 5 doit pouvoir encaisser mieux les mouvements brusques, que vous soyez en train de marcher, de courir, ou même en changeant de mode (vertical par exemple). Le stabilisateur pèse quand même 1,46 kg avec sa poignée (qui intègre la batterie), mais il faut bien ça pour pouvoir supporter jusqu'à 3 kg de charge utile, de quoi accueillir la plupart des hybrides du marché.
La batterie livrée standard avec l'appareil permet 14 heures d'utilisation, c'est énorme. En plus de ça, la recharge complète ne prendra qu'une petite heure, grâce à un chargeur puissant de 65 W. Et si vous avez tendance à faire des tournages très très longs, il y a l'option de la poignée haute capacité (BG70) qui augmente l'autonomie à 30 heures, de quoi voir venir. DJI a aussi élargi la compatibilité Bluetooth aux boîtiers Panasonic, et, merci pour moi et mon équipement : Fujifilm, en plus de Sony, Canon et Nikon.
La nouvelle poignée permet de capturer des angles en plongée ou contre-plongée d'une seule main, avec un indicateur d'axe Z à l'écran pour ajuster sa démarche et réduire les tremblements. Les verrous d'axe automatisés déverrouillent, eux, la nacelle à l'allumage et la verrouillent à l'extinction, histoire de gagner un peu de temps sur votre session de tournage.
Le DJI RS 5 est disponible dès aujourd'hui à 569 euros en version standard. Le bundle à 719 euros ajoute le module de suivi intelligent, la poignée de mallette électronique et une mallette de transport.
C'est une belle évolution d'un produit qui était déjà très efficace. Les améliorations ont du sens, en particulier le tracking sans smartphone qui va clairement vous faire gagner du temps. L'autonomie aussi est vraiment intéressante. Avec une charge utile de 3 kg, il faudra quand même bien vérifier le poids de votre matériel, pour la plupart des hybrides, ça devrait carrément être une des meilleures propositions sur le marché ! On vous prépare d'ailleurs une petite vidéo en utilisation.
Un suivi intelligent
Ce nouveau RS 5 est donc livré avec un module de suivi qui se fixe magnétiquement sur la nacelle. L'idée est toute simple : vous touchez un sujet sur l'écran tactile, et le stabilisateur le suit automatiquement, sans rien vous demander de plus. Ça fonctionne bien sûr avec des humains, mais aussi des voitures, des animaux ou à peu près n'importe quoi qui bouge en face de vous. Le module fait en sorte de maintenir la mise au point jusqu'à 10 mètres, et si le sujet sort du cadre, il se débrouille pour le retrouver tout seul. Plus besoin de votre iPhone pour piloter le tracking, tout se passe directement sur la nacelle, et c'est un vrai plus.
Côté stabilisation, DJI annonce une amélioration de 50 %
Sur le couple moteur, grâce à son algorithme de cinquième génération, le RS 5 doit pouvoir encaisser mieux les mouvements brusques, que vous soyez en train de marcher, de courir, ou même en changeant de mode (vertical par exemple). Le stabilisateur pèse quand même 1,46 kg avec sa poignée (qui intègre la batterie), mais il faut bien ça pour pouvoir supporter jusqu'à 3 kg de charge utile, de quoi accueillir la plupart des hybrides du marché.
Une autonomie qui tient toute la journée
La batterie livrée standard avec l'appareil permet 14 heures d'utilisation, c'est énorme. En plus de ça, la recharge complète ne prendra qu'une petite heure, grâce à un chargeur puissant de 65 W. Et si vous avez tendance à faire des tournages très très longs, il y a l'option de la poignée haute capacité (BG70) qui augmente l'autonomie à 30 heures, de quoi voir venir. DJI a aussi élargi la compatibilité Bluetooth aux boîtiers Panasonic, et, merci pour moi et mon équipement : Fujifilm, en plus de Sony, Canon et Nikon.
La nouvelle poignée permet de capturer des angles en plongée ou contre-plongée d'une seule main, avec un indicateur d'axe Z à l'écran pour ajuster sa démarche et réduire les tremblements. Les verrous d'axe automatisés déverrouillent, eux, la nacelle à l'allumage et la verrouillent à l'extinction, histoire de gagner un peu de temps sur votre session de tournage.
Prix et disponibilité
Le DJI RS 5 est disponible dès aujourd'hui à 569 euros en version standard. Le bundle à 719 euros ajoute le module de suivi intelligent, la poignée de mallette électronique et une mallette de transport.
On en dit quoi ?
C'est une belle évolution d'un produit qui était déjà très efficace. Les améliorations ont du sens, en particulier le tracking sans smartphone qui va clairement vous faire gagner du temps. L'autonomie aussi est vraiment intéressante. Avec une charge utile de 3 kg, il faudra quand même bien vérifier le poids de votre matériel, pour la plupart des hybrides, ça devrait carrément être une des meilleures propositions sur le marché ! On vous prépare d'ailleurs une petite vidéo en utilisation.