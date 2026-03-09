L'impression 3D, la nouvelle arme de production d'Apple
Apple continue de transformer en profondeur ses méthodes de production. Après avoir introduit l’impression 3D pour certaines pièces en titane, elle envisagerait désormais d’étendre cette technologie à l’aluminium, notamment pour les futures Apple Watch Ultra 3 et peut-être même pour l’iPhone.
Selon Mark Gurman, Apple étudie actuellement la possibilité de produire des boîtiers en aluminium imprimés en 3D, ce qui pourrait rendre la fabrication plus efficace tout en réduisant l’utilisation de matières premières. L’impression 3D n’est pas une nouveauté totale pour la firme. La technologie est déjà utilisée sur plusieurs appareils récents.
Le boîtier en titane de l’Apple Watch Ultra 3 est par exemple fabriqué en partie grâce à un nouveau procédé d’impression 3D utilisant de la poudre de titane recyclée à 100 %. Cupertino utilise également cette technique pour la version titane de l’Apple Watch Series 11, ainsi que pour certaines pièces de l’iPhone Air, notamment le port USB-C. Dans ce dernier cas, l’impression 3D permet de produire un port plus fin, contribuant au design particulièrement mince du smartphone.
Si la réduction des coûts et des matériaux est un argument important, l’impression 3D offre également de nouvelles possibilités de conception. Sur l’Apple Watch Ultra 3, Apple a par exemple pu créer des textures internes impossibles à produire avec des méthodes traditionnelles. Ces micro-structures améliorent notamment l’étanchéité autour du module d’antenne sur les modèles cellulaires. Ce procédé permet également une meilleure adhérence entre le métal et les éléments en plastique, ce qui renforce la solidité de certaines parties du boîtier.
En outre, Apple a également introduit une nouvelle méthode de fabrication pour le MacBook Neo, son ordinateur portable le plus abordable du moment. Même si ce procédé ne repose pas sur l’impression 3D, il permet déjà d’utiliser beaucoup moins de métal. La Pomme affirme ainsi que le MacBook Neo utilise 50 % d’aluminium en moins que les méthodes traditionnelles, tout en conservant un châssis solide.
Cette optimisation permet à Apple de proposer un ordinateur à prix réduit sans revenir à des matériaux plastiques, comme ce fut le cas autrefois avec l'iBook blanc.
La prochaine étape pourrait donc consister à imprimer directement des pièces en aluminium, ce qui concernerait d’abord les Apple Watch, puis éventuellement les iPhone.
Pour Apple, l’objectif serait triple : réduire les coûts de fabrication, optimiser l’utilisation des matériaux et améliorer l’empreinte environnementale. À plus long terme, cette évolution pourrait même permettre à Apple de proposer des appareils encore moins chers, par exemple un futur iPhone d’entrée de gamme plus accessible que l’actuel iPhone 17e.
Il reste à déterminer quand cette technologie passera réellement à grande échelle. Mais une chose semble certaine : l’impression 3D pourrait bien devenir un pilier majeur de la fabrication des produits Apple dans les années à venir.
