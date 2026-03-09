L'impression 3D, la nouvelle arme de production d'Apple

Apple utilise déjà l’impression 3D pour certains produits

Une technologie qui offre aussi des avantages techniques

Vers des iPhone et Apple Watch en aluminium imprimé ?

Qu'en penser ?



Il reste à déterminer quand cette technologie passera réellement à grande échelle. Mais une chose semble certaine : l’impression 3D pourrait bien devenir un pilier majeur de la fabrication des produits Apple dans les années à venir.

Selon Mark Gurman,, ce qui pourrait rendre la fabrication plus efficace tout en réduisant l’utilisation de matières premières. L’impression 3D n’est pas une nouveauté totale pour la firme. La technologie est déjà utilisée sur plusieurs appareils récents.Leest par exemple fabriqué en partie grâce à un nouveau procédé d’impression 3D utilisant de la poudre de titane recyclée à 100 %. Cupertino utilise également cette technique pour la version titane de l’, ainsi que pour, notamment le port USB-C. Dans ce dernier cas, l’impression 3D permet de produire un port plus fin, contribuant au design particulièrement mince du smartphone.Si la réduction des coûts et des matériaux est un argument important,. Sur l’Apple Watch Ultra 3, Apple a par exemple pu créer. Ces micro-structures améliorent notamment l’autour du module d’antenne sur les modèles cellulaires. Ce procédé permet également une meilleure adhérence entre le métal et les éléments en plastique, ce qui renforce la solidité de certaines parties du boîtier.En outre,, son ordinateur portable le plus abordable du moment. Même si ce procédé ne repose pas sur l’impression 3D,. La Pomme affirme ainsi queque les méthodes traditionnelles, tout en conservant un châssis solide.Cette optimisation permet à Apple de proposer un ordinateur à prix réduit sans revenir à des matériaux plastiques, comme ce fut le cas autrefois avec l'La prochaine étape pourrait donc consister à i, ce qui concernerait d’abord les Apple Watch, puis éventuellement les iPhone.: réduire les coûts de fabrication, optimiser l’utilisation des matériaux et améliorer l’empreinte environnementale. À plus long terme, cette évolution pourrait même permettre à Apple de proposer des appareils encore moins chers, par exemple un futur iPhone d’entrée de gamme plus accessible que l’actuel iPhone 17e.