Apple prépare une célébration mondiale pour ses 50 ans !

Qu'en penser ?



Fondée le 1er avril 1976 par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne, Apple est devenue en un demi-siècle l’une des entreprises technologiques les plus influentes au monde. De l’Apple I au Mac, puis à l’iPod, l’iPhone, l’iPad ou encore l’Apple Watch, la société a profondément transformé plusieurs industries, de l’informatique personnelle à la musique numérique en passant par les smartphones.



Quelle forme prendra cette célébration mondiale ? Apple pourrait organiser des événements spéciaux, des contenus commémoratifs ou encore des initiatives impliquant sa communauté d’utilisateurs et de développeurs. Comme souvent avec Apple, les détails devraient être dévoilés progressivement dans les semaines à venir.