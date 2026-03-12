Apple prépare une célébration mondiale pour ses 50 ans !
Apple confirme qu’une célébration plus large de son 50e anniversaire aura lieu dans les prochaines semaines. L’entreprise prévoit en effet plusieurs initiatives pour marquer ce cap symbolique atteint le 1er avril 2026.
Dans un communiqué publié sur son site, Cupertino indique vouloir célébrer cinq décennies d’innovation et l’impact de ses technologies sur la manière dont les utilisateurs communiquent, créent, apprennent et découvrent le monde. Elle explique notamment :
L’entreprise reconnaît également que, si elle préfère habituellement se tourner vers l’avenir plutôt que vers le passé, ce jalon constitue une occasion particulière de revenir sur son parcours.
Pour l’instant, Apple reste discret sur la nature exacte des célébrations. Le groupe indique simplement que les festivités auront lieu dans les prochaines semaines et impliqueront sa communauté mondiale.
Selon Apple, cet anniversaire permettra de mettre en avant la créativité, l’innovation et l’impact rendus possibles par ses technologies à travers le monde. Loin d'être le dernier, Tim Cook a également publié une lettre pour l'occasion, sous entendant quelques indices : il ne serait donc que le point de départ d’un programme plus large destiné à célébrer les cinquante ans de l’entreprise avec ses équipes, ses développeurs et ses utilisateurs.
Fondée le 1er avril 1976 par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne, Apple est devenue en un demi-siècle l’une des entreprises technologiques les plus influentes au monde. De l’Apple I au Mac, puis à l’iPod, l’iPhone, l’iPad ou encore l’Apple Watch, la société a profondément transformé plusieurs industries, de l’informatique personnelle à la musique numérique en passant par les smartphones.
Quelle forme prendra cette célébration mondiale ? Apple pourrait organiser des événements spéciaux, des contenus commémoratifs ou encore des initiatives impliquant sa communauté d’utilisateurs et de développeurs. Comme souvent avec Apple, les détails devraient être dévoilés progressivement dans les semaines à venir.
One more thing ?
Apple célébrera son 50e anniversaire en honorant cinq décennies de.Think Differentet les innovations qui ont contribué à façonner la façon dont les gens se connectent, créent, apprennent et expérimentent le monde
Ce moment offre l’occasion de réfléchir au chemin parcouru, de célébrer les personnes et les communautés qui ont pensé différemment avec nous, et d’honorer les valeurs durables qui continuent de guider notre travail.
Une série d’événements attendue dans les prochaines semaines
Qu'en penser ?
