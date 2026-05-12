Le réveil connecté Echo Spot d'Amazon bradé à -37% : écran couleur, Matter et Alexa !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
b]Amazon propose désormais une nouvelle génération de l'Echo Spot, sa petite enceinte connectée disposant d'un écran pouvant avantageusement remplacer un vieux réveil. Un excellent rapport qualité/prix, surtout en profitant d'une telle promotion !
Amazon présente d'ailleurs officiellement le dernier Echo Spot comme un réveil connecté, ce qui semble plutôt pertinent. En reprenant le form factor de l'Echo Pop et en lui ajoutant un petit écran, il est vrai que ce niveau venu trouvera certainement facilement sa place sur une table de chevet. Il sera non seulement aussi simple de consulter l'heure que sur un réveil traditionnel, mais vous aurez également accès à Alexa, et donc au contrôle de la domotique, y compris pour les appareils compatibles Wi-Fi , Bluetooth et Matter, ainsi qu'à une enceinte dotée d'un haut-parleur large bande de 44,5mm.
L'écran tactile de 2,83 pouces en 240 x 320 pixels sera suffisant pour afficher l'heure et les éventuelles alarmes, des minuteurs, les conditions météorologiques, mais également les titres et illustrations des chansons qui seront diffusées (il est possible d'associer un compte Apple Music, Spotify ou encore Deezer comme service principal sur les Echo), des livres audio, ou encore les contrôles des différents appareils de domotique compatibles, comme des éclairages.
Cette nouvelle mouture pourra également permettre à ceux qui appréciaient l'ancienne génération de renouveler leur matériel.
Un bouton physique sur le dessus permet de couper totalement le microphone, ce qui permettra de rassurer les plus inquiets. Notons d'ailleurs que cette nouvelle génération est totalement dépourvue de caméra. L'Echo Spot est actuellement disponible en promotion au tarif de 59,99 euros, soit une ristourne de 37% sur le prix officiel de 94,99 euros.
Echo Spot
Amazon présente d'ailleurs officiellement le dernier Echo Spot comme un réveil connecté, ce qui semble plutôt pertinent. En reprenant le form factor de l'Echo Pop et en lui ajoutant un petit écran, il est vrai que ce niveau venu trouvera certainement facilement sa place sur une table de chevet. Il sera non seulement aussi simple de consulter l'heure que sur un réveil traditionnel, mais vous aurez également accès à Alexa, et donc au contrôle de la domotique, y compris pour les appareils compatibles Wi-Fi , Bluetooth et Matter, ainsi qu'à une enceinte dotée d'un haut-parleur large bande de 44,5mm.
Un réveil connecté
L'écran tactile de 2,83 pouces en 240 x 320 pixels sera suffisant pour afficher l'heure et les éventuelles alarmes, des minuteurs, les conditions météorologiques, mais également les titres et illustrations des chansons qui seront diffusées (il est possible d'associer un compte Apple Music, Spotify ou encore Deezer comme service principal sur les Echo), des livres audio, ou encore les contrôles des différents appareils de domotique compatibles, comme des éclairages.
Cette nouvelle mouture pourra également permettre à ceux qui appréciaient l'ancienne génération de renouveler leur matériel.
Un bouton physique sur le dessus permet de couper totalement le microphone, ce qui permettra de rassurer les plus inquiets. Notons d'ailleurs que cette nouvelle génération est totalement dépourvue de caméra. L'Echo Spot est actuellement disponible en promotion au tarif de 59,99 euros, soit une ristourne de 37% sur le prix officiel de 94,99 euros.