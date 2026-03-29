L'iPhone Air est le seul iPhone étiqueté "produit fréquemment retourné" sur Amazon

On en dit quoi ?



L'iPhone Air se vend mieux que l'ancien Plus , d'accord. Mais un badge fréquemment retourné sur Amazon, pour un produit Apple, c'est quand même un peu la honte. On imagine bien le scénario : vous craquez pour le design ultra-fin, vous déballez, vous comparez avec l'iPhone 17 Pro qui coûte à peine plus cher et qui offre trois capteurs et une meilleure autonomie, et hop, retour à l'envoyeur. Après je ne vais juger personne, même si j'ai gardé mon iPhone Air, j'ai aussi pris un 17 Pro Max en secondaire, parce que vraiment, l'iPhone Air a trop de limitations pour mes usages.