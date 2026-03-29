L'iPhone Air est le seul iPhone étiqueté "produit fréquemment retourné" sur Amazon
Par Vincent Lautier - Publié le
Six mois après son lancement, l'iPhone Air se retrouve avec un badge peu flatteur sur Amazon au Royaume-Uni :
C'est un utilisateur de X (@ihxrtlxy) qui a repéré le problème et partagé une capture d'écran. Sur la page Amazon UK de l'iPhone Air 256 Go, un encadré orange prévient les acheteurs que ce produit est
Pour le moment, cette étiquette n'est pas visible sur Amazon France. Mais elle est bien là au Royaume-Uni, où Apple a dû consentir à une baisse de prix massive : l'iPhone Air 256 Go est passé de 999 à 699 livres, soit 30 % de remise. Du jamais vu pour un iPhone de la gamme actuelle.
Le malaise ne date pas d'hier. Depuis le lancement en septembre 2025, l'iPhone Air peine à trouver son public. Selon les données compilées par Ookla via Speedtest, il ne capte que 6,8 % des ventes de la gamme iPhone 17 aux États-Unis. C'est deux fois mieux que l'iPhone 16 Plus qu'il remplace, mais ça reste très loin des 30,6 % du Pro et des 55,5 % du Pro Max. Un sondage KeyBanc parle d'une
Foxconn aurait même démantelé ses lignes dédiées. Et Apple aurait décidé de repousser l'iPhone Air 2, prévu pour l'automne 2026, au printemps 2027.
En France, l'iPhone Air démarre à 1 229 euros en 256 Go. L'iPhone 17 classique commence à 969 euros, soit 260 euros de moins. Et pour une centaine d'euros de plus que l'Air, vous accédez à l'iPhone 17 Pro avec ses trois capteurs photo, une meilleure autonomie et de meilleures performances audio. Du coup, l'équation est vite faite : l'Air mise tout sur la finesse (5,6 mm d'épaisseur, titane, un seul capteur arrière), mais à ce prix, ça ne suffit pas.
L'iPhone Air se vend mieux que l'ancien
Frequently returned item, autrement dit
produit fréquemment retourné. Une étiquette que l'on ne retrouve sur aucun autre modèle d'iPhone, et qui s'ajoute à des ventes décevantes et une baisse de prix historique de 30 % outre-Manche.
Un badge qui fait tache
C'est un utilisateur de X (@ihxrtlxy) qui a repéré le problème et partagé une capture d'écran. Sur la page Amazon UK de l'iPhone Air 256 Go, un encadré orange prévient les acheteurs que ce produit est
fréquemment retournéet les invite à consulter les avis avant de passer commande. Amazon affiche cette mention quand un article dépasse le taux de retour moyen de sa catégorie, ce qui veut dire que l'iPhone Air se fait davantage renvoyer que les autres smartphones vendus sur la plateforme.
Pour le moment, cette étiquette n'est pas visible sur Amazon France. Mais elle est bien là au Royaume-Uni, où Apple a dû consentir à une baisse de prix massive : l'iPhone Air 256 Go est passé de 999 à 699 livres, soit 30 % de remise. Du jamais vu pour un iPhone de la gamme actuelle.
Des ventes qui peinent à décoller
Le malaise ne date pas d'hier. Depuis le lancement en septembre 2025, l'iPhone Air peine à trouver son public. Selon les données compilées par Ookla via Speedtest, il ne capte que 6,8 % des ventes de la gamme iPhone 17 aux États-Unis. C'est deux fois mieux que l'iPhone 16 Plus qu'il remplace, mais ça reste très loin des 30,6 % du Pro et des 55,5 % du Pro Max. Un sondage KeyBanc parle d'une
demande quasi inexistante, et l'analyste Ming-Chi Kuo rapporte que les fournisseurs ont réduit leurs capacités de production de plus de 80 %.
Foxconn aurait même démantelé ses lignes dédiées. Et Apple aurait décidé de repousser l'iPhone Air 2, prévu pour l'automne 2026, au printemps 2027.
Un positionnement tarifaire bancal
En France, l'iPhone Air démarre à 1 229 euros en 256 Go. L'iPhone 17 classique commence à 969 euros, soit 260 euros de moins. Et pour une centaine d'euros de plus que l'Air, vous accédez à l'iPhone 17 Pro avec ses trois capteurs photo, une meilleure autonomie et de meilleures performances audio. Du coup, l'équation est vite faite : l'Air mise tout sur la finesse (5,6 mm d'épaisseur, titane, un seul capteur arrière), mais à ce prix, ça ne suffit pas.
On en dit quoi ?
L'iPhone Air se vend mieux que l'ancien
Plus, d'accord. Mais un badge
fréquemment retournésur Amazon, pour un produit Apple, c'est quand même un peu la honte. On imagine bien le scénario : vous craquez pour le design ultra-fin, vous déballez, vous comparez avec l'iPhone 17 Pro qui coûte à peine plus cher et qui offre trois capteurs et une meilleure autonomie, et hop, retour à l'envoyeur. Après je ne vais juger personne, même si j'ai gardé mon iPhone Air, j'ai aussi pris un 17 Pro Max en secondaire, parce que vraiment, l'iPhone Air a trop de limitations pour mes usages.