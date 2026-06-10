UGREEN muscle ses NAS avec la série NASync DXP GT, du 10 GbE et jusqu'à 144 To
Par Vincent Lautier - Publié le
UGREEN lance sa nouvelle gamme de NAS NASync DXP GT, deux serveurs de stockage en réseau pensés comme un cloud privé à domicile. Au menu, un processeur AMD Ryzen, de la double connectique 10 GbE, jusqu'à 144 To de capacité et la prise en charge de la mémoire ECC. Le tout est disponible à 509,99 € pour le modèle deux baies et 659,99 € pour le quatre baies.
Un NAS, c'est ce boîtier de stockage branché au réseau qui fait office de cloud personnel, là où vos fichiers restent chez vous plutôt que sur les serveurs d'un abonnement mensuel. UGREEN en propose deux déclinaisons. Le DXP2800 GT, à deux baies et jusqu'à 80 To, vise les particuliers et les indépendants qui veulent centraliser leurs données sans se ruiner. Le DXP4800 GT, lui, grimpe à quatre baies et 144 To de capacité brute, ajoute une double connectique réseau 10 GbE et un lecteur de cartes SD intégré, de quoi séduire photographes et vidéastes qui brassent des fichiers lourds à longueur de journée.
Sous le capot, les deux modèles partagent un processeur AMD Ryzen Embedded R2514, soit quatre cœurs et huit threads pensés pour tourner en continu. Concrètement, l'engin encaisse sans broncher les transferts massifs, les sauvegardes automatiques, le transcodage vidéo ou le déploiement de conteneurs Docker. Grâce aux deux ports 10 GbE, on peut même monter ses rushes 4K et 8K directement depuis le NAS, sans copier les fichiers en local au préalable. UGREEN met aussi en avant la compatibilité avec la mémoire ECC, qui corrige les erreurs de données à la volée pour préserver l'intégrité de la bibliothèque.
La force d'un NAS moderne, c'est aussi tout ce qu'il sait faire en plus du stockage. Les NASync DXP GT font tourner simultanément Home Assistant pour la domotique, Plex pour la médiathèque, Paperless pour les documents ou n'importe quel conteneur Docker. UGREEN ajoute Surveillance Center, une application maison pour gérer ses caméras de sécurité, de l'enregistrement à la consultation des flux en direct. La gamme s'organise désormais en trois familles, DH pour le grand public, DXP pour la vitesse, et une future série iDX dopée à l'intelligence artificielle, qui n'est pour l'instant pas prévue en France.
Sur le papier, la série NASync DXP GT coche les bonnes cases, avec un vrai processeur AMD, du 10 GbE encore rare à ce tarif et la mémoire ECC d'habitude réservée aux modèles pros. L'idée d'un cloud privé qui échappe aux abonnements à rallonge reste séduisante, surtout pour un parc de Mac à sauvegarder. Reste que 509,99 € et 659,99 € ne sont que des tickets d'entrée, puisqu'il faut encore ajouter les disques et, idéalement, la mémoire ECC. Dommage aussi de voir la future gamme iDX boostée à l'IA snober la France pour le moment.
Deux NAS pour se bâtir son propre cloud
Un NAS, c'est ce boîtier de stockage branché au réseau qui fait office de cloud personnel, là où vos fichiers restent chez vous plutôt que sur les serveurs d'un abonnement mensuel. UGREEN en propose deux déclinaisons. Le DXP2800 GT, à deux baies et jusqu'à 80 To, vise les particuliers et les indépendants qui veulent centraliser leurs données sans se ruiner. Le DXP4800 GT, lui, grimpe à quatre baies et 144 To de capacité brute, ajoute une double connectique réseau 10 GbE et un lecteur de cartes SD intégré, de quoi séduire photographes et vidéastes qui brassent des fichiers lourds à longueur de journée.
De la puissance pour les gros fichiers
Sous le capot, les deux modèles partagent un processeur AMD Ryzen Embedded R2514, soit quatre cœurs et huit threads pensés pour tourner en continu. Concrètement, l'engin encaisse sans broncher les transferts massifs, les sauvegardes automatiques, le transcodage vidéo ou le déploiement de conteneurs Docker. Grâce aux deux ports 10 GbE, on peut même monter ses rushes 4K et 8K directement depuis le NAS, sans copier les fichiers en local au préalable. UGREEN met aussi en avant la compatibilité avec la mémoire ECC, qui corrige les erreurs de données à la volée pour préserver l'intégrité de la bibliothèque.
Bien plus qu'un disque dur en réseau
La force d'un NAS moderne, c'est aussi tout ce qu'il sait faire en plus du stockage. Les NASync DXP GT font tourner simultanément Home Assistant pour la domotique, Plex pour la médiathèque, Paperless pour les documents ou n'importe quel conteneur Docker. UGREEN ajoute Surveillance Center, une application maison pour gérer ses caméras de sécurité, de l'enregistrement à la consultation des flux en direct. La gamme s'organise désormais en trois familles, DH pour le grand public, DXP pour la vitesse, et une future série iDX dopée à l'intelligence artificielle, qui n'est pour l'instant pas prévue en France.
On en dit quoi ?
Sur le papier, la série NASync DXP GT coche les bonnes cases, avec un vrai processeur AMD, du 10 GbE encore rare à ce tarif et la mémoire ECC d'habitude réservée aux modèles pros. L'idée d'un cloud privé qui échappe aux abonnements à rallonge reste séduisante, surtout pour un parc de Mac à sauvegarder. Reste que 509,99 € et 659,99 € ne sont que des tickets d'entrée, puisqu'il faut encore ajouter les disques et, idéalement, la mémoire ECC. Dommage aussi de voir la future gamme iDX boostée à l'IA snober la France pour le moment.