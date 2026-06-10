UGREEN muscle ses NAS avec la série NASync DXP GT, du 10 GbE et jusqu'à 144 To

On en dit quoi ?



Sur le papier, la série NASync DXP GT coche les bonnes cases, avec un vrai processeur AMD, du 10 GbE encore rare à ce tarif et la mémoire ECC d'habitude réservée aux modèles pros. L'idée d'un cloud privé qui échappe aux abonnements à rallonge reste séduisante, surtout pour un parc de Mac à sauvegarder. Reste que 509,99 € et 659,99 € ne sont que des tickets d'entrée, puisqu'il faut encore ajouter les disques et, idéalement, la mémoire ECC. Dommage aussi de voir la future gamme iDX boostée à l'IA snober la France pour le moment.