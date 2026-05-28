UGREEN : finesse et puissance pour les nouveaux chargeurs et batteries Nexode Air et MagFlow Air
Par Laurence - Publié le - Bon Plan
À l’heure où le télétravail, les déplacements et le nomadisme numérique deviennent la norme, les accessoires de recharge évoluent eux aussi. UGREEN vient justement de dévoiler deux nouvelles gammes pensées pour répondre à cette nouvelle tendance : Nexode Air et MagFlow Air. Des chargeurs et batteries externes extrêmement compacts, mais capables de délivrer une puissance digne de modèles beaucoup plus imposants.
Selon une étude menée par UGREEN, plus de la moitié des utilisateurs privilégient désormais des solutions de recharge à la fois légères, puissantes et faciles à transporter. Et je ne peux qu'être parfaitement d'accord avec ce constat, n'utilisant au quotidien que des accessoires portables.
Le Nexode Air 65 W est un produit très prometteur. Il s'agit d'un chargeur GaN capable de délivrer jusqu’à 65 W dans un format plus petit qu’un boîtier d’AirPods Pro. Le constructeur explique s’appuyer sur plusieurs technologies maison : la technologie GaNInfinit, ainsi que l’architecture Airpyra destinée à miniaturiser au maximum les composants internes. Ainsi, le chargeur serait environ 70 % plus compact qu’un chargeur 65 W classique.
Concrètement, cela permettrait d’alimenter un ordinateur portable, une tablette, ou un smartphone, dans un format réellement pensé pour les déplacements quotidiens. UGREEN vise même une certification
UGREEN dévoile également un Nexode Air Slim 65 W (qui n'est pas sans rappeler le chargeur de voyage UGREEN Nexode Pro dont je ne me sépare jamais). Cette version reprend la même puissance de charge, mais dans un format beaucoup plus plat destiné aux espaces restreints.
Le chargeur peut notamment se glisser derrière un meuble, être utilisé près d’un lit (entre le lit et le mur) ou dans des prises murales difficiles d’accès. Les versions européennes et britanniques intègrent également une prise pliable afin de faciliter encore davantage le transport.
L’autre nouveauté importante concerne la gamme MagFlow Air. UGREEN propose ici des batteries externes magnétiques compatibles Qi2, avec recharge sans fil 15 W et alignement magnétique précis. L’idée est clairement de simplifier la recharge mobile sans multiplier les câbles.
Deux modèles sont prévus en 5 000 mAh et en 10 000 mAh. Le modèle 5 000 mAh se distingue surtout par son épaisseur extrêmement réduite de seulement 8,6 mm, dans un format proche d’une carte. La version 10 000 mAh ajoute quant à elle : davantage d’autonomie, une recharge bidirectionnelle 30 W, et un câble USB-C détachable servant aussi de sangle de transport.
UGREEN insiste également sur la partie sécurité. Les batteries utilisent des cellules lithium haute densité ATL ainsi que plusieurs technologies maison pour optimiser la densité énergétique et pour mieux contrôler la température.
L’objectif est évidemment de limiter la chauffe, l’usure prématurée et les risques liés aux batteries compactes. Les produits respectent par ailleurs les normes relatives aux bagages cabine, un point important pour les utilisateurs nomades.
Au-delà de l’aspect purement technique, UGREEN accompagne ce lancement d’une nouvelle campagne baptisée
Les nouvelles gammes Nexode Air et MagFlow Air seront commercialisées dès le 5 juin 2026 sur Amazon ainsi que sur le site officiel d’UGREEN.
Avec ces nouvelles gammes, UGREEN cherche clairement à répondre à une évolution très visible du marché : les utilisateurs veulent désormais des accessoires capables d’alimenter plusieurs appareils puissants… sans transporter des chargeurs volumineux. Et avec l’arrivée du GaN, de Qi2 et de batteries toujours plus compactes, les accessoires de recharge deviennent progressivement aussi importants que les appareils qu’ils accompagnent.
Selon une étude menée par UGREEN, plus de la moitié des utilisateurs privilégient désormais des solutions de recharge à la fois légères, puissantes et faciles à transporter. Et je ne peux qu'être parfaitement d'accord avec ce constat, n'utilisant au quotidien que des accessoires portables.
Nexode Air 65 W : un chargeur minuscule capable d’alimenter un MacBook
Le Nexode Air 65 W est un produit très prometteur. Il s'agit d'un chargeur GaN capable de délivrer jusqu’à 65 W dans un format plus petit qu’un boîtier d’AirPods Pro. Le constructeur explique s’appuyer sur plusieurs technologies maison : la technologie GaNInfinit, ainsi que l’architecture Airpyra destinée à miniaturiser au maximum les composants internes. Ainsi, le chargeur serait environ 70 % plus compact qu’un chargeur 65 W classique.
Concrètement, cela permettrait d’alimenter un ordinateur portable, une tablette, ou un smartphone, dans un format réellement pensé pour les déplacements quotidiens. UGREEN vise même une certification
Grade Sde TÜV SÜD, un organisme de référence dans l’évaluation des systèmes de recharge.
Une version “Slim” pour les espaces les plus étroits
UGREEN dévoile également un Nexode Air Slim 65 W (qui n'est pas sans rappeler le chargeur de voyage UGREEN Nexode Pro dont je ne me sépare jamais). Cette version reprend la même puissance de charge, mais dans un format beaucoup plus plat destiné aux espaces restreints.
Le chargeur peut notamment se glisser derrière un meuble, être utilisé près d’un lit (entre le lit et le mur) ou dans des prises murales difficiles d’accès. Les versions européennes et britanniques intègrent également une prise pliable afin de faciliter encore davantage le transport.
MagFlow Air : des batteries externes magnétiques très fines
L’autre nouveauté importante concerne la gamme MagFlow Air. UGREEN propose ici des batteries externes magnétiques compatibles Qi2, avec recharge sans fil 15 W et alignement magnétique précis. L’idée est clairement de simplifier la recharge mobile sans multiplier les câbles.
Deux modèles sont prévus en 5 000 mAh et en 10 000 mAh. Le modèle 5 000 mAh se distingue surtout par son épaisseur extrêmement réduite de seulement 8,6 mm, dans un format proche d’une carte. La version 10 000 mAh ajoute quant à elle : davantage d’autonomie, une recharge bidirectionnelle 30 W, et un câble USB-C détachable servant aussi de sangle de transport.
sécurité , durabilité et design
UGREEN insiste également sur la partie sécurité. Les batteries utilisent des cellules lithium haute densité ATL ainsi que plusieurs technologies maison pour optimiser la densité énergétique et pour mieux contrôler la température.
L’objectif est évidemment de limiter la chauffe, l’usure prématurée et les risques liés aux batteries compactes. Les produits respectent par ailleurs les normes relatives aux bagages cabine, un point important pour les utilisateurs nomades.
Au-delà de l’aspect purement technique, UGREEN accompagne ce lancement d’une nouvelle campagne baptisée
Find Style in the Little Things. La marque veut désormais mettre davantage l’accent sur la personnalisation, le design, et l’intégration des accessoires dans le quotidien. UGREEN prévoit notamment plusieurs projets artistiques et collaborations créatives autour de ces nouveaux produits en Europe.
Prix et disponibilité
Les nouvelles gammes Nexode Air et MagFlow Air seront commercialisées dès le 5 juin 2026 sur Amazon ainsi que sur le site officiel d’UGREEN.
Qu’en penser ?
Avec ces nouvelles gammes, UGREEN cherche clairement à répondre à une évolution très visible du marché : les utilisateurs veulent désormais des accessoires capables d’alimenter plusieurs appareils puissants… sans transporter des chargeurs volumineux. Et avec l’arrivée du GaN, de Qi2 et de batteries toujours plus compactes, les accessoires de recharge deviennent progressivement aussi importants que les appareils qu’ils accompagnent.