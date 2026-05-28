UGREEN : finesse et puissance pour les nouveaux chargeurs et batteries Nexode Air et MagFlow Air

Nexode Air 65 W : un chargeur minuscule capable d’alimenter un MacBook

Complètement assortis à la gamme iPhone 17 :-)

Grade S

Une version “Slim” pour les espaces les plus étroits

MagFlow Air : des batteries externes magnétiques très fines

sécurité , durabilité et design

Find Style in the Little Things

Prix et disponibilité

Qu’en penser ?



Avec ces nouvelles gammes, UGREEN cherche clairement à répondre à une évolution très visible du marché : les utilisateurs veulent désormais des accessoires capables d’alimenter plusieurs appareils puissants… sans transporter des chargeurs volumineux. Et avec l’arrivée du GaN, de Qi2 et de batteries toujours plus compactes, les accessoires de recharge deviennent progressivement aussi importants que les appareils qu’ils accompagnent.

Il s'agit d'un chargeur GaN capable de délivrer jusqu’à 65 W dans un format plus petit qu’un boîtier d’AirPods Pro. Le constructeur explique s’appuyer sur: la technologie GaNInfinit, ainsi que l’architecture Airpyra destinée à miniaturiser au maximum les composants internes. Ainsi, le chargeur serait environConcrètement, cela permettrait d’alimenter, dans un format réellement pensé pour les déplacements quotidiens. UGREEN vise même une certificationde TÜV SÜD, un organisme de référence dans l’évaluation des systèmes de recharge.UGREEN dévoile également un(qui n'est pas sans rappeler le chargeur de voyage UGREEN Nexode Pro dont je ne me sépare jamais). Cette version reprend la même puissance de charge, mais dans un format beaucoup plus plat destiné auxLe chargeur peut notamment se glisser derrière un meuble, être utilisé près d’un lit (entre le lit et le mur) ou dans des prises murales difficiles d’accès. Les versions européennes et britanniques intègrent également une prise pliable afin de faciliter encore davantage le transport.L’autre nouveauté importante concerne la gamme MagFlow Air. UGREEN propose ici des. L’idée est clairement de simplifier la recharge mobile sans multiplier les câbles.Deux modèles sont prévus en. Le modèle 5 000 mAh se distingue surtout par son épaisseur extrêmement réduite de seulement 8,6 mm, dans un format proche d’une carte. La version 10 000 mAh ajoute quant à elle : davantage d’autonomie, une recharge bidirectionnelle 30 W, et un câble USB-C détachable servant aussi de sangle de transport.UGREEN insiste également sur la partie. Les batteries utilisent des cellules lithium haute densité ATL ainsi que plusieurs technologies maison pour optimiser la densité énergétique et pour mieux contrôler la température.L’objectif est évidemment de. Les produits respectent par ailleurs les normes relatives aux bagages cabine, un point important pour les utilisateurs nomades.Au-delà de l’aspect purement technique, UGREEN accompagne ce lancement d’une nouvelle campagne baptisée. La marque veut désormais mettre davantage l’accent sur la. UGREEN prévoit notamment plusieurs projets artistiques et collaborations créatives autour de ces nouveaux produits en Europe.Les nouvelles gammes Nexode Air et MagFlow Air seront