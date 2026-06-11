Apple enterre Time Capsule dans macOS 27, mais un projet GitHub la fait revivre
Par Vincent Lautier - Publié le
Présenté le 8 juin à la WWDC, macOS 27 Golden Gate supprime le protocole AFP et condamne du même coup les Time Capsule, ces disques réseau abandonnés par Apple depuis 2018. Sauf que voilà : un projet GitHub installe un serveur Samba moderne directement sur le firmware de l'appareil et lui permet de continuer à recevoir vos sauvegardes Time Machine. La vieille tour n'a pas dit son dernier mot.
AFP, pour Apple Filing Protocol, accompagne les machines Apple depuis le milieu des années 1980. La fin était annoncée : Apple avait prévenu dès macOS Sequoia en 2024 que le protocole allait disparaître, et macOS 26 affichait l'an dernier un dernier avertissement au sujet des disques AirPort et Time Capsule. Avec macOS 27, le couperet tombe. AFP disparaît, SMBv1 aussi, et Time Machine exige du SMBv2 ou du SMBv3 pour les sauvegardes en réseau. Les NAS récents s'en moquent. Les Time Capsule, elles, ne savent parler que l'AFP et le SMBv1, impossible donc de créer la moindre sauvegarde depuis un Mac à jour. Pour mémoire, Apple a abandonné toute la gamme AirPort en 2018, et le dernier modèle, la tour de cinquième génération, date de 2013.
C'est là qu'intervient TimeCapsuleSMB, un projet publié sur GitHub par le développeur jamesyc. L'idée tient en une ligne : installer un serveur Samba 4.24.3 directement sur le NetBSD qui fait tourner la Time Capsule, sans toucher au firmware Apple. Une fois le déploiement terminé, l'appareil s'annonce en Bonjour sur le réseau, apparaît dans le Finder et accepte des connexions SMB3 authentifiées, exactement ce que macOS 27 réclame. Il faut un Mac sous macOS 14 minimum ou une machine Linux, le mot de passe de la Time Capsule, Homebrew, Python 3.9 et smbclient. Cinq commandes suffisent ensuite pour l'installation rapide.
Tout n'est pas parfait. Seule la cinquième génération relance automatiquement le serveur Samba après un redémarrage. Sur les générations 1 à 4, il faudra retaper une commande après chaque coupure de courant, sauf à patcher le firmware de démarrage, une opération un peu plus risquée. Le projet fait aussi passer tous les accès SMB par le compte root en interne, un choix de compatibilité assumé qui interdit d'exposer l'appareil en dehors du réseau local. Et puis ces disques durs ont plus de dix ans au compteur. Pour des sauvegardes vraiment importantes, un SSD externe ou un NAS récent sera toujours plus rapide et plus fiable.
C'est quand même assez rigolo de voir un appareil abandonné par son constructeur depuis 2018 survivre grâce à une poignée de passionnés. Apple a beau couper AFP, c'est NetBSD, le petit système libre qui équipe la Time Capsule, qui a le dernier mot. Faut-il pour autant confier vos données à un disque de 2013 ? Sans doute pas les plus précieuses. Mais comme pied de nez à l'obsolescence, difficile de faire mieux, et l'exercice rendra service à tous ceux qui ont encore une de ces tours blanches dans un placard. À quand le même traitement pour la borne AirPort Express ?
La fin d'un protocole vieux de quarante ans
AFP, pour Apple Filing Protocol, accompagne les machines Apple depuis le milieu des années 1980. La fin était annoncée : Apple avait prévenu dès macOS Sequoia en 2024 que le protocole allait disparaître, et macOS 26 affichait l'an dernier un dernier avertissement au sujet des disques AirPort et Time Capsule. Avec macOS 27, le couperet tombe. AFP disparaît, SMBv1 aussi, et Time Machine exige du SMBv2 ou du SMBv3 pour les sauvegardes en réseau. Les NAS récents s'en moquent. Les Time Capsule, elles, ne savent parler que l'AFP et le SMBv1, impossible donc de créer la moindre sauvegarde depuis un Mac à jour. Pour mémoire, Apple a abandonné toute la gamme AirPort en 2018, et le dernier modèle, la tour de cinquième génération, date de 2013.
Un serveur Samba greffé sur le firmware d'origine
C'est là qu'intervient TimeCapsuleSMB, un projet publié sur GitHub par le développeur jamesyc. L'idée tient en une ligne : installer un serveur Samba 4.24.3 directement sur le NetBSD qui fait tourner la Time Capsule, sans toucher au firmware Apple. Une fois le déploiement terminé, l'appareil s'annonce en Bonjour sur le réseau, apparaît dans le Finder et accepte des connexions SMB3 authentifiées, exactement ce que macOS 27 réclame. Il faut un Mac sous macOS 14 minimum ou une machine Linux, le mot de passe de la Time Capsule, Homebrew, Python 3.9 et smbclient. Cinq commandes suffisent ensuite pour l'installation rapide.
Des limites quand même bien réelles
Tout n'est pas parfait. Seule la cinquième génération relance automatiquement le serveur Samba après un redémarrage. Sur les générations 1 à 4, il faudra retaper une commande après chaque coupure de courant, sauf à patcher le firmware de démarrage, une opération un peu plus risquée. Le projet fait aussi passer tous les accès SMB par le compte root en interne, un choix de compatibilité assumé qui interdit d'exposer l'appareil en dehors du réseau local. Et puis ces disques durs ont plus de dix ans au compteur. Pour des sauvegardes vraiment importantes, un SSD externe ou un NAS récent sera toujours plus rapide et plus fiable.
On en dit quoi ?
C'est quand même assez rigolo de voir un appareil abandonné par son constructeur depuis 2018 survivre grâce à une poignée de passionnés. Apple a beau couper AFP, c'est NetBSD, le petit système libre qui équipe la Time Capsule, qui a le dernier mot. Faut-il pour autant confier vos données à un disque de 2013 ? Sans doute pas les plus précieuses. Mais comme pied de nez à l'obsolescence, difficile de faire mieux, et l'exercice rendra service à tous ceux qui ont encore une de ces tours blanches dans un placard. À quand le même traitement pour la borne AirPort Express ?