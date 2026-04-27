Une publication X de 2023 nommait le tireur visant Trump, mais comment c'est possible ?

On en dit quoi ?



Le plus fou dans cette histoire, c'est qu'on est en 2026 et qu'une astuce aussi basique continue de générer des dizaines de millions de vues. La méthode existe depuis le début des réseaux sociaux, elle a été documentée plein de fois, et pourtant elle marche encore comme au premier jour.



La faute en partie à l'algorithme de X qui pousse n'importe quel contenu spectaculaire sans vérification, et un peu aussi à notre cerveau qui adore les coïncidences à la con. Ce qui est plus gênant, c'est que dans le bruit, plus personne n'a vraiment envie de lire le démenti de Puente, qui doit faire 0,1% des vues du tweet original. Bref, méfiez-vous de toutes les bêtises que raconte Internet parfois.