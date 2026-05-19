iOS 27 : Apple vient-elle de dévoiler un aperçu du futur Siri Intelligent ?
Par Laurence - Publié le
Comme chaque année, à quelques semaines de la WWDC, Apple a présenté plusieurs nouvelles fonctions d’accessibilité qui arriveront dans iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27. Mais derrière ces annonces se cache surtout un aperçu très important du futur Siri dopé à l’intelligence artificielle qu’Apple promet depuis des mois.
Parmi les nouvelles fonctions d'accessibilité, une nouveauté attire particulièrement l’attention : l’évolution de Voice Control grâce à Apple Intelligence. Jusqu’ici, Voice Control permettait surtout de piloter l’iPhone ou l’iPad avec des commandes relativement précises.
Avec iOS 27, Apple veut rendre le système beaucoup plus naturel. Les utilisateurs pourront désormais parler normalement à leur appareil pour interagir avec les éléments affichés à l’écran.
Siri pourra comprendre ce qu’il voit ! Apple explique que Voice Control sera désormais capable d’utiliser le langage naturel pour reconnaître des boutons, des menus ou certains contenus visibles à l’écran. Concrètement, il deviendra possible de dire
La fonction semble particulièrement pensée pour les personnes souffrant de handicaps physiques, mais elle révèle surtout quelque chose de beaucoup plus important : Siri commence enfin à devenir
Cette évolution rappelle immédiatement plusieurs fonctions présentées par Apple en 2024, puis retardées ensuite. À l’époque, Apple avait promis que Siri deviendrait capable de comprendre le contenu affiché à l’écran, effectuer des actions complexes dans les applications, et enchaîner plusieurs tâches automatiquement.
Mais ces fonctions avaient finalement disparu des versions publiques d’iOS. Selon Mark Gurman, les nouvelles capacités de Voice Control reposent justement sur les mêmes technologies
Le changement pourrait être énorme pour Apple. Depuis plusieurs années, Siri accuse un retard important face aux assistants IA modernes comme OpenAI, Google ou Anthropic. Mais avec cette approche, Apple semble vouloir transformer Siri en véritable agent IA capable de comprendre des intentions complexes plutôt que de simplement répondre à des commandes vocales basiques.
Et les démonstrations publiées montrent déjà des usages très intéressants, comme la navigation dans des apps complexes, la compréhension du contexte visuel, le contrôle vocal avancé, ou encore l'automatisation d’actions dans plusieurs applications. Le tout fonctionnerait sur iPhone, iPad, Mac et même le Vision Pro.
Au-delà de l’accessibilité, Apple semble surtout préparer un changement beaucoup plus profond dans la façon d’utiliser ses appareils. L’objectif ne serait plus simplement de toucher des boutons ou naviguer dans des menus, mais de parler naturellement à son appareil comme à un assistant capable de comprendre le contexte visuel et les intentions de l’utilisateur. Et contrairement à certaines IA concurrentes principalement centrées sur le texte, Cupertino mise ici sur une intégration directe au système et aux applications.
Apple semble enfin montrer concrètement ce que pourrait devenir Siri après des années de stagnation. Et même si ces fonctions arrivent d’abord via les outils d’accessibilité, elles donnent probablement le meilleur aperçu du futur de l’iPhone : une interface pilotée par une IA capable de voir, comprendre et agir directement dans les applications.
Le nouveau Siri pointe le bout de son nez
Parmi les nouvelles fonctions d'accessibilité, une nouveauté attire particulièrement l’attention : l’évolution de Voice Control grâce à Apple Intelligence. Jusqu’ici, Voice Control permettait surtout de piloter l’iPhone ou l’iPad avec des commandes relativement précises.
Avec iOS 27, Apple veut rendre le système beaucoup plus naturel. Les utilisateurs pourront désormais parler normalement à leur appareil pour interagir avec les éléments affichés à l’écran.
Siri pourra comprendre ce qu’il voit ! Apple explique que Voice Control sera désormais capable d’utiliser le langage naturel pour reconnaître des boutons, des menus ou certains contenus visibles à l’écran. Concrètement, il deviendra possible de dire
ouvre sur le dossier violetou
imprime ce fichier. Ce que Siri exécutera sans avoir besoin de mémoriser des commandes exactes ou les noms techniques des éléments affichés.
La fonction semble particulièrement pensée pour les personnes souffrant de handicaps physiques, mais elle révèle surtout quelque chose de beaucoup plus important : Siri commence enfin à devenir
contextuel. Autrement dit, l’assistant pourra comprendre ce qui est affiché à l’écran et agir directement dessus.
Apple active enfin les fonctions promises en 2024
Cette évolution rappelle immédiatement plusieurs fonctions présentées par Apple en 2024, puis retardées ensuite. À l’époque, Apple avait promis que Siri deviendrait capable de comprendre le contenu affiché à l’écran, effectuer des actions complexes dans les applications, et enchaîner plusieurs tâches automatiquement.
Mais ces fonctions avaient finalement disparu des versions publiques d’iOS. Selon Mark Gurman, les nouvelles capacités de Voice Control reposent justement sur les mêmes technologies
agentiquesqui alimenteront le futur Siri d’iOS 27. La firme californienne semble désormais beaucoup plus proche d’un assistant réellement intelligent capable d’interagir avec les applications comme le ferait un utilisateur humain.
Un Siri beaucoup plus proche des IA modernes
Le changement pourrait être énorme pour Apple. Depuis plusieurs années, Siri accuse un retard important face aux assistants IA modernes comme OpenAI, Google ou Anthropic. Mais avec cette approche, Apple semble vouloir transformer Siri en véritable agent IA capable de comprendre des intentions complexes plutôt que de simplement répondre à des commandes vocales basiques.
Et les démonstrations publiées montrent déjà des usages très intéressants, comme la navigation dans des apps complexes, la compréhension du contexte visuel, le contrôle vocal avancé, ou encore l'automatisation d’actions dans plusieurs applications. Le tout fonctionnerait sur iPhone, iPad, Mac et même le Vision Pro.
Au-delà de l’accessibilité, Apple semble surtout préparer un changement beaucoup plus profond dans la façon d’utiliser ses appareils. L’objectif ne serait plus simplement de toucher des boutons ou naviguer dans des menus, mais de parler naturellement à son appareil comme à un assistant capable de comprendre le contexte visuel et les intentions de l’utilisateur. Et contrairement à certaines IA concurrentes principalement centrées sur le texte, Cupertino mise ici sur une intégration directe au système et aux applications.
Qu’en penser ?
Apple semble enfin montrer concrètement ce que pourrait devenir Siri après des années de stagnation. Et même si ces fonctions arrivent d’abord via les outils d’accessibilité, elles donnent probablement le meilleur aperçu du futur de l’iPhone : une interface pilotée par une IA capable de voir, comprendre et agir directement dans les applications.