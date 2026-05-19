iOS 27 : Apple vient-elle de dévoiler un aperçu du futur Siri Intelligent ?

Qu’en penser ?



Apple semble enfin montrer concrètement ce que pourrait devenir Siri après des années de stagnation. Et même si ces fonctions arrivent d’abord via les outils d’accessibilité, elles donnent probablement le meilleur aperçu du futur de l’iPhone : une interface pilotée par une IA capable de voir, comprendre et agir directement dans les applications.