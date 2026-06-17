Amazon brade les excellents robots tondeuses Navimow pour le Prime Day : testés sur Mac4Ever !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Lassé par la corvée de tonte ? Si vous avez lu nos tests, vous savez que nous avons été plus que convaincus par les Navimow de Segway, dont le rapport qualité/prix est meilleur que jamais grâce à cette promotion de l'avant-première du Prime Day.
Tous les possesseurs d'un jardin savent que l'arrivée des beaux jours correspond également à l'obligation d'entretenir leur terrain, ce qui implique souvent des longues heures passées à tondre la pelouse. Les robots tondeuses peuvent alors être d'un grand secours mais il fallait souvent mettre en place un fil afin de délimiter le terrain. C'est un des grands avantages de la gamme Navimow qui s'appuie sur un système de navigation permettant de se passer totalement de fil périmétrique.
Pour le reste, la hauteur de coupe peut varier , les robots n'ont pas peur des pentes et le bruit en tonte est réduit (ces robots sont extrêmement silencieux). La firme propose également des modèles pensés pour des surfaces plus importantes, comme celui récemment essayé par Didier.
L'application est très complète, permettant notamment de mettre en place des horaires de tontes pour une activation automatique (avec choix des zones, et la possibilité de tondre jusqu'à épuisement de la batterie ou un retour à la station lorsque toute la zone a été couverte), de régler l'intensité des lumières en fonction du jour ou de la nuit, de permettre la tonte de nuit, de changer l'emplacement de la station sans refaire la cartographie, de faire des mises à jour, ou encore d'adapter la tonte aux conditions météorologiques (avec des données transmise par OpenWeather, la possibilité de tondre ou non sous une pluie fine, et de retarder la tonte une fois qu'il cesse de pleuvoir avec une durée d'attente définie par l'utilisateur).
J'ai très honnêtement été vraiment impressionné par la capacité de tonte de ces robots, permettant grâce à l'automatisation et le calendrier de tondre régulièrement et de conserver un terrain impeccable sans le moindre effort. Bien entendu, il faudra faire certains coins inaccessibles et les bordures qui ne sont pas plane avec une débroussailleuse, mais cela ne prend que quelques minutes par rapport au passage de la tondeuse, qui m'obligeait tout de même à sortir le rotofil pour les finitions. Pour davantage d'informations sur le robot, vous pouvez consulter notre test complet.
Les robots tondeuses Segway Navimow en promo pour le Prime Day
Tous les possesseurs d'un jardin savent que l'arrivée des beaux jours correspond également à l'obligation d'entretenir leur terrain, ce qui implique souvent des longues heures passées à tondre la pelouse. Les robots tondeuses peuvent alors être d'un grand secours mais il fallait souvent mettre en place un fil afin de délimiter le terrain. C'est un des grands avantages de la gamme Navimow qui s'appuie sur un système de navigation permettant de se passer totalement de fil périmétrique.
Pour le reste, la hauteur de coupe peut varier , les robots n'ont pas peur des pentes et le bruit en tonte est réduit (ces robots sont extrêmement silencieux). La firme propose également des modèles pensés pour des surfaces plus importantes, comme celui récemment essayé par Didier.
Une App complète et une tondeuse efficace
L'application est très complète, permettant notamment de mettre en place des horaires de tontes pour une activation automatique (avec choix des zones, et la possibilité de tondre jusqu'à épuisement de la batterie ou un retour à la station lorsque toute la zone a été couverte), de régler l'intensité des lumières en fonction du jour ou de la nuit, de permettre la tonte de nuit, de changer l'emplacement de la station sans refaire la cartographie, de faire des mises à jour, ou encore d'adapter la tonte aux conditions météorologiques (avec des données transmise par OpenWeather, la possibilité de tondre ou non sous une pluie fine, et de retarder la tonte une fois qu'il cesse de pleuvoir avec une durée d'attente définie par l'utilisateur).
J'ai très honnêtement été vraiment impressionné par la capacité de tonte de ces robots, permettant grâce à l'automatisation et le calendrier de tondre régulièrement et de conserver un terrain impeccable sans le moindre effort. Bien entendu, il faudra faire certains coins inaccessibles et les bordures qui ne sont pas plane avec une débroussailleuse, mais cela ne prend que quelques minutes par rapport au passage de la tondeuse, qui m'obligeait tout de même à sortir le rotofil pour les finitions. Pour davantage d'informations sur le robot, vous pouvez consulter notre test complet.