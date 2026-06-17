L'excellent robot piscine Aiper Scuba V3 au meilleur prix pour le Prime Day : testé sur Mac4Ever !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Posséder une piscine, c'est l'un des grands plaisirs de l'été… jusqu'à ce que la perche télescopique vienne gâcher la fête. Feuilles, pollen, sable charrié par les orages, ligne d'eau qui noircit : sans un coup de pouce technologique, on finit par passer plus de temps à récurer qu'à barboter. Avec son Scuba V3, Aiper, numéro un mondial du secteur, promet de démocratiser l'IA dans les robots de piscine, et ce sur un segment de prix nettement plus raisonnable que ses modèles ultra haut de gamme. Spoiler : c'est franchement réussi, comme vous pouvez le constater en consultant mon test complet.
Premier choc au déballage : la légèreté. 8,2 kg sur la balance, comme annoncé. Quiconque a déjà sorti un robot classique gorgé d'eau du bassin connaît le tour de reins qui guette. Ici, on l'attrape d'une main, on le pose dans l'eau, et on passe à autre chose. Les plastiques sont sérieux, l'assemblage propre, et l'on sent tout de suite un appareil pensé pour servir souvent.
Côté nettoyage, le V3 ne fait aucun complexe : 4800 GPH d'aspiration (environ 18 170 L/h) couplés à deux brosses qui font un travail impeccable sur le fond. Le robot grimpe sans broncher sur les parois et traite la fameuse ligne d'eau grâce à la technologie JetAssist, en se déplaçant horizontalement le long du mur. Le filtre MicroMesh double couche, sorte de chaussette lavable, capture les particules les plus fines, fini l'aspiration manuelle après chaque pluie de sable, et l'eau gaspillée à l'égout qui va avec.
On lève les yeux au ciel dès qu'un produit invoque l'IA, et on a souvent raison. Sauf qu'ici, le mode AI Navium tient ses promesses. Une caméra associée à un capteur dToF d'une portée de 2 mètres reconnaît plus de 20 types de débris, le tout éclairé par des LED pour bosser même de nuit. Surtout, l'analyse est entièrement locale : aucune donnée envoyée sur des serveurs distants, et une certification TÜV à la clé. À l'heure actuelle, c'est appréciable.
Concrètement, le robot fonce sur les saletés repérées plutôt que de suivre un parcours bêtement géométrique. Mieux : il mémorise les zones d'accumulation propres à VOTRE bassin, formes, vents dominants, arbres alentour, orientation des buses, et y consacre ensuite davantage d'attention. À la clé, jusqu'à une semaine de nettoyage autonome en laissant simplement le robot dans l'eau. Les sept jours ont été tenus durant mes tests, et se réveiller chaque matin face à une piscine propre sans avoir levé le petit doigt, c'est un vrai luxe.
Bonne nouvelle pour qui veut équiper tout son extérieur d'un coup : pendant que le Scuba V3 s'occupe du bassin, l'Aiper IrriSense 2 soigne la pelouse, et il est lui aussi en promo. Ce système d'arrosage intelligent 3-en-1 couvre jusqu'à 10 zones programmables selon le type de plante, le tout sans tranchée ni installateur : on le pose, on plante les piquets, on branche le tuyau, et c'est réglé en une quinzaine de minutes. Sa technologie EvenRain certifiée TÜV promet un arrosage homogène et une adaptation météo automatique pour réduire la consommation d'eau jusqu'à 40 %.
Léger, costaud, malin
Premier choc au déballage : la légèreté. 8,2 kg sur la balance, comme annoncé. Quiconque a déjà sorti un robot classique gorgé d'eau du bassin connaît le tour de reins qui guette. Ici, on l'attrape d'une main, on le pose dans l'eau, et on passe à autre chose. Les plastiques sont sérieux, l'assemblage propre, et l'on sent tout de suite un appareil pensé pour servir souvent.
Côté nettoyage, le V3 ne fait aucun complexe : 4800 GPH d'aspiration (environ 18 170 L/h) couplés à deux brosses qui font un travail impeccable sur le fond. Le robot grimpe sans broncher sur les parois et traite la fameuse ligne d'eau grâce à la technologie JetAssist, en se déplaçant horizontalement le long du mur. Le filtre MicroMesh double couche, sorte de chaussette lavable, capture les particules les plus fines, fini l'aspiration manuelle après chaque pluie de sable, et l'eau gaspillée à l'égout qui va avec.
L'IA, du concret pour une fois
On lève les yeux au ciel dès qu'un produit invoque l'IA, et on a souvent raison. Sauf qu'ici, le mode AI Navium tient ses promesses. Une caméra associée à un capteur dToF d'une portée de 2 mètres reconnaît plus de 20 types de débris, le tout éclairé par des LED pour bosser même de nuit. Surtout, l'analyse est entièrement locale : aucune donnée envoyée sur des serveurs distants, et une certification TÜV à la clé. À l'heure actuelle, c'est appréciable.
Concrètement, le robot fonce sur les saletés repérées plutôt que de suivre un parcours bêtement géométrique. Mieux : il mémorise les zones d'accumulation propres à VOTRE bassin, formes, vents dominants, arbres alentour, orientation des buses, et y consacre ensuite davantage d'attention. À la clé, jusqu'à une semaine de nettoyage autonome en laissant simplement le robot dans l'eau. Les sept jours ont été tenus durant mes tests, et se réveiller chaque matin face à une piscine propre sans avoir levé le petit doigt, c'est un vrai luxe.
l'IrriSense 2 est aussi en promo
Bonne nouvelle pour qui veut équiper tout son extérieur d'un coup : pendant que le Scuba V3 s'occupe du bassin, l'Aiper IrriSense 2 soigne la pelouse, et il est lui aussi en promo. Ce système d'arrosage intelligent 3-en-1 couvre jusqu'à 10 zones programmables selon le type de plante, le tout sans tranchée ni installateur : on le pose, on plante les piquets, on branche le tuyau, et c'est réglé en une quinzaine de minutes. Sa technologie EvenRain certifiée TÜV promet un arrosage homogène et une adaptation météo automatique pour réduire la consommation d'eau jusqu'à 40 %.