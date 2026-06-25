Le capteur cardiaque des AirPods Pro 3 talonne l'Apple Watch et bat toutes les montres

On en dit quoi ?



C'est quand même assez amusant de voir des écouteurs damer le pion à des montres dont c'est pourtant le métier. Apple réussit là un joli coup, en transformant un accessoire audio à 249 euros en capteur de santé tout à fait crédible, du coup pour celui qui court déjà avec ses AirPods vissés dans les oreilles, l'argument fait mouche. Reste que l'Apple Watch garde l'avantage sur la durée, parce qu'elle mesure en continu toute la journée quand les écouteurs se limitent aux séances de sport. Pour le suivi cardio à l'effort, les AirPods Pro 3 font le job, et c'est déjà beaucoup pour un produit qu'on n'avait pas acheté pour ça.