Le capteur cardiaque des AirPods Pro 3 talonne l'Apple Watch et bat toutes les montres
Par Vincent Lautier - Publié le
Un test de CNET Labs vient de confronter le capteur cardiaque des AirPods Pro 3 à l'Apple Watch Series 11 et à plusieurs montres concurrentes, avec une deuxième place à la clé : ces écouteurs à 249 euros mesurent votre rythme cardiaque presque aussi bien que la montre d'Apple, et mieux que tout le reste du marché.
Vanessa Orellana, de CNET Labs, a couru quatre tours de piste à des intensités variables, en comparant six appareils à la ceinture pectorale Polar H10 qui reste la référence absolue chez le grand public. Au programme, les AirPods Pro 3, l'Apple Watch Series 11, la Garmin Venu 4, la Google Pixel Watch 4, la Samsung Galaxy Watch 8 et l'Amazfit Bip 6, et c'est la montre d'Apple qui termine en tête avec seulement 0,63 % d'erreur moyenne et un écart de 0,89 battement par minute, juste devant les écouteurs et leurs 1,23 % d'erreur pour à peu près deux battements d'écart.
Cette deuxième place est tout sauf anecdotique, puisqu'elle place les AirPods Pro 3 au-dessus de la Garmin, de la Pixel Watch, de la Galaxy Watch et de l'Amazfit, des montres pourtant pensées pour le sport. Le capteur optique logé dans l'oreille émet une lumière infrarouge 256 fois par seconde pour lire le flux sanguin et renvoyer les données vers l'app Forme, exactement comme le fait une Apple Watch au poignet. Une étude publiée dans PLOS Digital Health en avril, menée sur 40 adultes et 16 735 mesures, arrive d'ailleurs au même chiffre de 2,02 % de déviation, et les deux protocoles finissent donc par se confirmer l'un l'autre.
L'explication tient à l'anatomie. Le conduit auditif offre un environnement optique plus stable que le poignet, avec moins de lumière parasite et surtout moins d'artefacts de mouvement pendant l'effort, si bien que là où l'Apple Watch décroche franchement en musculation, quand la contraction de l'avant-bras vient brouiller la lecture, les AirPods continuent de mesurer sans broncher. Et si vous portez les deux en même temps, ils se relaient, le système gardant la source la plus fiable sur les cinq dernières minutes.
C'est quand même assez amusant de voir des écouteurs damer le pion à des montres dont c'est pourtant le métier. Apple réussit là un joli coup, en transformant un accessoire audio à 249 euros en capteur de santé tout à fait crédible, du coup pour celui qui court déjà avec ses AirPods vissés dans les oreilles, l'argument fait mouche. Reste que l'Apple Watch garde l'avantage sur la durée, parce qu'elle mesure en continu toute la journée quand les écouteurs se limitent aux séances de sport. Pour le suivi cardio à l'effort, les AirPods Pro 3 font le job, et c'est déjà beaucoup pour un produit qu'on n'avait pas acheté pour ça.
Quatre tours de piste pour les départager
Vanessa Orellana, de CNET Labs, a couru quatre tours de piste à des intensités variables, en comparant six appareils à la ceinture pectorale Polar H10 qui reste la référence absolue chez le grand public. Au programme, les AirPods Pro 3, l'Apple Watch Series 11, la Garmin Venu 4, la Google Pixel Watch 4, la Samsung Galaxy Watch 8 et l'Amazfit Bip 6, et c'est la montre d'Apple qui termine en tête avec seulement 0,63 % d'erreur moyenne et un écart de 0,89 battement par minute, juste devant les écouteurs et leurs 1,23 % d'erreur pour à peu près deux battements d'écart.
Deuxième, et devant toute la concurrence
Cette deuxième place est tout sauf anecdotique, puisqu'elle place les AirPods Pro 3 au-dessus de la Garmin, de la Pixel Watch, de la Galaxy Watch et de l'Amazfit, des montres pourtant pensées pour le sport. Le capteur optique logé dans l'oreille émet une lumière infrarouge 256 fois par seconde pour lire le flux sanguin et renvoyer les données vers l'app Forme, exactement comme le fait une Apple Watch au poignet. Une étude publiée dans PLOS Digital Health en avril, menée sur 40 adultes et 16 735 mesures, arrive d'ailleurs au même chiffre de 2,02 % de déviation, et les deux protocoles finissent donc par se confirmer l'un l'autre.
L'oreille, un meilleur poste d'observation
L'explication tient à l'anatomie. Le conduit auditif offre un environnement optique plus stable que le poignet, avec moins de lumière parasite et surtout moins d'artefacts de mouvement pendant l'effort, si bien que là où l'Apple Watch décroche franchement en musculation, quand la contraction de l'avant-bras vient brouiller la lecture, les AirPods continuent de mesurer sans broncher. Et si vous portez les deux en même temps, ils se relaient, le système gardant la source la plus fiable sur les cinq dernières minutes.
On en dit quoi ?
C'est quand même assez amusant de voir des écouteurs damer le pion à des montres dont c'est pourtant le métier. Apple réussit là un joli coup, en transformant un accessoire audio à 249 euros en capteur de santé tout à fait crédible, du coup pour celui qui court déjà avec ses AirPods vissés dans les oreilles, l'argument fait mouche. Reste que l'Apple Watch garde l'avantage sur la durée, parce qu'elle mesure en continu toute la journée quand les écouteurs se limitent aux séances de sport. Pour le suivi cardio à l'effort, les AirPods Pro 3 font le job, et c'est déjà beaucoup pour un produit qu'on n'avait pas acheté pour ça.