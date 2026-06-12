Coupe du Monde 2026 : Apple s'offre l’attaquant du Real Madrid pour vanter les AirPods Pro 3
Par Laurence - Publié le - Bon Plan
Alors que le coup d’envoi de la Coupe du Monde vient tout juste d'être donnée, Apple compte bien en profiter pour mettre en avant ses AirPods Pro 3. Pour cela, elle s'est offert le joueur du Real Madrid et de la sélection brésilienne, pour sa toute dernière pub. Une campagne qui met l’accent sur l’une des principales nouveautés du produit : sa réduction de bruit active, annoncée comme la plus performante jamais proposée par Apple sur des écouteurs intra-auriculaires.
Dans ce nouveau spot publicitaire, le footballeur traverse la ville en dansant, totalement absorbé par sa musique et coupé de l’agitation qui l’entoure. Le message est assez clair : grâce aux AirPods Pro 3, les utilisateurs peuvent s’isoler totalement du bruit ambiant et profiter pleinement de leur contenu audio, même dans les environnements les plus animés. Apple accompagne la sortie de cette publicité du slogan mettant en avant ce qu’elle présente comme la
Le choix de Vinícius Jr. n’a évidemment rien d’un hasard. Le joueur brésilien est l’une des figures les plus populaires du football mondial et l’un des visages les plus médiatisés de cette Coupe du Monde. Apple devrait diffuser massivement cette campagne dans les prochaines semaines, notamment lors des retransmissions des matchs et sur les plateformes de streaming vidéo. La firme poursuit ainsi sa stratégie consistant à associer ses produits audio à des personnalités du sport et de la musique afin de toucher un public plus large.
Lancés à l’automne dernier, les AirPods Pro 3 constituent l’évolution la plus importante de la gamme depuis plusieurs années. Apple a entièrement revu leur architecture audio afin d’offrir des basses plus profondes, une scène sonore plus large et des voix mieux définies. La firme promet également une réduction active du bruit jusqu’à deux fois plus efficace que celle des AirPods Pro 2, tout en améliorant le mode Transparence pour un rendu plus naturel de l’environnement sonore.
Les écouteurs gagnent aussi plusieurs fonctions inédites, à commencer par la traduction en temps réel des conversations, le suivi du rythme cardiaque grâce à un capteur optique intégré, ainsi qu’une autonomie en hausse pouvant atteindre 8 heures avec réduction de bruit active. Apple a également retravaillé leur ergonomie avec cinq tailles d’embouts et une certification IP57 contre l’eau et la poussière, afin de mieux répondre aux usages sportifs et quotidiens.
Longtemps considérés comme un simple accessoire de l’iPhone, les AirPods sont devenus au fil des années l’un des produits les plus stratégiques de l’écosystème Apple. Entre les nouvelles fonctions liées à Siri dans iOS 27, les améliorations audio et les performances de réduction de bruit, Apple continue de faire évoluer sa gamme pour maintenir son avance sur un marché de plus en plus concurrentiel. Avec cette campagne portée par Vinícius Jr. et la visibilité offerte par la Coupe du Monde, les AirPods Pro 3 bénéficient en tout cas d’une vitrine mondiale idéale pour séduire de nouveaux utilisateurs.
VINÍCIUS JR. EN DANSEUR SOLITAIRE
Dans ce nouveau spot publicitaire, le footballeur traverse la ville en dansant, totalement absorbé par sa musique et coupé de l’agitation qui l’entoure. Le message est assez clair : grâce aux AirPods Pro 3, les utilisateurs peuvent s’isoler totalement du bruit ambiant et profiter pleinement de leur contenu audio, même dans les environnements les plus animés. Apple accompagne la sortie de cette publicité du slogan mettant en avant ce qu’elle présente comme la
meilleure réduction de bruit active du marché pour des écouteurs intra-auriculaires.
Le choix de Vinícius Jr. n’a évidemment rien d’un hasard. Le joueur brésilien est l’une des figures les plus populaires du football mondial et l’un des visages les plus médiatisés de cette Coupe du Monde. Apple devrait diffuser massivement cette campagne dans les prochaines semaines, notamment lors des retransmissions des matchs et sur les plateformes de streaming vidéo. La firme poursuit ainsi sa stratégie consistant à associer ses produits audio à des personnalités du sport et de la musique afin de toucher un public plus large.
UNE RÉDUCTION DE BRUIT DEUX FOIS PLUS EFFICACE
Lancés à l’automne dernier, les AirPods Pro 3 constituent l’évolution la plus importante de la gamme depuis plusieurs années. Apple a entièrement revu leur architecture audio afin d’offrir des basses plus profondes, une scène sonore plus large et des voix mieux définies. La firme promet également une réduction active du bruit jusqu’à deux fois plus efficace que celle des AirPods Pro 2, tout en améliorant le mode Transparence pour un rendu plus naturel de l’environnement sonore.
Les écouteurs gagnent aussi plusieurs fonctions inédites, à commencer par la traduction en temps réel des conversations, le suivi du rythme cardiaque grâce à un capteur optique intégré, ainsi qu’une autonomie en hausse pouvant atteindre 8 heures avec réduction de bruit active. Apple a également retravaillé leur ergonomie avec cinq tailles d’embouts et une certification IP57 contre l’eau et la poussière, afin de mieux répondre aux usages sportifs et quotidiens.
Qu'en penser ?
Longtemps considérés comme un simple accessoire de l’iPhone, les AirPods sont devenus au fil des années l’un des produits les plus stratégiques de l’écosystème Apple. Entre les nouvelles fonctions liées à Siri dans iOS 27, les améliorations audio et les performances de réduction de bruit, Apple continue de faire évoluer sa gamme pour maintenir son avance sur un marché de plus en plus concurrentiel. Avec cette campagne portée par Vinícius Jr. et la visibilité offerte par la Coupe du Monde, les AirPods Pro 3 bénéficient en tout cas d’une vitrine mondiale idéale pour séduire de nouveaux utilisateurs.