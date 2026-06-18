Tim Cook confirme que l'iPhone va coûter... beaucoup plus cher

Qu'en penser ?



L’intelligence artificielle est souvent présentée comme la prochaine révolution technologique, mais elle pourrait aussi avoir une conséquence beaucoup plus concrète pour les consommateurs : rendre les appareils électroniques plus chers.



Si Apple confirme effectivement une hausse de ses tarifs dans les prochains mois, elle ne serait pas seule. Samsung, Microsoft, Sony ou encore Dell ont déjà commencé à répercuter une partie de l’augmentation des coûts sur leurs produits.



Pour les utilisateurs, la bonne nouvelle est que cette hausse s’accompagnera probablement de davantage de mémoire et de nouvelles capacités d’intelligence artificielle. La mauvaise, c’est que l’époque des smartphones haut de gamme à moins de 1 000 euros pourrait progressivement devenir un souvenir.