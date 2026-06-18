Tim Cook confirme que l'iPhone va coûter... beaucoup plus cher
Par Laurence - Publié le
Après plusieurs années à absorber une partie de la hausse des coûts des composants, Apple pourrait être contrainte d’augmenter sensiblement les prix de ses appareils. Selon Tim Cook (via le Wallstreet Journal), la flambée des prix de la mémoire et du stockage liée à l’explosion de l’intelligence artificielle rend désormais la situation difficilement tenable. Une annonce qui pourrait avoir des conséquences directes sur les futurs iPhone, iPad et Mac.
Depuis deux ans, lb]les géants de l’intelligence artificielle achètent massivement des puces mémoire et des composants de stockage pour alimenter leurs centres de données. Cette demande exceptionnelle exerce une pression énorme sur toute la chaîne d’approvisionnement mondiale. Les fabricants comme Samsung, SK Hynix ou Micron augmentent leurs capacités de production, mais privilégient désormais les puces destinées aux serveurs et aux infrastructures IA, beaucoup plus rentables.
Le résultats est là : les composants utilisés dans les smartphones, les tablettes et les ordinateurs deviennent plus rares et surtout beaucoup plus chers. Selon Tim Cook, Apple a tenté jusqu’à présent d’absorber ces hausses afin de protéger ses clients. Mais la situation serait désormais devenue
Apple n’a pas précisé quels produits seront concernés ni l’ampleur exacte des augmentations. Toutefois, plusieurs analystes estiment que les futurs iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max pourraient être les premiers touchés.
Le cabinet TechInsights estime même qu’Apple devrait augmenter le prix de l’iPhone 18 Pro d’environ 270 dollars afin de préserver ses marges actuelles. Cette hausse s’explique notamment par l’augmentation constante de la quantité de mémoire nécessaire pour faire fonctionner les nouvelles fonctions d’intelligence artificielle embarquées dans Apple Intelligence.
Les iPhone ne seraient pas les seuls concernés. Apple a déjà commencé à revoir discrètement sa stratégie tarifaire sur certains Mac. Le constructeur a récemment supprimé plusieurs configurations d’entrée de gamme sur certaines machines, augmentant mécaniquement le ticket d’entrée. Les futurs Mac et iPad pourraient également subir des ajustements similaires si les coûts des composants continuent de progresser.
La situation est totalement inédite pour Apple : Tim Cook a comparé la crise actuelle à une catastrophe exceptionnelle. Selon lui, la firme n’a jamais connu une telle tension sur le marché des composants en plus de quarante ans d’activité.
Elle reste pourtant l’un des plus gros acheteurs mondiaux de mémoire et de stockage. Mais contrairement à certaines entreprises spécialisées dans l’IA, Apple semble réticente à signer des contrats pluriannuels extrêmement coûteux nécessitant d’importants paiements anticipés.
L’intelligence artificielle est souvent présentée comme la prochaine révolution technologique, mais elle pourrait aussi avoir une conséquence beaucoup plus concrète pour les consommateurs : rendre les appareils électroniques plus chers.
Si Apple confirme effectivement une hausse de ses tarifs dans les prochains mois, elle ne serait pas seule. Samsung, Microsoft, Sony ou encore Dell ont déjà commencé à répercuter une partie de l’augmentation des coûts sur leurs produits.
Pour les utilisateurs, la bonne nouvelle est que cette hausse s’accompagnera probablement de davantage de mémoire et de nouvelles capacités d’intelligence artificielle. La mauvaise, c’est que l’époque des smartphones haut de gamme à moins de 1 000 euros pourrait progressivement devenir un souvenir.
L’IA fait exploser les prix des composants
Depuis deux ans, lb]les géants de l’intelligence artificielle achètent massivement des puces mémoire et des composants de stockage pour alimenter leurs centres de données. Cette demande exceptionnelle exerce une pression énorme sur toute la chaîne d’approvisionnement mondiale. Les fabricants comme Samsung, SK Hynix ou Micron augmentent leurs capacités de production, mais privilégient désormais les puces destinées aux serveurs et aux infrastructures IA, beaucoup plus rentables.
Le résultats est là : les composants utilisés dans les smartphones, les tablettes et les ordinateurs deviennent plus rares et surtout beaucoup plus chers. Selon Tim Cook, Apple a tenté jusqu’à présent d’absorber ces hausses afin de protéger ses clients. Mais la situation serait désormais devenue
insoutenable.
L’iPhone 18 Pro directement visé
Apple n’a pas précisé quels produits seront concernés ni l’ampleur exacte des augmentations. Toutefois, plusieurs analystes estiment que les futurs iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max pourraient être les premiers touchés.
Le cabinet TechInsights estime même qu’Apple devrait augmenter le prix de l’iPhone 18 Pro d’environ 270 dollars afin de préserver ses marges actuelles. Cette hausse s’explique notamment par l’augmentation constante de la quantité de mémoire nécessaire pour faire fonctionner les nouvelles fonctions d’intelligence artificielle embarquées dans Apple Intelligence.
Les Mac et les iPad pourraient suivre
Les iPhone ne seraient pas les seuls concernés. Apple a déjà commencé à revoir discrètement sa stratégie tarifaire sur certains Mac. Le constructeur a récemment supprimé plusieurs configurations d’entrée de gamme sur certaines machines, augmentant mécaniquement le ticket d’entrée. Les futurs Mac et iPad pourraient également subir des ajustements similaires si les coûts des composants continuent de progresser.
La situation est totalement inédite pour Apple : Tim Cook a comparé la crise actuelle à une catastrophe exceptionnelle. Selon lui, la firme n’a jamais connu une telle tension sur le marché des composants en plus de quarante ans d’activité.
Elle reste pourtant l’un des plus gros acheteurs mondiaux de mémoire et de stockage. Mais contrairement à certaines entreprises spécialisées dans l’IA, Apple semble réticente à signer des contrats pluriannuels extrêmement coûteux nécessitant d’importants paiements anticipés.
Qu'en penser ?
L’intelligence artificielle est souvent présentée comme la prochaine révolution technologique, mais elle pourrait aussi avoir une conséquence beaucoup plus concrète pour les consommateurs : rendre les appareils électroniques plus chers.
Si Apple confirme effectivement une hausse de ses tarifs dans les prochains mois, elle ne serait pas seule. Samsung, Microsoft, Sony ou encore Dell ont déjà commencé à répercuter une partie de l’augmentation des coûts sur leurs produits.
Pour les utilisateurs, la bonne nouvelle est que cette hausse s’accompagnera probablement de davantage de mémoire et de nouvelles capacités d’intelligence artificielle. La mauvaise, c’est que l’époque des smartphones haut de gamme à moins de 1 000 euros pourrait progressivement devenir un souvenir.