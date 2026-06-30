Amazon explique pourquoi il a remplacé l'OS de ses FireTV
Par Vincent Lautier - Publié le
Amazon a confirmé que toutes ses futures clés Fire TV tourneront sous Vega OS, son système d'exploitation maison basé sur Linux, et tire donc un trait sur plus de dix ans d'Android. Le hic, c'est que ce changement de moteur vous coûte le chargement d'applications tierces et fait fondre le catalogue d'applis de plusieurs dizaines de milliers à un peu plus d'un millier.
Jusqu'à présent, les clés Fire TV faisaient tourner Fire OS, une version maison d'Android, ce qui leur ouvrait l'immense catalogue applicatif du système de Google. Amazon a décidé de tout reprendre à zéro. Vega OS est une plateforme volontairement très légère, taillée pour du matériel bon marché comme la Fire TV Stick 4K Select et son petit gigaoctet de mémoire vive. Le repère est simple. Si le nom du modèle contient le mot Select, c'est qu'il tourne sous Vega, et la Fire TV Stick 4K Select sortie en 2025 comme la Fire TV Stick HD de 2026 sont déjà passées à la moulinette, toutes les prochaines suivant le même chemin.
Vega n'étant plus de l'Android, il ne sait plus installer d'applications par sideloading, cette manipulation qui permettait de poser soi-même une appli absente de la boutique officielle, via un outil baptisé Downloader devenu inutilisable. Le système ne propose depuis qu'environ 1 257 applications, en comptant les titres natifs et ceux diffusés depuis des serveurs Android distants, là où Fire OS en proposait plus de 30 000. Vos appareils Android déjà branchés à la maison ne sont pas convertis de force, c'est au moins ça, et Amazon continue de vendre deux modèles restés sous Android, les Fire TV Stick 4K Plus et 4K Max, mis à jour jusqu'en 2030 et toujours capables de charger des applis tierces. En France, la 4K Max se trouve autour de 70 euros et reste le choix sûr pour qui veut garder la main sur ce qu'il installe.
Ce qui est nouveau dans tout ça, c'est la justification. Amazon avance deux arguments, par la voix d'Aidan Marcuss, le vice-président chargé de Fire TV. La sécurité, d'abord, puisque bloquer le sideloading ferme la porte aux applis piratées qui trimballent parfois des logiciels malveillants. Le prix, ensuite, Vega étant censé permettre d'innover sur les appareils les moins chers. Sauf que voilà, les modèles Vega ne sont pas vraiment moins chers que leurs équivalents Android, donc pour le moment on a un peu de mal à comprendre.
Difficile surtout de ne pas voir là un verrouillage de plus, habillé en mesure de sécurité. Le sideloading servait à installer un lecteur tiers, une appli de niche ou un service maison (souvent de l'IPTV, parfois illégale), et c'est précisément cette liberté qui disparaît au profit du contrôle d'Amazon sur sa boutique. La promesse d'appareils moins chers ne tient pas pour le moment, et le grand public n'y gagne franchement rien.
Vega OS remplace Fire OS
Jusqu'à présent, les clés Fire TV faisaient tourner Fire OS, une version maison d'Android, ce qui leur ouvrait l'immense catalogue applicatif du système de Google. Amazon a décidé de tout reprendre à zéro. Vega OS est une plateforme volontairement très légère, taillée pour du matériel bon marché comme la Fire TV Stick 4K Select et son petit gigaoctet de mémoire vive. Le repère est simple. Si le nom du modèle contient le mot Select, c'est qu'il tourne sous Vega, et la Fire TV Stick 4K Select sortie en 2025 comme la Fire TV Stick HD de 2026 sont déjà passées à la moulinette, toutes les prochaines suivant le même chemin.
Le chargement d'applications passe à la trappe
Vega n'étant plus de l'Android, il ne sait plus installer d'applications par sideloading, cette manipulation qui permettait de poser soi-même une appli absente de la boutique officielle, via un outil baptisé Downloader devenu inutilisable. Le système ne propose depuis qu'environ 1 257 applications, en comptant les titres natifs et ceux diffusés depuis des serveurs Android distants, là où Fire OS en proposait plus de 30 000. Vos appareils Android déjà branchés à la maison ne sont pas convertis de force, c'est au moins ça, et Amazon continue de vendre deux modèles restés sous Android, les Fire TV Stick 4K Plus et 4K Max, mis à jour jusqu'en 2030 et toujours capables de charger des applis tierces. En France, la 4K Max se trouve autour de 70 euros et reste le choix sûr pour qui veut garder la main sur ce qu'il installe.
Sécurité affichée, contrôle réel
Ce qui est nouveau dans tout ça, c'est la justification. Amazon avance deux arguments, par la voix d'Aidan Marcuss, le vice-président chargé de Fire TV. La sécurité, d'abord, puisque bloquer le sideloading ferme la porte aux applis piratées qui trimballent parfois des logiciels malveillants. Le prix, ensuite, Vega étant censé permettre d'innover sur les appareils les moins chers. Sauf que voilà, les modèles Vega ne sont pas vraiment moins chers que leurs équivalents Android, donc pour le moment on a un peu de mal à comprendre.
On en dit quoi ?
Difficile surtout de ne pas voir là un verrouillage de plus, habillé en mesure de sécurité. Le sideloading servait à installer un lecteur tiers, une appli de niche ou un service maison (souvent de l'IPTV, parfois illégale), et c'est précisément cette liberté qui disparaît au profit du contrôle d'Amazon sur sa boutique. La promesse d'appareils moins chers ne tient pas pour le moment, et le grand public n'y gagne franchement rien.