Quatre nouveaux iPad Pro et un MacBook Pro repensé en préparation

Qu’en penser ?



Apple semble déjà préparer activement l’après-M6 et continuer à accélérer son calendrier de développement. Si ces informations se confirment, 2027 ne se résumera pas au lancement du premier iPhone pliable : les Mac et les iPad devraient eux aussi profiter d’importantes évolutions. D'ici là il faudra voir si les contraintes de production et les tensions sur les composants permettront à Apple de tenir ce calendrier particulièrement ambitieux.