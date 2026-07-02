Quatre nouveaux iPad Pro et un MacBook Pro repensé en préparation
Par Laurence - Publié le
L’année 2027 pourrait être particulièrement chargée pour Apple. Alors que les rumeurs évoquent déjà un iPhone pliable, une Apple Watch entièrement repensée ou encore de nouveaux produits autour de l’intelligence artificielle, Bloomberg affirme que la firme travaille également sur quatre nouveaux iPad Pro ainsi qu’un MacBook Pro d’entrée de gamme au design inédit.
Selon Bloomberg, Apple teste actuellement quatre nouveaux modèles d’iPad Pro qui conserveraient les deux dimensions actuelles : 11 pouces et 13 pouces. Contrairement aux rumeurs d’un iPad pliable de près de 19 pouces, ces nouveaux modèles constitueraient une évolution plus classique de la gamme existante.
Les principales nouveautés concerneraient les composants internes. Apple préparerait notamment une nouvelle génération de puces plus performantes afin d’améliorer les performances, notamment dans les usages liés à l’intelligence artificielle.
Bloomberg rappelle également qu’Apple aurait déjà testé un système de refroidissement à chambre à vapeur, une technologie permettant de mieux dissiper la chaleur et de maintenir les performances lors des charges de travail les plus intensives. Ces nouveaux iPad Pro seraient attendus au printemps 2027.
Autre surprise, Apple travaillerait également sur un MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme entièrement revu. Connu en interne sous le nom de code K104, cet ordinateur adopterait un design inspiré des futurs MacBook Pro haut de gamme qu’Apple préparerait également.
Bloomberg indique qu’Apple avait pourtant déjà finalisé une autre version de ce MacBook Pro, équipée d’une puce M6 et reprenant le design actuel. Ce projet aurait finalement été abandonné au profit d’un modèle plus ambitieux. Si le calendrier est respecté, ce nouveau MacBook Pro pourrait arriver dès le premier semestre 2027.
La dernière information concerne les futures puces Apple Silicon. Toujours selon Bloomberg, Apple viserait désormais un lancement de la M7 dès le premier semestre 2027, soit plus rapidement que le rythme habituel de renouvellement. Cette accélération s’expliquerait par la volonté d’accompagner la montée en puissance des usages liés à l’intelligence artificielle, qui nécessitent toujours davantage de puissance de calcul.
Comme pour l’ensemble de son catalogue, Cupertino reste toutefois confrontée aux tensions sur le marché des composants. Les pénuries de mémoire et de certaines puces pourraient encore modifier le calendrier des lancements au cours des prochains mois. Malgré ces incertitudes, Bloomberg estime que si tous ces projets aboutissent, 2027 pourrait devenir la plus grande année de lancement de nouveaux produits de l’histoire d’Apple.
Apple semble déjà préparer activement l’après-M6 et continuer à accélérer son calendrier de développement. Si ces informations se confirment, 2027 ne se résumera pas au lancement du premier iPhone pliable : les Mac et les iPad devraient eux aussi profiter d’importantes évolutions. D'ici là il faudra voir si les contraintes de production et les tensions sur les composants permettront à Apple de tenir ce calendrier particulièrement ambitieux.
Quatre nouveaux iPad Pro en préparation
Selon Bloomberg, Apple teste actuellement quatre nouveaux modèles d’iPad Pro qui conserveraient les deux dimensions actuelles : 11 pouces et 13 pouces. Contrairement aux rumeurs d’un iPad pliable de près de 19 pouces, ces nouveaux modèles constitueraient une évolution plus classique de la gamme existante.
Les principales nouveautés concerneraient les composants internes. Apple préparerait notamment une nouvelle génération de puces plus performantes afin d’améliorer les performances, notamment dans les usages liés à l’intelligence artificielle.
Bloomberg rappelle également qu’Apple aurait déjà testé un système de refroidissement à chambre à vapeur, une technologie permettant de mieux dissiper la chaleur et de maintenir les performances lors des charges de travail les plus intensives. Ces nouveaux iPad Pro seraient attendus au printemps 2027.
Un MacBook Pro d'entrée de gamme avec un nouveau design
Autre surprise, Apple travaillerait également sur un MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme entièrement revu. Connu en interne sous le nom de code K104, cet ordinateur adopterait un design inspiré des futurs MacBook Pro haut de gamme qu’Apple préparerait également.
Bloomberg indique qu’Apple avait pourtant déjà finalisé une autre version de ce MacBook Pro, équipée d’une puce M6 et reprenant le design actuel. Ce projet aurait finalement été abandonné au profit d’un modèle plus ambitieux. Si le calendrier est respecté, ce nouveau MacBook Pro pourrait arriver dès le premier semestre 2027.
La puce M7 arriverait plus tôt que prévu ?
La dernière information concerne les futures puces Apple Silicon. Toujours selon Bloomberg, Apple viserait désormais un lancement de la M7 dès le premier semestre 2027, soit plus rapidement que le rythme habituel de renouvellement. Cette accélération s’expliquerait par la volonté d’accompagner la montée en puissance des usages liés à l’intelligence artificielle, qui nécessitent toujours davantage de puissance de calcul.
Comme pour l’ensemble de son catalogue, Cupertino reste toutefois confrontée aux tensions sur le marché des composants. Les pénuries de mémoire et de certaines puces pourraient encore modifier le calendrier des lancements au cours des prochains mois. Malgré ces incertitudes, Bloomberg estime que si tous ces projets aboutissent, 2027 pourrait devenir la plus grande année de lancement de nouveaux produits de l’histoire d’Apple.
Qu’en penser ?
Apple semble déjà préparer activement l’après-M6 et continuer à accélérer son calendrier de développement. Si ces informations se confirment, 2027 ne se résumera pas au lancement du premier iPhone pliable : les Mac et les iPad devraient eux aussi profiter d’importantes évolutions. D'ici là il faudra voir si les contraintes de production et les tensions sur les composants permettront à Apple de tenir ce calendrier particulièrement ambitieux.