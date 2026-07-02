Le MacBook Pro le moins cher devrait être redessiné l'an prochain

On en dit quoi ?



C'est quand même un drôle de scénario pour l'acheteur. Celui qui craquera pour le MacBook Pro M6 à l'automne se retrouvera avec une machine esthétiquement dépassée six mois plus tard. Sauf que voilà, le modèle actuel est toujours une très bonne affaire : le M5 à 2200 euros fait largement le travail pour la plupart des usages, et ce châssis de 2021, aussi ancien soit-il, n'a jamais été un mauvais design. Si votre Mac tient encore la route, l'attente jusqu'à 2027 se considère tout à fait. Pour tous les autres, inutile de vous torturer : un bon ordinateur acheté au bon moment vaudra toujours mieux qu'une refonte qui n'existe pas encore en boutique.