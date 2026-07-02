Le MacBook Pro le moins cher devrait être redessiné l'an prochain
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple testerait un MacBook Pro 14 pouces d'entrée de gamme entièrement redessiné pour la première moitié de 2027, avec une puce M7 sous le capot. D'ici là, la machine la plus abordable de la gamme devra se contenter d'une mise à jour M6 à l'automne, toujours dans ce châssis inauguré en 2021 que vous connaissez par cœur. Le haut de gamme, lui, sera servi en premier.
Encoche dans l'écran, retour du MagSafe, du port HDMI et du lecteur de cartes SD : le châssis actuel a été inauguré en octobre 2021 avec les MacBook Pro M1 Pro et M1 Max, et il n'a plus bougé depuis. Le modèle vendu aujourd'hui 2200 euros en France avec sa puce M5 est donc, à quelques détails près, le même ordinateur que celui présenté il y a bientôt cinq ans.
Le calendrier rapporté par Bloomberg a de quoi surprendre. À l'automne 2026, Apple sortirait d'abord une version M6 de ce MacBook Pro d'entrée de gamme, toujours dans le châssis actuel (nom de code J804). Puis, environ six mois plus tard, arriverait le fameux modèle redessiné, alias K104, équipé cette fois d'une puce M7. Apple accélérerait d'ailleurs franchement sur cette génération M7, dont les déclinaisons Pro et Max suivraient à l'automne 2027. Le nouveau venu reprendrait
Car c'est bien le haut de gamme qui ouvrira le bal. Les MacBook Pro les plus chers doivent être refondus dès la fin 2026, avec un écran OLED, un design plus fin et, si les rumeurs se confirment, le premier écran tactile jamais monté sur un Mac. L'entrée de gamme héritera donc de cette nouvelle robe avec quelques mois de décalage. Le rapport évoque aussi de nouveaux iPad Pro pour le printemps 2027, dans les mêmes formats de 11 et 13 pouces, avec des puces plus rapides et peut-être un refroidissement par chambre à vapeur. Le printemps devient du coup la saison de l'entrée de gamme chez Apple, iPhone 18 classique compris.
C'est quand même un drôle de scénario pour l'acheteur. Celui qui craquera pour le MacBook Pro M6 à l'automne se retrouvera avec une machine esthétiquement dépassée six mois plus tard. Sauf que voilà, le modèle actuel est toujours une très bonne affaire : le M5 à 2200 euros fait largement le travail pour la plupart des usages, et ce châssis de 2021, aussi ancien soit-il, n'a jamais été un mauvais design. Si votre Mac tient encore la route, l'attente jusqu'à 2027 se considère tout à fait. Pour tous les autres, inutile de vous torturer : un bon ordinateur acheté au bon moment vaudra toujours mieux qu'une refonte qui n'existe pas encore en boutique.
Un châssis figé depuis 2021
Encoche dans l'écran, retour du MagSafe, du port HDMI et du lecteur de cartes SD : le châssis actuel a été inauguré en octobre 2021 avec les MacBook Pro M1 Pro et M1 Max, et il n'a plus bougé depuis. Le modèle vendu aujourd'hui 2200 euros en France avec sa puce M5 est donc, à quelques détails près, le même ordinateur que celui présenté il y a bientôt cinq ans.
Deux mises à jour en moins d'un an
Le calendrier rapporté par Bloomberg a de quoi surprendre. À l'automne 2026, Apple sortirait d'abord une version M6 de ce MacBook Pro d'entrée de gamme, toujours dans le châssis actuel (nom de code J804). Puis, environ six mois plus tard, arriverait le fameux modèle redessiné, alias K104, équipé cette fois d'une puce M7. Apple accélérerait d'ailleurs franchement sur cette génération M7, dont les déclinaisons Pro et Max suivraient à l'automne 2027. Le nouveau venu reprendrait
l'apparence des ordinateurs haut de gamme, sans écran tactile par contre, cette nouveauté étant a priori réservée aux modèles supérieurs.
L'OLED et le tactile pour les autres
Car c'est bien le haut de gamme qui ouvrira le bal. Les MacBook Pro les plus chers doivent être refondus dès la fin 2026, avec un écran OLED, un design plus fin et, si les rumeurs se confirment, le premier écran tactile jamais monté sur un Mac. L'entrée de gamme héritera donc de cette nouvelle robe avec quelques mois de décalage. Le rapport évoque aussi de nouveaux iPad Pro pour le printemps 2027, dans les mêmes formats de 11 et 13 pouces, avec des puces plus rapides et peut-être un refroidissement par chambre à vapeur. Le printemps devient du coup la saison de l'entrée de gamme chez Apple, iPhone 18 classique compris.
On en dit quoi ?
C'est quand même un drôle de scénario pour l'acheteur. Celui qui craquera pour le MacBook Pro M6 à l'automne se retrouvera avec une machine esthétiquement dépassée six mois plus tard. Sauf que voilà, le modèle actuel est toujours une très bonne affaire : le M5 à 2200 euros fait largement le travail pour la plupart des usages, et ce châssis de 2021, aussi ancien soit-il, n'a jamais été un mauvais design. Si votre Mac tient encore la route, l'attente jusqu'à 2027 se considère tout à fait. Pour tous les autres, inutile de vous torturer : un bon ordinateur acheté au bon moment vaudra toujours mieux qu'une refonte qui n'existe pas encore en boutique.