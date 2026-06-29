N'attendez pas de Mac Studio M7 Ultra avant (très) longtemps

Qu’en penser ?



Même si 2028 peut sembler encore très loin, ces premières informations montrent qu’Apple prépare déjà la prochaine génération de ses stations de travail. Après une simple mise à jour des puces M5 attendue cette année, le véritable saut technologique pourrait finalement intervenir avec les M7 Ultra. Entre une architecture davantage tournée vers l’intelligence artificielle et un refroidissement renforcé, Apple semble vouloir préparer ses Mac les plus puissants aux besoins des prochaines années plutôt qu’à une simple course aux performances.