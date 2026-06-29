N'attendez pas de Mac Studio M7 Ultra avant (très) longtemps
Par Laurence - Publié le
Le Mac Studio n’a pas encore dit son dernier mot. Alors qu’Apple préparerait toujours une mise à jour équipée des puces M5 Max et M5 Ultra d’ici la fin de l’année, voici quelques informations sur son successeur. Attendu en 2028, le futur Mac Studio M7 Ultra pourrait bénéficier de plusieurs évolutions matérielles, notamment d’un système de refroidissement plus performant pour accompagner les prochaines générations de puces Apple Silicon dédiées à l’intelligence artificielle.
Le renouvellement du Mac Studio a pris plus de temps que prévu. Initialement attendu autour de la WWDC, le modèle équipé des puces M5 Max et M5 Ultra aurait finalement été retardé par la crise actuelle des mémoires, qui touche une grande partie de l’industrie et qui a conduit à une hausse du prix des Mac et des iPad.
Selon Mark Gurman, ce nouveau Mac Studio reste néanmoins prévu d’ici la fin de l’année. Il ne devrait toutefois pas apporter de révolution. Apple se contenterait d’intégrer les nouvelles puces M5 dans le châssis actuel, sans modifier le design de la machine.
C’est finalement la génération suivante qui pourrait réserver les véritables nouveautés. D’après Bloomberg, Apple travaille déjà sur un Mac Studio M7 Ultra, dont le lancement serait envisagé en 2028.
Cette information s’inscrit dans la nouvelle feuille de route évoquée ces derniers jours : Apple ne lancerait qu’une puce M6 standard, en faisant l’impasse sur les versions M6 Pro, M6 Max et M6 Ultra. Les puces haut de gamme reviendraient uniquement avec la génération M7. Le Mac Studio M7 Ultra deviendrait ainsi le premier ordinateur Apple à profiter de cette nouvelle architecture destinée aux utilisateurs les plus exigeants.
L’une des principales nouveautés concernerait le système de refroidissement. Apple travaillerait sur un dissipateur thermique plus performant, capable de mieux évacuer la chaleur produite par les futures puces Apple Silicon. L’objectif serait de maintenir des performances élevées sur les charges de travail les plus intensives, notamment les traitements d’intelligence artificielle exécutés directement sur la machine.
Avec l’arrivée de modèles toujours plus complexes et gourmands en ressources, la maîtrise de la température devient un enjeu de plus en plus important, même sur une machine aussi compacte que le Mac Studio. Mark Gurman ne précise toutefois pas si cette amélioration sera introduite dès le Mac Studio M5 Ultra ou uniquement avec la génération M7.
Mais il est également question d'un léger renouvellement esthétique. Le journaliste rappelle toutefois qu’Apple conserve généralement le même design pour ses Mac de bureau pendant de nombreuses années. Autrement dit, si une évolution est bien à l’étude, elle devrait rester relativement discrète plutôt qu’un changement complet de format. Le Mac Studio actuel conserve d’ailleurs un design toujours très apprécié depuis son lancement.
Même si 2028 peut sembler encore très loin, ces premières informations montrent qu’Apple prépare déjà la prochaine génération de ses stations de travail. Après une simple mise à jour des puces M5 attendue cette année, le véritable saut technologique pourrait finalement intervenir avec les M7 Ultra. Entre une architecture davantage tournée vers l’intelligence artificielle et un refroidissement renforcé, Apple semble vouloir préparer ses Mac les plus puissants aux besoins des prochaines années plutôt qu’à une simple course aux performances.
Un Mac Studio M5 Ultra toujours attendu cette année
Le renouvellement du Mac Studio a pris plus de temps que prévu. Initialement attendu autour de la WWDC, le modèle équipé des puces M5 Max et M5 Ultra aurait finalement été retardé par la crise actuelle des mémoires, qui touche une grande partie de l’industrie et qui a conduit à une hausse du prix des Mac et des iPad.
Selon Mark Gurman, ce nouveau Mac Studio reste néanmoins prévu d’ici la fin de l’année. Il ne devrait toutefois pas apporter de révolution. Apple se contenterait d’intégrer les nouvelles puces M5 dans le châssis actuel, sans modifier le design de la machine.
Le M7 Ultra en préparation
C’est finalement la génération suivante qui pourrait réserver les véritables nouveautés. D’après Bloomberg, Apple travaille déjà sur un Mac Studio M7 Ultra, dont le lancement serait envisagé en 2028.
Cette information s’inscrit dans la nouvelle feuille de route évoquée ces derniers jours : Apple ne lancerait qu’une puce M6 standard, en faisant l’impasse sur les versions M6 Pro, M6 Max et M6 Ultra. Les puces haut de gamme reviendraient uniquement avec la génération M7. Le Mac Studio M7 Ultra deviendrait ainsi le premier ordinateur Apple à profiter de cette nouvelle architecture destinée aux utilisateurs les plus exigeants.
Un refroidissement revu pour l’intelligence artificielle
L’une des principales nouveautés concernerait le système de refroidissement. Apple travaillerait sur un dissipateur thermique plus performant, capable de mieux évacuer la chaleur produite par les futures puces Apple Silicon. L’objectif serait de maintenir des performances élevées sur les charges de travail les plus intensives, notamment les traitements d’intelligence artificielle exécutés directement sur la machine.
Avec l’arrivée de modèles toujours plus complexes et gourmands en ressources, la maîtrise de la température devient un enjeu de plus en plus important, même sur une machine aussi compacte que le Mac Studio. Mark Gurman ne précise toutefois pas si cette amélioration sera introduite dès le Mac Studio M5 Ultra ou uniquement avec la génération M7.
Un nouveau design… peut-être ?
Mais il est également question d'un léger renouvellement esthétique. Le journaliste rappelle toutefois qu’Apple conserve généralement le même design pour ses Mac de bureau pendant de nombreuses années. Autrement dit, si une évolution est bien à l’étude, elle devrait rester relativement discrète plutôt qu’un changement complet de format. Le Mac Studio actuel conserve d’ailleurs un design toujours très apprécié depuis son lancement.
Qu’en penser ?
Même si 2028 peut sembler encore très loin, ces premières informations montrent qu’Apple prépare déjà la prochaine génération de ses stations de travail. Après une simple mise à jour des puces M5 attendue cette année, le véritable saut technologique pourrait finalement intervenir avec les M7 Ultra. Entre une architecture davantage tournée vers l’intelligence artificielle et un refroidissement renforcé, Apple semble vouloir préparer ses Mac les plus puissants aux besoins des prochaines années plutôt qu’à une simple course aux performances.