Jusqu'à 100 % de taxe sur les drones aux États-Unis

On en dit quoi ?



La logique sécuritaire se défend, tant les drones sont devenus un sujet militaire depuis l'Ukraine. Le problème est le calendrier : l'industrie américaine du drone grandit avec Skydio, mais elle dépend encore de la Chine pour les batteries et les aimants, et les électriciens, agriculteurs et secouristes équipés en DJI verront le prix d'import doubler dans trois semaines. Les nouveaux modèles de la marque étaient d'ailleurs déjà bloqués à l'homologation américaine depuis décembre. On peut se demander si la relocalisation ira plus vite que la hausse des prix. Les fabricants européens tiennent en tout cas une occasion rare de placer leurs machines, et il serait quand même dommage de la laisser passer.