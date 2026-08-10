Le Japon a demandé à Washington d'arrêter les mèmes Pokémon et Naruto

On en dit quoi ?



Le calcul de Tokyo se comprend dès qu'on regarde ce que ces personnages représentent pour le pays : un produit d'exportation mis en avant depuis vingt ans, et qu'il voit désormais servir d'habillage à des vidéos d'arrestations. Trois saisines en cinq mois sur un dossier de mèmes, ça paraît disproportionné, sauf qu'il n'existe aucun autre levier.