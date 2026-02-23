Une décision de justice qui change la donne, ou pas

La Cour suprême a jugé illégaux les droits de douane imposés sous l’IEEPA : pouvoir présidentiel trop large. Donald Trump a réagi en établissant un tarif mondial de 15 % sur les importations, limité dans le temps et sans traitement différencié par pays. Cette politique est contestée par plusieurs alliés commerciaux, mais reste en vigueur pour les prochains mois.

: dans un arrêt rendu majoritairement (6 contre 3), elle a jugé que l’utilisation par l’administration Trump de lat (IEEPA) pour imposer des droits de douane sur des volumes massifs d’importations n’était, une compétence que l’exécutif n’a pas l’autorité d’exercer unilatéralement sous couvert d’Cette décision met fin à une partie substantielle du programme tarifaire de 2025 — notamment lesenvers de nombreux partenaires — et créera probablement des demandes de remboursements pour les importateurs qui ont payé ces taxes entre-temps.La réponse du locataire de la Maison Blanche ne s'est pas faite attendre, plongeant à nouveau l'économie mondiale dans une phase d'incertitude. Plutôt que d’abandonner sa stratégie,, initialement fixée à 10 %, puis relevée à 15 %, et ce,Histoire de ne pas se faire retoquer immédiatement,, la Section 122 de la loi sur le commerce de 1974, qui permet d’imposer temporairement des droits sans vote du Congrès — mais uniquement pour une période limitée à 150 jours maximum.par rapport à l’ancien régime IEEPA, qui ne connaissait pas de plafonds explicites et imposait des taxes souvent très élevées selon les pays ciblés., mais un traitement pays par pays n’est désormais plus autorisé sous cette nouvelle approche juridique.La mise en place de ces taxes suscite des inquiétudes chez les partenaires commerciaux des États-Unis. La Commission Européenne a rappelé à Washington qu’, estimant que des hausses imprévues de tarifs risquent de déstabiliser les marchés et miner la confiance des investisseurs.En effet, certains taux avaient été négociés à la baisse (en deçà des 15 %) et pourraient en être relevés, d'autres pourraient logiquement bénéficier d'un remboursement...De son côté, le gouvernement australien a promispour atténuer l’impact d’un tarif de 15 % sur ses exportations vers les États-Unis,Cette tournure des événements relance les débats sur la place des droits de douane dans la politique économique américaine et sur les relations commerciales mondiales. Après des tensions avec la Chine ou l’Union européenne,En l’absence d’une majorité claire au Congrès,, préférant utiliser cette fenêtre pour mener des enquêtes sur les déséquilibres commerciaux et potentiellement justifier des mesures ciblées. La stratégie reste donc un, dans un contexte économique international instable.