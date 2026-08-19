Amazon Prime Air à la conquête du ciel : ses drones vont livrer près de 500 villes américaines
Par Laurence - Publié le
Après des débuts plutôt prudents, Amazon passe à la vitesse supérieure avec Prime Air. Son service de livraison par drone doit connaître une expansion massive aux États-Unis dans les prochains mois, qui sont bien devancés par la Chine sur ce terrain là. L’objectif est ambitieux : desservir près de 500 villes et communes américaines avant la fin de l’année 2026, contre seulement une poignée aujourd’hui.
Amazon travaille sur la livraison par drone depuis maintenant de nombreuses années, mais Prime Air reste encore très loin d’être accessible à l’ensemble des clients américains. La situation devrait toutefois rapidement évoluer.
Le géant du commerce en ligne annonce vouloir multiplier par six la couverture actuelle de son service d’ici la fin de l’année. À terme, plusieurs dizaines de millions de clients pourraient ainsi avoir accès à la livraison par les airs.
Et Amazon ne réserve plus ses drones à quelques produits spécifiques. L’entreprise affirme pouvoir transporter des millions de références, parmi lesquelles des produits alimentaires, de l’électronique, des cosmétiques, des médicaments ou encore différents objets du quotidien. L’intérêt principal reste évidemment la rapidité. Lorsqu’un produit est éligible et que les conditions le permettent, la livraison peut être effectuée en seulement 30 minutes.
Prime Air fonctionne déjà dans plusieurs zones américaines, notamment autour de Phoenix, Tampa, Kansas City, Omaha, Detroit, Houston et Dallas. Le service est également présent à San Antonio, Waco ou encore Baton Rouge. Mais Amazon vient surtout de dévoiler les prochaines grandes agglomérations concernées. Chicago, Syracuse, Cleveland, Atlanta et Boise doivent prochainement rejoindre la liste, avant l’arrivée de nouvelles villes un peu plus tard dans l’année.
Cette accélération marque un changement d’échelle important pour Prime Air. Amazon a longtemps procédé par expérimentations locales, notamment en raison des contraintes réglementaires et techniques qui accompagnent nécessairement le déploiement de milliers de drones au-dessus de zones habitées.
Amazon entend également éviter que la livraison par drone reste un service premium réservé aux commandes les plus urgentes. Pour les abonnés Prime, elle sera gratuite à partir de 50 dollars d’achat. En dessous de ce montant, il faudra ajouter 2,99 dollars. Les clients ne disposant pas d’un abonnement Prime pourront également utiliser le service, avec des frais de livraison fixés à 4,99 dollars.
Des tarifs relativement contenus qui montrent qu’Amazon cherche désormais à faire de Prime Air une véritable alternative à ses modes de livraison traditionnels, au moins pour les produits suffisamment petits et légers pour voyager par les airs.
Après des années de tests, 2026 pourrait bien être l’année où la livraison par drone commence réellement à changer d’échelle chez Amazon. Passer à près de 500 villes en quelques mois constitue en tout cas une accélération spectaculaire. Il reste désormais à vérifier comment le service se comportera avec un nombre beaucoup plus important de clients et surtout de vols. Car faire voler quelques drones dans des zones pilotes est une chose ; en faire un moyen de livraison du quotidien dans des centaines de villes en est une autre.
DES LIVRAISONS EN MOINS DE 30 MINUTES
Amazon travaille sur la livraison par drone depuis maintenant de nombreuses années, mais Prime Air reste encore très loin d’être accessible à l’ensemble des clients américains. La situation devrait toutefois rapidement évoluer.
Le géant du commerce en ligne annonce vouloir multiplier par six la couverture actuelle de son service d’ici la fin de l’année. À terme, plusieurs dizaines de millions de clients pourraient ainsi avoir accès à la livraison par les airs.
Et Amazon ne réserve plus ses drones à quelques produits spécifiques. L’entreprise affirme pouvoir transporter des millions de références, parmi lesquelles des produits alimentaires, de l’électronique, des cosmétiques, des médicaments ou encore différents objets du quotidien. L’intérêt principal reste évidemment la rapidité. Lorsqu’un produit est éligible et que les conditions le permettent, la livraison peut être effectuée en seulement 30 minutes.
CHICAGO, ATLANTA OU CLEVELAND PARMI LES PROCHAINES VILLES
Prime Air fonctionne déjà dans plusieurs zones américaines, notamment autour de Phoenix, Tampa, Kansas City, Omaha, Detroit, Houston et Dallas. Le service est également présent à San Antonio, Waco ou encore Baton Rouge. Mais Amazon vient surtout de dévoiler les prochaines grandes agglomérations concernées. Chicago, Syracuse, Cleveland, Atlanta et Boise doivent prochainement rejoindre la liste, avant l’arrivée de nouvelles villes un peu plus tard dans l’année.
Cette accélération marque un changement d’échelle important pour Prime Air. Amazon a longtemps procédé par expérimentations locales, notamment en raison des contraintes réglementaires et techniques qui accompagnent nécessairement le déploiement de milliers de drones au-dessus de zones habitées.
COMBIEN COÛTE UNE LIVRAISON PAR DRONE ?
Amazon entend également éviter que la livraison par drone reste un service premium réservé aux commandes les plus urgentes. Pour les abonnés Prime, elle sera gratuite à partir de 50 dollars d’achat. En dessous de ce montant, il faudra ajouter 2,99 dollars. Les clients ne disposant pas d’un abonnement Prime pourront également utiliser le service, avec des frais de livraison fixés à 4,99 dollars.
Des tarifs relativement contenus qui montrent qu’Amazon cherche désormais à faire de Prime Air une véritable alternative à ses modes de livraison traditionnels, au moins pour les produits suffisamment petits et légers pour voyager par les airs.
Qu’en penser ?
Après des années de tests, 2026 pourrait bien être l’année où la livraison par drone commence réellement à changer d’échelle chez Amazon. Passer à près de 500 villes en quelques mois constitue en tout cas une accélération spectaculaire. Il reste désormais à vérifier comment le service se comportera avec un nombre beaucoup plus important de clients et surtout de vols. Car faire voler quelques drones dans des zones pilotes est une chose ; en faire un moyen de livraison du quotidien dans des centaines de villes en est une autre.