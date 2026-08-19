Amazon Prime Air à la conquête du ciel : ses drones vont livrer près de 500 villes américaines

Qu’en penser ?



Après des années de tests, 2026 pourrait bien être l’année où la livraison par drone commence réellement à changer d’échelle chez Amazon. Passer à près de 500 villes en quelques mois constitue en tout cas une accélération spectaculaire. Il reste désormais à vérifier comment le service se comportera avec un nombre beaucoup plus important de clients et surtout de vols. Car faire voler quelques drones dans des zones pilotes est une chose ; en faire un moyen de livraison du quotidien dans des centaines de villes en est une autre.