La Chine coupe ses exportations d'hélium, nécéssaire à la fabrication des puces

On en dit quoi ?



Que le gaz des goûters d'anniversaire puisse menacer la production des puces les plus avancées du monde, c'est le genre de fragilité qu'on oublie tant que tout roule. La coupure chinoise ne mettra pas votre prochain iPhone en danger demain matin, mais elle rappelle une fois de plus que toute la tech dépend de quelques robinets que des États peuvent fermer d'un claquement de doigts.