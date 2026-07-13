La Chine coupe ses exportations d'hélium, nécéssaire à la fabrication des puces
Par Vincent Lautier - Publié le
La Chine a suspendu ses exportations d'hélium, ce gaz qu'on associe surtout aux ballons de baudruche mais qui est indispensable à la fabrication des puces. En cause, les tensions au Moyen-Orient qui menacent l'approvisionnement, et la volonté de Pékin de garder le précieux gaz pour ses propres usines. De quoi tendre un peu plus la chaîne des semi-conducteurs.
On connaît surtout l'hélium pour gonfler les ballons et rendre la voix ridicule, mais dans une usine de puces, il est absolument partout. Il sert à refroidir les plaquettes de silicium pendant la fabrication, à la gravure des circuits, au dépôt des couches ultrafines et à la détection des fuites sur des machines qui coûtent des fortunes. Le problème, c'est qu'on ne sait pas le fabriquer en usine, on ne fait que l'extraire de certains gisements de gaz naturel, ce qui en fait une ressource rare et difficile à remplacer.
Le plus étonnant, c'est que la Chine n'est même pas autonome sur ce gaz. Le pays importe environ 85 % de l'hélium qu'il consomme, dont plus de la moitié vient du Qatar, et il choisit malgré tout de couper ses exportations pour protéger ses propres fabricants. Le déclencheur, ce sont les tensions autour de l'Iran, qui ravivent la crainte de voir les livraisons du Golfe perturbées, comme lors des pénuries qui avaient déjà secoué les industriels du monde entier plus tôt en 2026. Pékin a d'ailleurs l'habitude de ce genre de geste, après avoir déjà restreint ses exports de carburants ou d'engrais en période de tension.
Pour les fabricants de puces du monde entier, moins d'hélium disponible ou plus cher, c'est un grain de sable de plus dans une mécanique déjà tendue, et au bout de la chaîne on retrouve les processeurs de nos téléphones, de nos Mac et de nos voitures. Sauf que voilà, il ne faut pas non plus paniquer trop vite. L'hélium ne pèse qu'une petite part du coût d'une puce, les grandes usines constituent des stocks et jonglent avec plusieurs fournisseurs, et il s'agit d'une suspension liée à un contexte géopolitique qui peut se dénouer aussi vite qu'il s'est noué.
Que le gaz des goûters d'anniversaire puisse menacer la production des puces les plus avancées du monde, c'est le genre de fragilité qu'on oublie tant que tout roule. La coupure chinoise ne mettra pas votre prochain iPhone en danger demain matin, mais elle rappelle une fois de plus que toute la tech dépend de quelques robinets que des États peuvent fermer d'un claquement de doigts.
Le gaz des ballons qui fait tourner les usines de puces
On connaît surtout l'hélium pour gonfler les ballons et rendre la voix ridicule, mais dans une usine de puces, il est absolument partout. Il sert à refroidir les plaquettes de silicium pendant la fabrication, à la gravure des circuits, au dépôt des couches ultrafines et à la détection des fuites sur des machines qui coûtent des fortunes. Le problème, c'est qu'on ne sait pas le fabriquer en usine, on ne fait que l'extraire de certains gisements de gaz naturel, ce qui en fait une ressource rare et difficile à remplacer.
Pourquoi la Chine ferme le robinet
Le plus étonnant, c'est que la Chine n'est même pas autonome sur ce gaz. Le pays importe environ 85 % de l'hélium qu'il consomme, dont plus de la moitié vient du Qatar, et il choisit malgré tout de couper ses exportations pour protéger ses propres fabricants. Le déclencheur, ce sont les tensions autour de l'Iran, qui ravivent la crainte de voir les livraisons du Golfe perturbées, comme lors des pénuries qui avaient déjà secoué les industriels du monde entier plus tôt en 2026. Pékin a d'ailleurs l'habitude de ce genre de geste, après avoir déjà restreint ses exports de carburants ou d'engrais en période de tension.
Ce que ça peut coûter à nos appareils
Pour les fabricants de puces du monde entier, moins d'hélium disponible ou plus cher, c'est un grain de sable de plus dans une mécanique déjà tendue, et au bout de la chaîne on retrouve les processeurs de nos téléphones, de nos Mac et de nos voitures. Sauf que voilà, il ne faut pas non plus paniquer trop vite. L'hélium ne pèse qu'une petite part du coût d'une puce, les grandes usines constituent des stocks et jonglent avec plusieurs fournisseurs, et il s'agit d'une suspension liée à un contexte géopolitique qui peut se dénouer aussi vite qu'il s'est noué.
On en dit quoi ?
Que le gaz des goûters d'anniversaire puisse menacer la production des puces les plus avancées du monde, c'est le genre de fragilité qu'on oublie tant que tout roule. La coupure chinoise ne mettra pas votre prochain iPhone en danger demain matin, mais elle rappelle une fois de plus que toute la tech dépend de quelques robinets que des États peuvent fermer d'un claquement de doigts.