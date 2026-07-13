On a trouvé une astuce pour doubler la durée de vie d'une batterie

On en dit quoi ?



Un simple réglage mécanique qui double la vie d'une batterie, alors que la chimie avance à tout petits pas, c'est le genre de trouvaille qui peut peser plus lourd qu'un énième matériau miracle. Il faut encore prouver que ça tient une fois sorti du laboratoire, mais l'idée de mieux vieillir juste en serrant au bon endroit, ça a quand même quelque chose de satisfaisant.