Apple renonce à changer le domaine de Masquer mon e-mail

On en dit quoi ?



C'est plutôt rare de voir Apple revenir sur une décision aussi discrète, et sur ce coup on ne peut que saluer la posture, d'autant que la fonction est payante et que ses abonnés la choisissent précisément pour se protéger. Qu'un simple nom de domaine puisse fragiliser tout un outil de vie privée montre à quel point le diable se cache dans les détails. Reste que la distinction maintenue entre les deux services va sûrement embrouiller pas mal de monde, et un peu de pédagogie de la part d'Apple n'aurait pas fait de mal.