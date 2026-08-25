Apple renonce à changer le domaine de Masquer mon e-mail
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple vient de faire machine arrière. La firme ne touchera finalement pas au domaine de Hide My Email (Masquer mon e-mail), sa fonction iCloud+ qui masque votre vraie adresse mail derrière des alias jetables. Un revirement qui doit tout à la grogne des utilisateurs, inquiets de voir leur outil de vie privée devenir soudain facile à bloquer.
En juin dernier, Apple avait prévu d'unifier les adresses de deux de ses services sous un même domaine, private.icloud.com. Hide My Email, cette fonction payante de l'offre iCloud+ qui génère une adresse mail unique pour chaque site afin de dissimuler la vraie, devait quitter le bon vieux domaine icloud.com. Sign in with Apple (Se connecter avec Apple), le bouton de connexion qui crée lui aussi des adresses relais pour éviter de livrer votre email, était concerné par la même bascule.
Le problème, c'est que déplacer Hide My Email vers un domaine réservé aux adresses privées aurait offert un boulevard aux sites récalcitrants. Un service agacé de recevoir des alias jetables n'aurait eu qu'à bloquer tout ce qui arrive de private.icloud.com pour s'en débarrasser d'un coup. Aujourd'hui, comme Hide My Email partage le domaine icloud.com avec les millions de vraies boîtes iCloud, filtrer les alias reviendrait à couper aussi les utilisateurs légitimes, ce qui rend la manoeuvre quasi impossible. C'est justement ce garde-fou qu'Apple s'apprêtait à faire sauter sans trop le dire.
Après avoir lu les retours de sa communauté, Apple annonce donc que Hide My Email reste sur icloud.com, sans le moindre changement. Attention quand même, tout n'est pas annulé, car Sign in with Apple migrera bel et bien vers private.icloud.com plus tard cette année, à la place de l'ancien privaterelay.appleid.com. Les adresses déjà créées continueront de fonctionner sans coupure, et Apple demande aux développeurs d'autoriser ce nouveau domaine dans leurs systèmes pour éviter que des connexions ne cassent du jour au lendemain.
C'est plutôt rare de voir Apple revenir sur une décision aussi discrète, et sur ce coup on ne peut que saluer la posture, d'autant que la fonction est payante et que ses abonnés la choisissent précisément pour se protéger. Qu'un simple nom de domaine puisse fragiliser tout un outil de vie privée montre à quel point le diable se cache dans les détails. Reste que la distinction maintenue entre les deux services va sûrement embrouiller pas mal de monde, et un peu de pédagogie de la part d'Apple n'aurait pas fait de mal.
Un changement annoncé en juin qui inquiétait
En juin dernier, Apple avait prévu d'unifier les adresses de deux de ses services sous un même domaine, private.icloud.com. Hide My Email, cette fonction payante de l'offre iCloud+ qui génère une adresse mail unique pour chaque site afin de dissimuler la vraie, devait quitter le bon vieux domaine icloud.com. Sign in with Apple (Se connecter avec Apple), le bouton de connexion qui crée lui aussi des adresses relais pour éviter de livrer votre email, était concerné par la même bascule.
Pourquoi ce détail technique comptait autant
Le problème, c'est que déplacer Hide My Email vers un domaine réservé aux adresses privées aurait offert un boulevard aux sites récalcitrants. Un service agacé de recevoir des alias jetables n'aurait eu qu'à bloquer tout ce qui arrive de private.icloud.com pour s'en débarrasser d'un coup. Aujourd'hui, comme Hide My Email partage le domaine icloud.com avec les millions de vraies boîtes iCloud, filtrer les alias reviendrait à couper aussi les utilisateurs légitimes, ce qui rend la manoeuvre quasi impossible. C'est justement ce garde-fou qu'Apple s'apprêtait à faire sauter sans trop le dire.
Machine arrière pour Hide My Email, pas pour Sign in with Apple
Après avoir lu les retours de sa communauté, Apple annonce donc que Hide My Email reste sur icloud.com, sans le moindre changement. Attention quand même, tout n'est pas annulé, car Sign in with Apple migrera bel et bien vers private.icloud.com plus tard cette année, à la place de l'ancien privaterelay.appleid.com. Les adresses déjà créées continueront de fonctionner sans coupure, et Apple demande aux développeurs d'autoriser ce nouveau domaine dans leurs systèmes pour éviter que des connexions ne cassent du jour au lendemain.
On en dit quoi ?
C'est plutôt rare de voir Apple revenir sur une décision aussi discrète, et sur ce coup on ne peut que saluer la posture, d'autant que la fonction est payante et que ses abonnés la choisissent précisément pour se protéger. Qu'un simple nom de domaine puisse fragiliser tout un outil de vie privée montre à quel point le diable se cache dans les détails. Reste que la distinction maintenue entre les deux services va sûrement embrouiller pas mal de monde, et un peu de pédagogie de la part d'Apple n'aurait pas fait de mal.