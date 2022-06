iOS : comment masquer son adresse e‑mail [iCloud+]

Relais privé iCloud

L'année dernière, Apple se faisait remarquer avec ses nouvelles fonctions dédiées à la confidentialité, notamment la transparence du suivi des apps. MaisAinsiet(disponibles depuis l’automne dernier) pourraient être activés par défaut et mis à la disposition de tous les utilisateurs. N’oublions pas qu’un, qui permet de créer des adresses e-mail uniques et aléatoires à utiliser avec des apps, des sites web et plus encore afin que son adresse e-mail personnelle demeure privée.La procédure est très. Il suffit, dans, de cliquer sur le champ lorsque votre adresse mail est demandée, puis, sans donner son mail, de cliquer sur, juste au-dessus du clavier. Un pop-up apparait du bas de l’écran (le même que lors d’un achat sur l’App Store) et de cliquer surCe mail sera alorsvers la boite de réception de son choix. Pour gérer ces adresses, il faudra aller danset de sélectionner les sites afin de gérer ses adresses uniques et aléatoires.