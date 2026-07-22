Apple corrige enfin la faille de "Masquer mon e-mail" qui pouvait... révéler votre adresse e-mail

Qu’en penser ?



Masquer mon e-mail reste une fonctionnalité particulièrement utile pour limiter le pistage et protéger son adresse e-mail principale. Cette faille montre toutefois qu’aucun système de confidentialité n’est totalement exempt de défauts. Si Apple a finalement corrigé le problème, le délai entre son signalement et son déploiement risque d’alimenter les critiques.



Les utilisateurs ayant créé des adresses Masquer mon e-mail avant juillet 2026 n’ont pas nécessairement été exposés, mais il est désormais impossible d’exclure que certaines adresses réelles aient été enregistrées dans des journaux techniques conservés par des services tiers.