iOS 27, Spotlight et Siri : les conseils d'Apple pour accélérer l'indexation de votre iPhone

QU’EN PENSER ?



Ces précisions seront surtout utiles dans les jours suivant l’installation d’iOS 27 ou de macOS 27. Une recherche Spotlight moins efficace ou certains résultats temporairement absents ne signifieront donc pas nécessairement qu’un bug s’est glissé dans la mise à jour. L’appareil peut simplement avoir besoin de quelques heures supplémentaires pour terminer son travail. Une bonne raison de le laisser branché et connecté au Wi-Fi pendant la nuit avant de commencer à s’inquiéter.