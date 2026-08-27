iOS 27, Spotlight et Siri : les conseils d'Apple pour accélérer l'indexation de votre iPhone
Par Laurence - Publié le
Avec iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27, Spotlight va prendre encore un peu plus d’importance dans l’écosystème Apple. La recherche doit notamment permettre à Siri et aux nouvelles fonctions d’intelligence artificielle de retrouver rapidement applications, messages, photos ou documents. Mais pour y parvenir, votre appareil doit d’abord indexer toutes ces informations. Apple vient justement de publier quelques conseils pour accélérer cette opération, qui peut parfois prendre plusieurs jours.
Qu'est-ce que l'indexation ? Spotlight ne parcourt évidemment pas l’intégralité du contenu d’un iPhone ou d’un Mac à chaque fois que l’utilisateur lance une recherche. Le système crée en arrière-plan un catalogue des informations présentes sur l’appareil, puis le maintient constamment à jour.
Applications, fichiers, messages, photos, contacts, réglages et autres contenus peuvent ainsi être retrouvés beaucoup plus rapidement. Avec les nouveaux systèmes d’exploitation, cet indexation devient également important pour Siri et ses fonctions d’intelligence artificielle, qui peuvent s’appuyer dessus pour retrouver des informations personnelles.
Apple précise surtout que l’index reste stocké localement sur l’appareil. Chaque iPhone, iPad ou Mac doit donc effectuer sa propre indexation, même si plusieurs appareils appartiennent à la même personne.
Ce changement ne commence d’ailleurs pas totalement avec iOS 27. Apple avait discrètement commencé à préparer ses appareils dès iOS 26.6, en indiquant que
Une partie du travail a donc été anticipée afin, vraisemblablement, de réduire la charge nécessaire après l’installation du nouveau système. Cela ne signifie pas pour autant que l’opération sera instantanée. Selon Apple, l’indexation initiale peut prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours, en fonction de la quantité de données enregistrées sur l’appareil. Les mises à jour ultérieures de cet index sont heureusement beaucoup plus rapides.
Apple donne désormais trois recommandations très simples pour permettre à l’indexation de se terminer plus rapidement. L’idéal est de laisser l’iPhone, l’iPad ou le Mac inutilisé et branché sur une source d’alimentation (sauf que c'est long...). L’appareil doit également rester connecté à Internet en Wi-Fi ou, pour les machines compatibles, en Ethernet.
Cette connexion peut notamment être nécessaire lorsque certaines données, comme des courriers électroniques, doivent encore être téléchargées avant de pouvoir être intégrées à l’index. Autrement dit, après une importante mise à jour, laisser son iPhone branché au Wi-Fi pendant la nuit (ce qu'on évite de faire d'habitude...) pourrait être la solution la plus simple pour laisser Spotlight terminer tranquillement son travail.
Sur Mac, Apple permet de suivre l’opération assez facilement. Après avoir ouvert Spotlight ou Siri avec Commande + Espace, un indicateur situé en haut de la fenêtre peut signaler qu’une indexation est toujours en cours.
Sur iPhone, iPad et les autres appareils, une notification peut apparaître directement dans Réglages pour indiquer que Recherche et Siri sont encore en cours d’optimisation. Mail dispose également de son propre avertissement lorsque l’indexation des courriers électroniques n’est pas encore terminée.
Ces précisions seront surtout utiles dans les jours suivant l’installation d’iOS 27 ou de macOS 27. Une recherche Spotlight moins efficace ou certains résultats temporairement absents ne signifieront donc pas nécessairement qu’un bug s’est glissé dans la mise à jour. L’appareil peut simplement avoir besoin de quelques heures supplémentaires pour terminer son travail. Une bonne raison de le laisser branché et connecté au Wi-Fi pendant la nuit avant de commencer à s’inquiéter.
SPOTLIGHT DOIT D’ABORD TOUT INDEXER
Qu'est-ce que l'indexation ? Spotlight ne parcourt évidemment pas l’intégralité du contenu d’un iPhone ou d’un Mac à chaque fois que l’utilisateur lance une recherche. Le système crée en arrière-plan un catalogue des informations présentes sur l’appareil, puis le maintient constamment à jour.
Applications, fichiers, messages, photos, contacts, réglages et autres contenus peuvent ainsi être retrouvés beaucoup plus rapidement. Avec les nouveaux systèmes d’exploitation, cet indexation devient également important pour Siri et ses fonctions d’intelligence artificielle, qui peuvent s’appuyer dessus pour retrouver des informations personnelles.
Apple précise surtout que l’index reste stocké localement sur l’appareil. Chaque iPhone, iPad ou Mac doit donc effectuer sa propre indexation, même si plusieurs appareils appartiennent à la même personne.
APPLE AVAIT DÉJÀ PRÉPARÉ LE TERRAIN AVEC iOS 26.6
Ce changement ne commence d’ailleurs pas totalement avec iOS 27. Apple avait discrètement commencé à préparer ses appareils dès iOS 26.6, en indiquant que
cette version devait optimiser l’index Spotlight en préparation d’iOS 27.
Une partie du travail a donc été anticipée afin, vraisemblablement, de réduire la charge nécessaire après l’installation du nouveau système. Cela ne signifie pas pour autant que l’opération sera instantanée. Selon Apple, l’indexation initiale peut prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours, en fonction de la quantité de données enregistrées sur l’appareil. Les mises à jour ultérieures de cet index sont heureusement beaucoup plus rapides.
TROIS CONSEILS POUR ACCÉLÉRER SPOTLIGHT
Apple donne désormais trois recommandations très simples pour permettre à l’indexation de se terminer plus rapidement. L’idéal est de laisser l’iPhone, l’iPad ou le Mac inutilisé et branché sur une source d’alimentation (sauf que c'est long...). L’appareil doit également rester connecté à Internet en Wi-Fi ou, pour les machines compatibles, en Ethernet.
Cette connexion peut notamment être nécessaire lorsque certaines données, comme des courriers électroniques, doivent encore être téléchargées avant de pouvoir être intégrées à l’index. Autrement dit, après une importante mise à jour, laisser son iPhone branché au Wi-Fi pendant la nuit (ce qu'on évite de faire d'habitude...) pourrait être la solution la plus simple pour laisser Spotlight terminer tranquillement son travail.
COMMENT SAVOIR SI L’INDEXATION EST TERMINÉE ?
Sur Mac, Apple permet de suivre l’opération assez facilement. Après avoir ouvert Spotlight ou Siri avec Commande + Espace, un indicateur situé en haut de la fenêtre peut signaler qu’une indexation est toujours en cours.
Sur iPhone, iPad et les autres appareils, une notification peut apparaître directement dans Réglages pour indiquer que Recherche et Siri sont encore en cours d’optimisation. Mail dispose également de son propre avertissement lorsque l’indexation des courriers électroniques n’est pas encore terminée.
QU’EN PENSER ?
Ces précisions seront surtout utiles dans les jours suivant l’installation d’iOS 27 ou de macOS 27. Une recherche Spotlight moins efficace ou certains résultats temporairement absents ne signifieront donc pas nécessairement qu’un bug s’est glissé dans la mise à jour. L’appareil peut simplement avoir besoin de quelques heures supplémentaires pour terminer son travail. Une bonne raison de le laisser branché et connecté au Wi-Fi pendant la nuit avant de commencer à s’inquiéter.