Ce set LEGO X-Files va réveiller les plus nostalgiques

On en dit quoi ?



Ce genre de boîte ne s'adresse pas à ceux qui comptent les pièces au gramme près. Ce qu'on achète ici, c'est Mulder, Scully et une soucoupe posée sur un socle transparent. De ce côté-là le contrat est rempli, avec une distribution de personnages qui ne se contente pas du service minimum et une accumulation de détails que reconnaîtront tous ceux qui suivaient la série à sa diffusion. Deux cents euros. Et des autocollants à ce tarif, ça agace quand même un peu, même si c'est devenu la rançon de toute licence chez LEGO. Le cadeau des dix premiers jours ressemble surtout à une bonne raison de ne pas attendre les soldes.