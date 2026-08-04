Ce set LEGO X-Files va réveiller les plus nostalgiques
Par Vincent Lautier - Publié le
Sorti de la plateforme LEGO Ideas où il a remporté le concours consacré à la nostalgie des années 90, le set The X-Files est désormais ouvert à la précommande. Il reconstitue le bureau de Mulder au sous-sol du FBI et une soucoupe volante au-dessus d'une forêt, avec huit minifigurines dans la boîte. Comptez 1 478 pièces et 199,99 euros.
Les deux morceaux du set peuvent s'exposer séparément, ce qui est plutôt malin. D'un côté le bureau du sous-sol, volontairement encombré comme il l'était dans la série. De l'autre une scène extérieure avec un OVNI triangulaire monté sur un support transparent, qui plane au-dessus d'un décor de forêt.
Les amateurs de la série y retrouveront ce qu'ils y cherchent. L'affiche I Want to Believe est là, revisitée avec un alien et sa soucoupe, tout comme le dossier du FBI, les graines de tournesol et les crayons plantés dans le plafond.
La distribution est généreuse et ne se limite pas au duo de tête. Mulder et Scully sont évidemment présents, accompagnés de Walter Skinner, de Mr. X et d'Alex Krycek. LEGO a aussi glissé Carl Busch, l'un des alias de l'Homme à la cigarette, l'Homme-Douve et un extraterrestre gris.
Le set a été conçu par Brent Waller, un fan designer qui n'en est pas à son coup d'essai puisqu'on lui doit déjà l'Ecto-1 de SOS Fantômes et le set Seinfeld. La version commercialisée est fidèle à l'esprit de sa proposition, avec les ajustements habituels du studio.
Les membres LEGO Insiders ont pu commander dès le 1er août, tout le monde pourra le faire à partir d'aujourd'hui et sur le site officiel. Ceux qui passent commande avant le 10 août repartent avec un second set offert, Scully's Lab, dans la limite des stocks disponibles.
Le tarif fait quand même tiquer. 200 euros pour 1 478 pièces, ça place la brique à un niveau que même les testeurs spécialisés jugent élevé pour un produit sous licence. Il faut aussi composer avec huit autocollants à poser au lieu de pièces imprimées, et des arbres dont la construction tourne vite à la répétition.
Ce genre de boîte ne s'adresse pas à ceux qui comptent les pièces au gramme près. Ce qu'on achète ici, c'est Mulder, Scully et une soucoupe posée sur un socle transparent. De ce côté-là le contrat est rempli, avec une distribution de personnages qui ne se contente pas du service minimum et une accumulation de détails que reconnaîtront tous ceux qui suivaient la série à sa diffusion. Deux cents euros. Et des autocollants à ce tarif, ça agace quand même un peu, même si c'est devenu la rançon de toute licence chez LEGO. Le cadeau des dix premiers jours ressemble surtout à une bonne raison de ne pas attendre les soldes.
Le bureau de Mulder et sa soucoupe
Les deux morceaux du set peuvent s'exposer séparément, ce qui est plutôt malin. D'un côté le bureau du sous-sol, volontairement encombré comme il l'était dans la série. De l'autre une scène extérieure avec un OVNI triangulaire monté sur un support transparent, qui plane au-dessus d'un décor de forêt.
Les amateurs de la série y retrouveront ce qu'ils y cherchent. L'affiche I Want to Believe est là, revisitée avec un alien et sa soucoupe, tout comme le dossier du FBI, les graines de tournesol et les crayons plantés dans le plafond.
Huit minifigurines, dont quelques raretés
La distribution est généreuse et ne se limite pas au duo de tête. Mulder et Scully sont évidemment présents, accompagnés de Walter Skinner, de Mr. X et d'Alex Krycek. LEGO a aussi glissé Carl Busch, l'un des alias de l'Homme à la cigarette, l'Homme-Douve et un extraterrestre gris.
Le set a été conçu par Brent Waller, un fan designer qui n'en est pas à son coup d'essai puisqu'on lui doit déjà l'Ecto-1 de SOS Fantômes et le set Seinfeld. La version commercialisée est fidèle à l'esprit de sa proposition, avec les ajustements habituels du studio.
199,99 euros, et un cadeau jusqu'au 10 août
Les membres LEGO Insiders ont pu commander dès le 1er août, tout le monde pourra le faire à partir d'aujourd'hui et sur le site officiel. Ceux qui passent commande avant le 10 août repartent avec un second set offert, Scully's Lab, dans la limite des stocks disponibles.
Le tarif fait quand même tiquer. 200 euros pour 1 478 pièces, ça place la brique à un niveau que même les testeurs spécialisés jugent élevé pour un produit sous licence. Il faut aussi composer avec huit autocollants à poser au lieu de pièces imprimées, et des arbres dont la construction tourne vite à la répétition.
On en dit quoi ?
Ce genre de boîte ne s'adresse pas à ceux qui comptent les pièces au gramme près. Ce qu'on achète ici, c'est Mulder, Scully et une soucoupe posée sur un socle transparent. De ce côté-là le contrat est rempli, avec une distribution de personnages qui ne se contente pas du service minimum et une accumulation de détails que reconnaîtront tous ceux qui suivaient la série à sa diffusion. Deux cents euros. Et des autocollants à ce tarif, ça agace quand même un peu, même si c'est devenu la rançon de toute licence chez LEGO. Le cadeau des dix premiers jours ressemble surtout à une bonne raison de ne pas attendre les soldes.