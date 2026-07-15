L'iMac G3 qui a sauvé Apple pourrait renaître en LEGO
Par Vincent Lautier - Publié le
L'ordinateur translucide qui a relancé Apple en 1998 va peut-être faire son retour. Un projet LEGO Ideas reproduit l'iMac G3 en Bondi Blue avec ses 700 pièces, et il vient de franchir une étape clé. LEGO l'étudie, sans avoir encore dit oui.
Tout est parti d'un passionné surnommé terauma, qui a déposé sa création sur la plateforme LEGO Ideas en août 2025. Le principe de ce site est simple, n'importe qui peut proposer un modèle, et si le projet réunit 10 000 votes de soutien, LEGO s'engage à l'examiner sérieusement. L'iMac G3 en briques a passé ce cap, ce qui lui a ouvert la porte du comité de sélection. On parle d'une réplique de 700 pièces qui ramène tout un pan de la fin des années 90 sur un coin de bureau, à l'échelle du jouet.
Là où le modèle est réussi, c'est dans le souci du détail. Le boîtier tout-en-un reprend cette teinte bleue translucide devenue mythique, avec des pièces LEGO qui s'approchent au plus près du fameux Bondi Blue. La fameuse souris ronde, surnommée le palet de hockey à l'époque et franchement détestée des utilisateurs, est fidèlement recréée, tout comme le clavier assorti et les câbles. Le concepteur a même poussé le vice jusqu'à glisser à l'intérieur un tube cathodique et une carte électronique, ces entrailles qu'on ne voit jamais mais qui rendent l'hommage crédible.
Il faut quand même tempérer l'enthousiasme, car rien n'est signé. LEGO a placé le projet en statut Parking Lot, une sorte de salle d'attente qui veut dire que le modèle n'est ni refusé ni validé, mais qu'il demande plus de temps d'examen. Dans le cas d'un produit aussi lié à Apple, on peut supposer que la marque discute en coulisses avec Cupertino pour obtenir le feu vert sur les droits. Résultat, aucun prix, aucune date de sortie et aucune disponibilité ne sont annoncés à ce stade.
L'iMac G3, c'est la machine qui a remis Apple sur les rails au retour de Steve Jobs, dessinée par un certain Jony Ive avant qu'il ne devienne une légende. La voir potentiellement figée en LEGO a quelque chose de touchant pour ceux qui ont connu cette époque. On croise les doigts pour qu'Apple ne fasse pas capoter l'affaire, parce qu'un tel set trouverait sa place sur pas mal d'étagères.
Un fan qui réveille une icône
Tout est parti d'un passionné surnommé terauma, qui a déposé sa création sur la plateforme LEGO Ideas en août 2025. Le principe de ce site est simple, n'importe qui peut proposer un modèle, et si le projet réunit 10 000 votes de soutien, LEGO s'engage à l'examiner sérieusement. L'iMac G3 en briques a passé ce cap, ce qui lui a ouvert la porte du comité de sélection. On parle d'une réplique de 700 pièces qui ramène tout un pan de la fin des années 90 sur un coin de bureau, à l'échelle du jouet.
Le palet de hockey est de la partie
Là où le modèle est réussi, c'est dans le souci du détail. Le boîtier tout-en-un reprend cette teinte bleue translucide devenue mythique, avec des pièces LEGO qui s'approchent au plus près du fameux Bondi Blue. La fameuse souris ronde, surnommée le palet de hockey à l'époque et franchement détestée des utilisateurs, est fidèlement recréée, tout comme le clavier assorti et les câbles. Le concepteur a même poussé le vice jusqu'à glisser à l'intérieur un tube cathodique et une carte électronique, ces entrailles qu'on ne voit jamais mais qui rendent l'hommage crédible.
Pourquoi LEGO ne dit pas encore oui
Il faut quand même tempérer l'enthousiasme, car rien n'est signé. LEGO a placé le projet en statut Parking Lot, une sorte de salle d'attente qui veut dire que le modèle n'est ni refusé ni validé, mais qu'il demande plus de temps d'examen. Dans le cas d'un produit aussi lié à Apple, on peut supposer que la marque discute en coulisses avec Cupertino pour obtenir le feu vert sur les droits. Résultat, aucun prix, aucune date de sortie et aucune disponibilité ne sont annoncés à ce stade.
On en dit quoi ?
L'iMac G3, c'est la machine qui a remis Apple sur les rails au retour de Steve Jobs, dessinée par un certain Jony Ive avant qu'il ne devienne une légende. La voir potentiellement figée en LEGO a quelque chose de touchant pour ceux qui ont connu cette époque. On croise les doigts pour qu'Apple ne fasse pas capoter l'affaire, parce qu'un tel set trouverait sa place sur pas mal d'étagères.