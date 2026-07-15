L'iMac G3 qui a sauvé Apple pourrait renaître en LEGO

On en dit quoi ?



L'iMac G3, c'est la machine qui a remis Apple sur les rails au retour de Steve Jobs, dessinée par un certain Jony Ive avant qu'il ne devienne une légende. La voir potentiellement figée en LEGO a quelque chose de touchant pour ceux qui ont connu cette époque. On croise les doigts pour qu'Apple ne fasse pas capoter l'affaire, parce qu'un tel set trouverait sa place sur pas mal d'étagères.