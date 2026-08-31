Tim Cook fait ses adieux aux salariés d’Apple avant de passer la main à John Ternus

QU’EN PENSER ?



Tim Cook ne disparaît pas d’Apple et la transition avec John Ternus a été préparée pour être aussi progressive que possible. Mais ce 31 août reste malgré tout une date historique pour la firme de Cupertino. Lorsqu’il avait succédé à Steve Jobs en 2011, beaucoup doutaient qu’Apple puisse continuer à grandir sans son fondateur. Quinze ans plus tard, Tim Cook laisse derrière lui une entreprise profondément différente, beaucoup plus grande et plus diversifiée. Demain commencera véritablement l’ère John Ternus. Et pour la première fois depuis quinze ans, Tim Cook ne sera plus le CEO d’Apple.