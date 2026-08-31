Tim Cook fait ses adieux aux salariés d’Apple avant de passer la main à John Ternus
Par Laurence - Publié le
C’est la fin d’une époque à Cupertino. Ce lundi 31 août 2026 marque le dernier jour de Tim Cook à la tête d’Apple, quinze ans après avoir succédé à Steve Jobs. À quelques heures de transmettre officiellement les commandes à John Ternus, le dirigeant a adressé un message à l'ensemble des salariés. Il y remercie les équipes qui l’ont accompagné et se dit parfaitement serein à l’idée de confier Apple à son successeur. Mais n'oublions pas qu'il ne quitte pas vraiment la firme : dès demain, il rempile pour occuper ses nouvelles fonctions d’Executive Chairman.
Mais même après plusieurs mois à préparer sa succession, Tim Cook semble avoir un peu de mal à se contenir. Dans un message envoyé dimanche matin aux salariés, le CEO commence sans détour :
Il dit avoir toujours su que ce moment arriverait, tout en ayant encore du mal à réaliser qu’il est désormais là. Tim Cook remercie surtout les salariés pour les marques d’affection reçues ces dernières semaines et décrit ses quinze années à la tête de l’entreprise comme le
Tim Cook revient également sur ce qui constitue, selon lui, la véritable force d’Apple : sa culture. Plus que les chiffres d’affaires (et pourtant), les produits ou les résultats financiers, il dit être particulièrement fier de ce
Le dirigeant glisse au passage une référence à Steve Jobs et à sa célèbre volonté de laisser une
Une partie importante de cette lettre est évidemment consacrée à John Ternus, qui deviendra officiellement CEO d’Apple demain, 1er septembre. Tim Cook se dit extrêmement serein à l’idée de lui transmettre les commandes, décrivant son successeur comme quelqu’un de
Surtout, il insiste sur son profil de constructeur :
Il ne s’agit toutefois pas réellement d’un départ.
Tim Cook conclut sa lettre en expliquant qu’il continuera à croiser les salariés à Apple Park et partout dans le monde, avant de signer très simplement : Tim. Il a également publié un message destiné à la communauté Apple sur les réseaux sociaux, expliquant que son titre changera demain, mais pas son attachement à Apple et à ses utilisateurs.
Tim Cook ne disparaît pas d’Apple et la transition avec John Ternus a été préparée pour être aussi progressive que possible. Mais ce 31 août reste malgré tout une date historique pour la firme de Cupertino. Lorsqu’il avait succédé à Steve Jobs en 2011, beaucoup doutaient qu’Apple puisse continuer à grandir sans son fondateur. Quinze ans plus tard, Tim Cook laisse derrière lui une entreprise profondément différente, beaucoup plus grande et plus diversifiée. Demain commencera véritablement l’ère John Ternus. Et pour la première fois depuis quinze ans, Tim Cook ne sera plus le CEO d’Apple.
LE DERNIER JOUR (OU PRESQUE)
Mais même après plusieurs mois à préparer sa succession, Tim Cook semble avoir un peu de mal à se contenir. Dans un message envoyé dimanche matin aux salariés, le CEO commence sans détour :
Aujourd’hui est mon dernier jour en tant que CEO d’Apple.
Il dit avoir toujours su que ce moment arriverait, tout en ayant encore du mal à réaliser qu’il est désormais là. Tim Cook remercie surtout les salariés pour les marques d’affection reçues ces dernières semaines et décrit ses quinze années à la tête de l’entreprise comme le
privilège d’une vie. Il attribue d’ailleurs largement son bilan aux équipes d’Apple :
Quoi que l’on puisse dire de mon succès, je sais que je vous le dois entièrement.
UNE DERNIÈRE RÉFÉRENCE À STEVE JOBS
Tim Cook revient également sur ce qui constitue, selon lui, la véritable force d’Apple : sa culture. Plus que les chiffres d’affaires (et pourtant), les produits ou les résultats financiers, il dit être particulièrement fier de ce
qu’un rapport annuel ne pourra jamais retranscrire. Une entreprise dans laquelle les équipes partagent la conviction que leurs produits comptent et qu’elles ont la responsabilité de laisser le monde dans un meilleur état qu’elles ne l’ont trouvé.
Le dirigeant glisse au passage une référence à Steve Jobs et à sa célèbre volonté de laisser une
empreinte dans l’univers. Une manière symbolique de refermer la boucle. Tim Cook avait pris la direction d’Apple en août 2011, quelques semaines seulement avant la disparition de Steve Jobs.
JOHN TERNUS A DÉSORMAIS LES CLÉS DE LA POMME
Une partie importante de cette lettre est évidemment consacrée à John Ternus, qui deviendra officiellement CEO d’Apple demain, 1er septembre. Tim Cook se dit extrêmement serein à l’idée de lui transmettre les commandes, décrivant son successeur comme quelqu’un de
brillant,
formidableet
compétent.
Surtout, il insiste sur son profil de constructeur :
Peu de personnes comprennent ce qu’il faut pour créer des produits qui changent le monde comme John le comprend, explique-t-il, avant de se dire particulièrement enthousiaste à l’idée de le voir diriger Apple. Les deux hommes travaillent depuis plusieurs mois côte à côte pour préparer cette transition. John Ternus aura d’ailleurs très peu de temps pour prendre ses marques : le 9 septembre, il dirigera son premier grand événement Apple en tant que CEO.
TIM COOK NE QUITTE PAS APPLE
Il ne s’agit toutefois pas réellement d’un départ.
Comme vous le savez, je ne quitte pas Apple, rappelle Tim Cook dans son message. À partir de demain, il deviendra Executive Chairman et continuera donc à jouer un rôle au sein de l’entreprise. Il reconnaît néanmoins qu’il lui sera difficile de ne plus diriger quotidiennement les équipes après quinze années passées au sommet.
Tim Cook conclut sa lettre en expliquant qu’il continuera à croiser les salariés à Apple Park et partout dans le monde, avant de signer très simplement : Tim. Il a également publié un message destiné à la communauté Apple sur les réseaux sociaux, expliquant que son titre changera demain, mais pas son attachement à Apple et à ses utilisateurs.
QU’EN PENSER ?
Tim Cook ne disparaît pas d’Apple et la transition avec John Ternus a été préparée pour être aussi progressive que possible. Mais ce 31 août reste malgré tout une date historique pour la firme de Cupertino. Lorsqu’il avait succédé à Steve Jobs en 2011, beaucoup doutaient qu’Apple puisse continuer à grandir sans son fondateur. Quinze ans plus tard, Tim Cook laisse derrière lui une entreprise profondément différente, beaucoup plus grande et plus diversifiée. Demain commencera véritablement l’ère John Ternus. Et pour la première fois depuis quinze ans, Tim Cook ne sera plus le CEO d’Apple.