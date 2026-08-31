Après Tim Cook, Phil Schiller se retire (davantage) d'Apple : qui prendra sa place ?
Par Laurence - Publié le
Décidément, cette fin août marque un véritable changement d’époque à Cupertino. Alors que Tim Cook cède les commandes à John Ternus, une autre figure historique de la firme s’apprête à prendre du recul. C'est au tour de Phil Schiller d'abandonner la supervision de l’App Store et des événements Apple. Il conservera pour le moment son titre d’Apple Fellow, mais ce changement serait considéré en interne comme une étape importante vers son départ à la retraite.
Comme Tim Cook, Phil Schiller ne quitte pas (encore) complètement Apple, mais ses responsabilités vont considérablement diminuer. L’ancien vice-président senior du marketing mondial avait déjà quitté ses fonctions opérationnelles en 2020 pour devenir Apple Fellow, un titre honorifique particulièrement rare au sein de l’entreprise. Greg Joswiak avait alors repris la direction du marketing.
Phil Schiller était toutefois resté très actif. Apple lui avait confié la responsabilité de l’App Store et des événements de la marque, deux domaines particulièrement stratégiques. En 2024, le Wall Street Journal rapportait même qu’il travaillait encore près de 80 heures par semaine.
Selon Bloomberg, il va désormais abandonner ces deux responsabilités. Schiller conservera néanmoins son statut d’Apple Fellow et continuera à travailler sur certains projets qui n’ont pas été précisés. En interne, cette réorganisation serait néanmoins perçue comme un grand pas vers son départ définitif à la retraite.
La gestion de l’App Store va parallèlement connaître une réorganisation importante. La boutique d’applications rejoint la division Services dirigée par Eddy Cue, qui devrait lui-même gagner en influence sous la direction de John Ternus. Il s’agit en réalité d’une sorte de retour aux sources. Eddy Cue avait déjà supervisé l’App Store jusqu’en 2015, avant que sa gestion ne soit transférée à Phil Schiller et à la division marketing.
Au quotidien, Carson Oliver prendra désormais la direction de l’App Store et rendra directement compte à Eddy Cue. Il connaît déjà parfaitement le dossier : deux ans plus tôt, Schiller avait partagé la gestion de la boutique entre Carson Oliver et Ann Thai. Ce changement intervient surtout à un moment particulièrement délicat pour l’App Store, confronté depuis plusieurs années aux régulateurs du monde entier et contraint de revoir une partie de ses règles, notamment en Europe.
Phil Schiller abandonne également une responsabilité moins connue du grand public : la supervision des événements Apple (autrement dit des keynote et autres évènements sociaux). C’est désormais Nola Weinstein qui prendra les commandes de cette activité. Elle travaillait déjà comme adjointe de Schiller sur ce dossier depuis 2023 et rendra désormais compte à Kristin Huguet Quayle, vice-présidente chargée de la communication et des relations publiques.
Le changement devrait donc être relativement transparent. Mais symboliquement, il est important : Phil Schiller a accompagné certaines des présentations les plus marquantes de l’histoire moderne d’Apple et a longtemps été l’un des visages les plus familiers des keynotes aux côtés de Steve Jobs, puis de Tim Cook.
Cette annonce prend évidemment une dimension particulière puisqu’elle est intervenue le dernier jour de Tim Cook en tant que CEO. Avec John Ternus aux commandes, la réorganisation autour de Phil Schiller illustre bien la transition beaucoup plus large qui commence à Cupertino.
Une partie de l’équipe dirigeante actuelle travaille chez Apple depuis plusieurs décennies et pourrait progressivement quitter l’entreprise dans les prochaines années. Phil Schiller, entré chez Apple en 1987, en est l’un des exemples les plus emblématiques. Il aura notamment accompagné le retour de Steve Jobs, le lancement de l’iMac, de l’iPod, de l’iPhone, de l’iPad, de l’Apple Watch et le développement de l’App Store.
Phil Schiller ne prend pas encore officiellement sa retraite et, tout comme Tim Cook, il ne quitte pas réellement Apple. Mais les deux annonces, le même jour, donnent incontestablement l’impression qu’une page se tourne à Cupertino. L’App Store revient sous l’autorité d’Eddy Cue, les événements changent de responsable et John Ternus s’apprête à devenir CEO. Apple organise ainsi progressivement le départ de la génération de dirigeants qui a accompagné Steve Jobs puis Tim Cook pendant plusieurs décennies. Et cette transition pourrait encore entraîner de nombreux changements dans les mois et années à venir.
PHIL SCHILLER ABANDONNE L’APP STORE
Comme Tim Cook, Phil Schiller ne quitte pas (encore) complètement Apple, mais ses responsabilités vont considérablement diminuer. L’ancien vice-président senior du marketing mondial avait déjà quitté ses fonctions opérationnelles en 2020 pour devenir Apple Fellow, un titre honorifique particulièrement rare au sein de l’entreprise. Greg Joswiak avait alors repris la direction du marketing.
Phil Schiller était toutefois resté très actif. Apple lui avait confié la responsabilité de l’App Store et des événements de la marque, deux domaines particulièrement stratégiques. En 2024, le Wall Street Journal rapportait même qu’il travaillait encore près de 80 heures par semaine.
Selon Bloomberg, il va désormais abandonner ces deux responsabilités. Schiller conservera néanmoins son statut d’Apple Fellow et continuera à travailler sur certains projets qui n’ont pas été précisés. En interne, cette réorganisation serait néanmoins perçue comme un grand pas vers son départ définitif à la retraite.
EDDY CUE RÉCUPÈRE L’APP STORE
La gestion de l’App Store va parallèlement connaître une réorganisation importante. La boutique d’applications rejoint la division Services dirigée par Eddy Cue, qui devrait lui-même gagner en influence sous la direction de John Ternus. Il s’agit en réalité d’une sorte de retour aux sources. Eddy Cue avait déjà supervisé l’App Store jusqu’en 2015, avant que sa gestion ne soit transférée à Phil Schiller et à la division marketing.
Au quotidien, Carson Oliver prendra désormais la direction de l’App Store et rendra directement compte à Eddy Cue. Il connaît déjà parfaitement le dossier : deux ans plus tôt, Schiller avait partagé la gestion de la boutique entre Carson Oliver et Ann Thai. Ce changement intervient surtout à un moment particulièrement délicat pour l’App Store, confronté depuis plusieurs années aux régulateurs du monde entier et contraint de revoir une partie de ses règles, notamment en Europe.
LES KEYNOTES CHANGENT ÉGALEMENT DE MAINS
Phil Schiller abandonne également une responsabilité moins connue du grand public : la supervision des événements Apple (autrement dit des keynote et autres évènements sociaux). C’est désormais Nola Weinstein qui prendra les commandes de cette activité. Elle travaillait déjà comme adjointe de Schiller sur ce dossier depuis 2023 et rendra désormais compte à Kristin Huguet Quayle, vice-présidente chargée de la communication et des relations publiques.
Le changement devrait donc être relativement transparent. Mais symboliquement, il est important : Phil Schiller a accompagné certaines des présentations les plus marquantes de l’histoire moderne d’Apple et a longtemps été l’un des visages les plus familiers des keynotes aux côtés de Steve Jobs, puis de Tim Cook.
UNE AUTRE FIGURE HISTORIQUE PREND DU RECUL
Cette annonce prend évidemment une dimension particulière puisqu’elle est intervenue le dernier jour de Tim Cook en tant que CEO. Avec John Ternus aux commandes, la réorganisation autour de Phil Schiller illustre bien la transition beaucoup plus large qui commence à Cupertino.
Une partie de l’équipe dirigeante actuelle travaille chez Apple depuis plusieurs décennies et pourrait progressivement quitter l’entreprise dans les prochaines années. Phil Schiller, entré chez Apple en 1987, en est l’un des exemples les plus emblématiques. Il aura notamment accompagné le retour de Steve Jobs, le lancement de l’iMac, de l’iPod, de l’iPhone, de l’iPad, de l’Apple Watch et le développement de l’App Store.
QU’EN PENSER ?
Phil Schiller ne prend pas encore officiellement sa retraite et, tout comme Tim Cook, il ne quitte pas réellement Apple. Mais les deux annonces, le même jour, donnent incontestablement l’impression qu’une page se tourne à Cupertino. L’App Store revient sous l’autorité d’Eddy Cue, les événements changent de responsable et John Ternus s’apprête à devenir CEO. Apple organise ainsi progressivement le départ de la génération de dirigeants qui a accompagné Steve Jobs puis Tim Cook pendant plusieurs décennies. Et cette transition pourrait encore entraîner de nombreux changements dans les mois et années à venir.