Après Tim Cook, Phil Schiller se retire (davantage) d'Apple : qui prendra sa place ?

PHIL SCHILLER ABANDONNE L’APP STORE

Greg Joswiak

EDDY CUE RÉCUPÈRE L’APP STORE

LES KEYNOTES CHANGENT ÉGALEMENT DE MAINS

UNE AUTRE FIGURE HISTORIQUE PREND DU RECUL

QU’EN PENSER ?



Phil Schiller ne prend pas encore officiellement sa retraite et, tout comme Tim Cook, il ne quitte pas réellement Apple. Mais les deux annonces, le même jour, donnent incontestablement l’impression qu’une page se tourne à Cupertino. L’App Store revient sous l’autorité d’Eddy Cue, les événements changent de responsable et John Ternus s’apprête à devenir CEO. Apple organise ainsi progressivement le départ de la génération de dirigeants qui a accompagné Steve Jobs puis Tim Cook pendant plusieurs décennies. Et cette transition pourrait encore entraîner de nombreux changements dans les mois et années à venir.

r. L’ancien vice-président senior du marketing mondial avait déjà quitté ses fonctions opérationnelles en 2020 pour devenir Apple Fellow, un titre honorifique particulièrement rare au sein de l’entreprise.Phil Schiller était toutefois resté très actif. Apple lui avait confié, deux domaines particulièrement stratégiques. En 2024, le Wall Street Journal rapportait même qu’il travaillait encore près de 80 heures par semaine.Selon, il va désormais abandonner ces deux responsabilités. Schiller conservera néanmoins son statut d’Apple Fellow et continuera à. En interne, cette réorganisation serait néanmoins perçue comme un grand pas vers sonLa gestion de l’App Store va parallèlement connaître une réorganisation importante., qui devrait lui-même gagner en influence sous la direction de John Ternus. Il s’agit en réalité d’une sorte de retour aux sources. Eddy Cue avait déjà supervisé l’App Store jusqu’en 2015, avant que sa gestion ne soit transférée à Phil Schiller et à la division marketing.. Il connaît déjà parfaitement le dossier : deux ans plus tôt, Schiller avait partagé la gestion de la boutique entre Carson Oliver et Ann Thai. Ce changement intervient surtout à un moment particulièrement délicat pour l’App Store, confronté depuis plusieurs années aux régulateurs du monde entier et contraint de revoir une partie de ses règles, notamment en Europe.Phil Schiller abandonne également une responsabilité moins connue du grand public : la supervision des événements Apple (autrement dit des keynote et autres évènements sociaux). C’est désormaisElle travaillait déjà comme adjointe de Schiller sur ce dossier depuis 2023 et rendra désormais compte à, vice-présidente chargée de la communication et des relations publiques.Le changement devrait donc être relativement transparent. Mais symboliquement, il est important :et a longtemps été l’un des visages les plus familiers des keynotes aux côtés de Steve Jobs, puis de Tim Cook.Cette annonce prend évidemment une dimension particulière puisqu’elle est intervenue le dernier jour de Tim Cook en tant que CEO. Avec John Ternus aux commandes, la réorganisation autour de Phil Schiller illustre bienPhil Schiller, entré chez Apple en 1987, en est l’un des exemples les plus emblématiques. Il aura notamment accompagné le retour de Steve Jobs, le lancement de l’iMac, de l’iPod, de l’iPhone, de l’iPad, de l’Apple Watch et le développement de l’App Store.