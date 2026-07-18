Un pont écroulé depuis bientôt trois ans, et toujours proposé par les GPS

On en dit quoi ?

Cette histoire illustre bien la. On suit l'indication à l'écran sans se demander à quand remonte la dernière mise à jour de la carte, alors qu'une carte numérique n'est jamais qu'un instantané qui peut dater. Pour tout vous dire, j'habite à Clermont-Ferrant, et les routes à sens unique change tous les deux jours, autant vous dire qu'utiliser un GPS dans cette ville est aussi un enfer.