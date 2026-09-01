John Ternus à la tête d’Apple : qui fait quoi désormais chez Apple ?

JOHN TERNUS EST DÉSORMAIS CEO D’APPLE

TIM COOK PASSE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Une impressionnante bio pour Tim Cook !

PREMIER GRAND RENDEZ-VOUS LE 9 SEPTEMBRE

QU’EN PENSER ?



Le changement de photo et de titre sur une page du site d’Apple pourrait sembler anecdotique. Il matérialise pourtant l’un des changements les plus importants de l’histoire récente de l’entreprise. Pour la première fois depuis 2011, Tim Cook n’est plus CEO d’Apple et John Ternus dispose désormais officiellement des clés de Cupertino. Il serait prématuré d’attendre une transformation immédiate : les cycles de développement d’Apple se comptent en années. Mais avec un ingénieur spécialiste du hardware à sa tête, la firme pourrait progressivement retrouver une direction davantage centrée sur les produits. L’ère John Ternus commence aujourd’hui.

John Ternus est officiellement le nouveau patron d’Apple. La page consacrée aux dirigeants sur le site de l’entreprise a été mise à jour ce lundi 1er septembre etAprès quinze années sous la direction de Tim Cook,: entré chez Apple en 2001, cet ingénieur de formation a progressivement gravi les échelons jusqu’à prendre la responsabilité de l’ensemble de l’ingénierie matérielle.Son arrivée pourrait surtout marquer un changement de sensibilité à la tête d’Apple.. John Ternus arrive, lui, avec un profil beaucoup plus directement lié aux produits.L’ancien CEO apparaît désormais dans la partie consacrée au conseil d’administration avec son titre d’. Apple en a profité pour. Jusqu’à présent, les membres du conseil d’administration étaient simplement mentionnés par leur nom.Tim Cook y siège aux côtés d’. John Ternus rejoint lui aussi le conseil d’administration en sa qualité de CEO. Cette organisation permettra à Tim Cook de continuer à jouer un rôle important dans les, tout en laissant progressivement la gestion quotidienne à son successeur.. Les produits qui seront commercialisés dans les prochains mois ont été développés bien avant son arrivée au poste de CEO.Son premier test sera néanmoins très symbolique., avec la présentation attendue des iPhone 18 Pro et surtout du premier iPhone pliable de la marque, qui pourrait adopter le nom d’iPhone Ultra.. Apple s’apprête à ouvrir une nouvelle catégorie d’iPhone, tandis que l’intelligence artificielle, la maison connectée et les futurs appareils portables devraient occuper une place croissante dans sa stratégie.