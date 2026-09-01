John Ternus à la tête d’Apple : qui fait quoi désormais chez Apple ?
Par Laurence - Publié le
Cette fois, le changement est officiel. Depuis ce 1er septembre 2026, John Ternus est le nouveau CEO d’Apple. La firme vient d’actualiser sa page consacrée à son équipe dirigeante, faisant apparaître l’ancien responsable de l’ingénierie matérielle à la place de Tim Cook. Ce dernier ne quitte cependant pas Apple : après quinze années à la tête de l’entreprise, il rejoint le conseil d’administration avec le nouveau titre d’Executive Chair. Une nouvelle organisation qui marque le début d’une période particulièrement importante pour Cupertino.
John Ternus est officiellement le nouveau patron d’Apple. La page consacrée aux dirigeants sur le site de l’entreprise a été mise à jour ce lundi 1er septembre et lui attribue désormais le titre de Chief Executive Officer.
Après quinze années sous la direction de Tim Cook, John Ternus devient seulement le nouveau visage d’une entreprise dont il connaît déjà parfaitement les rouages : entré chez Apple en 2001, cet ingénieur de formation a progressivement gravi les échelons jusqu’à prendre la responsabilité de l’ensemble de l’ingénierie matérielle.
Son arrivée pourrait surtout marquer un changement de sensibilité à la tête d’Apple. Tim Cook restera associé à son exceptionnelle maîtrise des opérations, de la chaîne logistique et au développement spectaculaire des Services. John Ternus arrive, lui, avec un profil beaucoup plus directement lié aux produits.
Le site d’Apple matérialise également le nouveau rôle de Tim Cook. L’ancien CEO apparaît désormais dans la partie consacrée au conseil d’administration avec son titre d’Executive Chair. Apple en a profité pour revoir cette section de son site. Jusqu’à présent, les membres du conseil d’administration étaient simplement mentionnés par leur nom. Ils disposent désormais également de leur portrait et d’une présentation plus proche de celle réservée aux principaux dirigeants.
Tim Cook y siège aux côtés d’Arthur Levinson, Wanda Austin, Alex Gorsky, Andrea Jung, Monica Lozano, Ron Sugar et Sue Wagner. John Ternus rejoint lui aussi le conseil d’administration en sa qualité de CEO. Cette organisation permettra à Tim Cook de continuer à jouer un rôle important dans les grandes orientations du groupe, tout en laissant progressivement la gestion quotidienne à son successeur.
Il faudra évidemment du temps avant de mesurer l’influence réelle de John Ternus sur la stratégie d’Apple. Les produits qui seront commercialisés dans les prochains mois ont été développés bien avant son arrivée au poste de CEO.
Son premier test sera néanmoins très symbolique. Le 9 septembre, John Ternus devrait prendre la tête de son premier grand événement Apple en tant que CEO, avec la présentation attendue des iPhone 18 Pro et surtout du premier iPhone pliable de la marque, qui pourrait adopter le nom d’iPhone Ultra.
Difficile d’imaginer meilleur produit pour inaugurer une nouvelle direction. Apple s’apprête à ouvrir une nouvelle catégorie d’iPhone, tandis que l’intelligence artificielle, la maison connectée et les futurs appareils portables devraient occuper une place croissante dans sa stratégie.
Le changement de photo et de titre sur une page du site d’Apple pourrait sembler anecdotique. Il matérialise pourtant l’un des changements les plus importants de l’histoire récente de l’entreprise. Pour la première fois depuis 2011, Tim Cook n’est plus CEO d’Apple et John Ternus dispose désormais officiellement des clés de Cupertino. Il serait prématuré d’attendre une transformation immédiate : les cycles de développement d’Apple se comptent en années. Mais avec un ingénieur spécialiste du hardware à sa tête, la firme pourrait progressivement retrouver une direction davantage centrée sur les produits. L’ère John Ternus commence aujourd’hui.
JOHN TERNUS EST DÉSORMAIS CEO D’APPLE
John Ternus est officiellement le nouveau patron d’Apple. La page consacrée aux dirigeants sur le site de l’entreprise a été mise à jour ce lundi 1er septembre et lui attribue désormais le titre de Chief Executive Officer.
Après quinze années sous la direction de Tim Cook, John Ternus devient seulement le nouveau visage d’une entreprise dont il connaît déjà parfaitement les rouages : entré chez Apple en 2001, cet ingénieur de formation a progressivement gravi les échelons jusqu’à prendre la responsabilité de l’ensemble de l’ingénierie matérielle.
Son arrivée pourrait surtout marquer un changement de sensibilité à la tête d’Apple. Tim Cook restera associé à son exceptionnelle maîtrise des opérations, de la chaîne logistique et au développement spectaculaire des Services. John Ternus arrive, lui, avec un profil beaucoup plus directement lié aux produits.
TIM COOK PASSE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le site d’Apple matérialise également le nouveau rôle de Tim Cook. L’ancien CEO apparaît désormais dans la partie consacrée au conseil d’administration avec son titre d’Executive Chair. Apple en a profité pour revoir cette section de son site. Jusqu’à présent, les membres du conseil d’administration étaient simplement mentionnés par leur nom. Ils disposent désormais également de leur portrait et d’une présentation plus proche de celle réservée aux principaux dirigeants.
Tim Cook y siège aux côtés d’Arthur Levinson, Wanda Austin, Alex Gorsky, Andrea Jung, Monica Lozano, Ron Sugar et Sue Wagner. John Ternus rejoint lui aussi le conseil d’administration en sa qualité de CEO. Cette organisation permettra à Tim Cook de continuer à jouer un rôle important dans les grandes orientations du groupe, tout en laissant progressivement la gestion quotidienne à son successeur.
PREMIER GRAND RENDEZ-VOUS LE 9 SEPTEMBRE
Il faudra évidemment du temps avant de mesurer l’influence réelle de John Ternus sur la stratégie d’Apple. Les produits qui seront commercialisés dans les prochains mois ont été développés bien avant son arrivée au poste de CEO.
Son premier test sera néanmoins très symbolique. Le 9 septembre, John Ternus devrait prendre la tête de son premier grand événement Apple en tant que CEO, avec la présentation attendue des iPhone 18 Pro et surtout du premier iPhone pliable de la marque, qui pourrait adopter le nom d’iPhone Ultra.
Difficile d’imaginer meilleur produit pour inaugurer une nouvelle direction. Apple s’apprête à ouvrir une nouvelle catégorie d’iPhone, tandis que l’intelligence artificielle, la maison connectée et les futurs appareils portables devraient occuper une place croissante dans sa stratégie.
QU’EN PENSER ?
Le changement de photo et de titre sur une page du site d’Apple pourrait sembler anecdotique. Il matérialise pourtant l’un des changements les plus importants de l’histoire récente de l’entreprise. Pour la première fois depuis 2011, Tim Cook n’est plus CEO d’Apple et John Ternus dispose désormais officiellement des clés de Cupertino. Il serait prématuré d’attendre une transformation immédiate : les cycles de développement d’Apple se comptent en années. Mais avec un ingénieur spécialiste du hardware à sa tête, la firme pourrait progressivement retrouver une direction davantage centrée sur les produits. L’ère John Ternus commence aujourd’hui.