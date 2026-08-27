iPhone 18 et iPhone pliable : quels indices se cachent dans l'invitation du 9 septembre ?

QU’EN PENSER ?



Bleu des futurs iPhone 18 Pro, halo évoquant éventuellement un appareil pliable, slogan promettant une « surprise »… Apple a encore réussi à concevoir une invitation suffisamment mystérieuse pour laisser libre cours aux interprétations. Une chose est certaine : avec l’arrivée attendue du premier iPhone pliable, le keynote du 9 septembre devrait être nettement moins routinier que certaines rentrées précédentes. Allez vous en pensez quoi ?