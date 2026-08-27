iPhone 18 et iPhone pliable : quels indices se cachent dans l'invitation du 9 septembre ?
Par Laurence - Mis à jour le
Le compte à rebours est officiellement lancé. Quelques heures après avoir envoyé les invitations pour son prochain événement, Apple a activé son traditionnel hashmoji sur X. Le hashtag #AppleEvent s’accompagne désormais d’une petite pomme reprenant le visuel de l’invitation. Et cette année, entre la dominante bleue, cet étrange halo lumineux et une forme qui pourrait évoquer un appareil en train de se plier, l’affiche risque d’être analysée sous toutes les coutures jusqu’au 9 septembre.
C’est désormais une tradition. À l’approche de chaque keynote, Apple réserve sur X une petite animation visuelle associée au hashtag #AppleEvent. Le nouveau hashmoji est désormais actif : lorsqu’un utilisateur ajoute ce hashtag à une publication, un petit logo Apple spécialement dessiné pour l’événement apparaît automatiquement à ses côtés.
Le visuel reprend logiquement celui de l’invitation envoyée quelques heures plus tôt par Cupertino. Cette année, Apple a choisi le slogan US
Comme toujours avec les invitations d’Apple, chaque détail risque maintenant d’être interprété comme un indice sur les produits qui seront dévoilés. Et la dominante bleue est difficile à ignorer. Cette couleur pourrait évidemment n’être qu’un choix graphique, mais elle arrive alors qu’une nouvelle finition
Les dernières fuites font état de quatre couleurs possibles, avec ce bleu clair aux côtés du très attendu Dark Cherry, du gris foncé et de l’argent. D'ailleurs, on ne verrait pas une lueur rose autour de cette pomme ?
Plus intrigante encore, la forme du halo semble se courber et se replier autour de la pomme. Avec un peu d’imagination, on peut y voir une référence au produit qui devrait constituer la véritable nouveauté de cette keynote : le premier iPhone pliable avec un grand écran intérieur et un format radicalement différent des iPhone actuels.
Le message varie selon les pays, si
L’Apple Event se déroulera le 9 septembre à 10 heures, heure du Pacifique, soit 19 heures en France métropolitaine et évidemment avec nous sur Mac4ever ! Apple devrait y présenter les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, mais surtout son tout premier iPhone pliable. De nouvelles Apple Watch (avec peut-être une version céramique) et une nouvelle génération d’AirPods sont également attendues.
Cette édition aura par ailleurs une saveur assez particulière. L’événement interviendra seulement quelques jours après le départ de Tim Cook de son poste de CEO, prévu le 1er septembre. Sa référence à un
Bleu des futurs iPhone 18 Pro, halo évoquant éventuellement un appareil pliable, slogan promettant une « surprise »… Apple a encore réussi à concevoir une invitation suffisamment mystérieuse pour laisser libre cours aux interprétations. Une chose est certaine : avec l’arrivée attendue du premier iPhone pliable, le keynote du 9 septembre devrait être nettement moins routinier que certaines rentrées précédentes. Allez vous en pensez quoi ?
UNE #POMME POUR SEPTEMBRE
C’est désormais une tradition. À l’approche de chaque keynote, Apple réserve sur X une petite animation visuelle associée au hashtag #AppleEvent. Le nouveau hashmoji est désormais actif : lorsqu’un utilisateur ajoute ce hashtag à une publication, un petit logo Apple spécialement dessiné pour l’événement apparaît automatiquement à ses côtés.
Le visuel reprend logiquement celui de l’invitation envoyée quelques heures plus tôt par Cupertino. Cette année, Apple a choisi le slogan US
Surprise and shine, accompagné d’une pomme entourée d’un halo lumineux évoquant presque une éclipse (oui c'est tendance cet été). Greg Joswiak, responsable marketing d’Apple, avait rapidement partagé l’annonce sur X, avant que Tim Cook ne relaie lui aussi le message.
DES INDICES ?!
Comme toujours avec les invitations d’Apple, chaque détail risque maintenant d’être interprété comme un indice sur les produits qui seront dévoilés. Et la dominante bleue est difficile à ignorer. Cette couleur pourrait évidemment n’être qu’un choix graphique, mais elle arrive alors qu’une nouvelle finition
Light Blueest justement évoquée pour les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max.
Les dernières fuites font état de quatre couleurs possibles, avec ce bleu clair aux côtés du très attendu Dark Cherry, du gris foncé et de l’argent. D'ailleurs, on ne verrait pas une lueur rose autour de cette pomme ?
Plus intrigante encore, la forme du halo semble se courber et se replier autour de la pomme. Avec un peu d’imagination, on peut y voir une référence au produit qui devrait constituer la véritable nouveauté de cette keynote : le premier iPhone pliable avec un grand écran intérieur et un format radicalement différent des iPhone actuels.
Le message varie selon les pays, si
Surprise and shinese décline en
Un jour nouveau. Bientôt.sur la version française ou
Des surprises dans l'airsur la version canadienne, certains ont pointé du doigt le site chinois d'Apple. Ou plutôt Google Trad est formel : la traduction pourrait être
un nouveau chapitre qui s'ouvre(voilà voilà...).
RENDEZ-VOUS LE 9 SEPTEMBRE
L’Apple Event se déroulera le 9 septembre à 10 heures, heure du Pacifique, soit 19 heures en France métropolitaine et évidemment avec nous sur Mac4ever ! Apple devrait y présenter les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, mais surtout son tout premier iPhone pliable. De nouvelles Apple Watch (avec peut-être une version céramique) et une nouvelle génération d’AirPods sont également attendues.
Cette édition aura par ailleurs une saveur assez particulière. L’événement interviendra seulement quelques jours après le départ de Tim Cook de son poste de CEO, prévu le 1er septembre. Sa référence à un
compte à rebourssur X n’a d’ailleurs pas manqué d’être interprétée par certains comme un petit clin d’œil à son propre calendrier.
QU’EN PENSER ?
Bleu des futurs iPhone 18 Pro, halo évoquant éventuellement un appareil pliable, slogan promettant une « surprise »… Apple a encore réussi à concevoir une invitation suffisamment mystérieuse pour laisser libre cours aux interprétations. Une chose est certaine : avec l’arrivée attendue du premier iPhone pliable, le keynote du 9 septembre devrait être nettement moins routinier que certaines rentrées précédentes. Allez vous en pensez quoi ?