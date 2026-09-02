Les nouveaux trackers Invoxia passent au Live Tracking #IFA2026
Par Laurence - Publié le
À l’occasion de l’IFA 2026, le français Invoxia présente sa nouvelle génération de traceurs GPS. La principale nouveauté se trouve du côté du Tracker Pro Max, lancé cet été, qui inaugure un véritable mode Live Tracking avec une position actualisée chaque seconde. Une technologie également intégrée au nouveau Biotracker destiné à nos amis à quatre pattes.
Invoxia profite de l’IFA de Berlin pour présenter les dernières évolutions de sa gamme de traceurs. En tête d’affiche, le Tracker Pro Max, lancé en juillet dernier, se distingue par son nouveau mode Live Tracking. Contrairement aux traceurs qui communiquent leur position à intervalles réguliers, celui-ci peut transmettre sa localisation chaque seconde. Invoxia le présente comme le premier traceur GPS autonome capable de proposer un tel suivi en temps réel.
De quoi faciliter le suivi d'un véhicule ou d'un bagage en mouvement en cas de vol. Le Tracker Pro Max dispose pour cela d'une connexion 4G LTE-M fonctionnant dans plus de 35 pays, ainsi que d'une autonomie annoncée supérieure à six mois.
Deux modes sont proposés. Le mode Absence est destiné aux longues périodes pendant lesquelles un bien reste sans surveillance, tandis que le mode Alarme assure une surveillance renforcée lors des stationnements courts. Cette dernière peut automatiquement être désactivée lorsque le smartphone du propriétaire est détecté à proximité.
Invoxia ajoute également une fonction assez intéressante baptisée
Attention toutefois, ce document ne peut être utilisé qu'après le dépôt d'une plainte. Il peut ensuite servir de justificatif auprès de l'assurance. Le Tracker Classic 2026 profite lui aussi des dernières évolutions de la marque, mais conserve un fonctionnement différent. Plus petit, il combine Bluetooth, Wi-Fi et GPS avec les réseaux basse consommation LoRa, sans nécessiter de carte SIM.
Sa position peut être actualisée toutes les 2, 5 ou 10 minutes. Un mode Perdu force une actualisation toutes les deux minutes lorsque le tracker se déplace, contre toutes les deux heures lorsqu'il reste immobile. Son tarif est fixé à 99 euros avec un an d'abonnement inclus.
Autre nouveauté présentée à Berlin, le Biotracker 2026 arrive désormais à sa cinquième génération. Ce modèle destiné aux chiens ne se contente pas de suivre leur position puisqu'il surveille également six biomarqueurs.
Il analyse notamment les fréquences cardiaque et respiratoire ainsi que la variabilité de la fréquence cardiaque (HRV), avec l'objectif de détecter certains signes de stress, de fatigue ou de douleur avant l'apparition de symptômes visibles.
Lui aussi bénéficie désormais du Live Tracking avec une actualisation GPS chaque seconde. Le Biotracker 2026 est proposé à 248,90 euros, auxquels il faudra ajouter un abonnement disponible sous différentes formules.
Avec cette nouvelle gamme, Invoxia cherche surtout à creuser l'écart entre les véritables trackers GPS et les petits traceurs Bluetooth reposant sur un réseau collaboratif de smartphones. Le Live Tracking à la seconde du Tracker Pro Max paraît particulièrement pertinent en cas de vol d'un véhicule ou d'un objet en déplacement, là où une localisation espacée de plusieurs minutes peut rapidement compliquer le suivi. Le dossier de vol constitue également une bonne idée pour transformer les informations recueillies par le tracker en données plus facilement exploitables.
LE TRACKER PRO MAX PASSE À UNE POSITION PAR SECONDE
Invoxia profite de l’IFA de Berlin pour présenter les dernières évolutions de sa gamme de traceurs. En tête d’affiche, le Tracker Pro Max, lancé en juillet dernier, se distingue par son nouveau mode Live Tracking. Contrairement aux traceurs qui communiquent leur position à intervalles réguliers, celui-ci peut transmettre sa localisation chaque seconde. Invoxia le présente comme le premier traceur GPS autonome capable de proposer un tel suivi en temps réel.
De quoi faciliter le suivi d'un véhicule ou d'un bagage en mouvement en cas de vol. Le Tracker Pro Max dispose pour cela d'une connexion 4G LTE-M fonctionnant dans plus de 35 pays, ainsi que d'une autonomie annoncée supérieure à six mois.
Deux modes sont proposés. Le mode Absence est destiné aux longues périodes pendant lesquelles un bien reste sans surveillance, tandis que le mode Alarme assure une surveillance renforcée lors des stationnements courts. Cette dernière peut automatiquement être désactivée lorsque le smartphone du propriétaire est détecté à proximité.
UN « DOSSIER DE VOL » POUR LES FORCES DE L'ORDRE
Invoxia ajoute également une fonction assez intéressante baptisée
dossier de vol. En cas de problème, l'application peut générer un fichier officiel accompagné d'un QR Code permettant notamment aux forces de l'ordre et aux assurances d'accéder aux informations nécessaires pour localiser le traceur.
Attention toutefois, ce document ne peut être utilisé qu'après le dépôt d'une plainte. Il peut ensuite servir de justificatif auprès de l'assurance. Le Tracker Classic 2026 profite lui aussi des dernières évolutions de la marque, mais conserve un fonctionnement différent. Plus petit, il combine Bluetooth, Wi-Fi et GPS avec les réseaux basse consommation LoRa, sans nécessiter de carte SIM.
Sa position peut être actualisée toutes les 2, 5 ou 10 minutes. Un mode Perdu force une actualisation toutes les deux minutes lorsque le tracker se déplace, contre toutes les deux heures lorsqu'il reste immobile. Son tarif est fixé à 99 euros avec un an d'abonnement inclus.
LE BIOTRACKER SURVEILLE AUSSI LA SANTÉ DU CHIEN
Autre nouveauté présentée à Berlin, le Biotracker 2026 arrive désormais à sa cinquième génération. Ce modèle destiné aux chiens ne se contente pas de suivre leur position puisqu'il surveille également six biomarqueurs.
Il analyse notamment les fréquences cardiaque et respiratoire ainsi que la variabilité de la fréquence cardiaque (HRV), avec l'objectif de détecter certains signes de stress, de fatigue ou de douleur avant l'apparition de symptômes visibles.
Lui aussi bénéficie désormais du Live Tracking avec une actualisation GPS chaque seconde. Le Biotracker 2026 est proposé à 248,90 euros, auxquels il faudra ajouter un abonnement disponible sous différentes formules.
QU'EN PENSER ?
Avec cette nouvelle gamme, Invoxia cherche surtout à creuser l'écart entre les véritables trackers GPS et les petits traceurs Bluetooth reposant sur un réseau collaboratif de smartphones. Le Live Tracking à la seconde du Tracker Pro Max paraît particulièrement pertinent en cas de vol d'un véhicule ou d'un objet en déplacement, là où une localisation espacée de plusieurs minutes peut rapidement compliquer le suivi. Le dossier de vol constitue également une bonne idée pour transformer les informations recueillies par le tracker en données plus facilement exploitables.