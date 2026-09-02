Les nouveaux trackers Invoxia passent au Live Tracking #IFA2026

LE TRACKER PRO MAX PASSE À UNE POSITION PAR SECONDE

UN « DOSSIER DE VOL » POUR LES FORCES DE L'ORDRE

dossier de vol

LE BIOTRACKER SURVEILLE AUSSI LA SANTÉ DU CHIEN

QU'EN PENSER ?



Avec cette nouvelle gamme, Invoxia cherche surtout à creuser l'écart entre les véritables trackers GPS et les petits traceurs Bluetooth reposant sur un réseau collaboratif de smartphones. Le Live Tracking à la seconde du Tracker Pro Max paraît particulièrement pertinent en cas de vol d'un véhicule ou d'un objet en déplacement, là où une localisation espacée de plusieurs minutes peut rapidement compliquer le suivi. Le dossier de vol constitue également une bonne idée pour transformer les informations recueillies par le tracker en données plus facilement exploitables.

Invoxia profite de l’IFA de Berlin pour présenter les dernières évolutions de sa gamme de traceurs. En tête d’affiche,. Contrairement aux traceurs qui communiquent leur position à intervalles réguliers, celui-ci peut. Invoxia le présente comme le premier traceur GPS autonome capable de proposer un tel suivi en temps réel.De quoi faciliter le suivi d'un véhicule ou d'un bagage en mouvement en cas de vol. Le Tracker Pro Max dispose pour cela d'une connexion 4, ainsi que d'une autonomie annoncée supérieure à six mois.Deux modes sont proposés. Le mode Absence est destiné aux longues périodes pendant lesquelles un bien reste sans surveillance, tandis que le mode Alarme assure une surveillance renforcée lors des stationnements courts. Cette dernière peut automatiquement être désactivée lorsque le smartphone du propriétaire est détecté à proximité.En cas de problème, l'application peut générer un fichier officiel accompagné d'un QR Code permettant notamment aux forces de l'ordre et aux assurances d'accéder aux informations nécessaires pour localiser le traceur.Attention toutefois, ce document ne peut être utilisé. Il peut ensuite servir de justificatif auprès de l'assurance. Leprofite lui aussi des dernières évolutions de la marque, mais conserve un fonctionnement différent. Plus petit, il combine Bluetooth, Wi-Fi et GPS avec les réseaux basse consommation LoRa, sans nécessiter de carte SIM.Sa position peut être actualisée toutes les 2, 5 ou 10 minutes. Un mode Perdu force une actualisation toutes les deux minutes lorsque le tracker se déplace, contre toutes les deux heures lorsqu'il reste immobile. Son tarif est fixé àAutre nouveauté présentée à Berlin, learrive désormais à sa cinquième génération. Ce modèle destiné aux chiens ne se contente pas de suivre leur position puisqu'il surveille également six biomarqueurs.Il analyse notamment les, avec l'objectif de détecter certains signes de stress, de fatigue ou de douleur avant l'apparition de symptômes visibles.Lui aussi bénéficie désormais du. Le Biotracker 2026 est proposé à 248,90 euros, auxquels il faudra ajouter un abonnement disponible sous différentes formules.