Invoxia lance son Biotracker Édition 2026, presque une Apple Watch pour chien
Invoxia dévoile la 5ᵉ génération de son traceur de santé canine, le Biotracker Édition 2026, avec une ambition claire : aller encore plus loin dans le suivi de la santé des chiens, tout en améliorant la précision du GPS. Présenté comme un véritable Apple Watch pour chien, ce nouveau modèle introduit des biomarqueurs avancés, dont la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC), une première sur un produit grand public dédié aux animaux.
Un suivi de santé canine nettement enrichi
Le Biotracker Édition 2026 intègre désormais six biomarqueurs accessibles aux propriétaires : fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, variabilité de la fréquence cardiaque (VFC), niveau d’activité, calories dépensées, score de sommeil.
La VFC, bien connue dans le suivi de la santé humaine, permet d’évaluer le stress, la récupération et potentiellement la douleur chez le chien. Les données sont analysées via l’application Invoxia, qui aide à détecter des anomalies avant même l’apparition de symptômes visibles. Une VFC élevée est généralement associée à un bon équilibre physiologique, tandis qu’une baisse peut signaler fatigue, stress ou inconfort.
Une localisation GPS encore plus précise
Côté géolocalisation, Invoxia franchit un cap important. Le Live Tracking passe désormais à une mise à jour toutes les secondes, contre 30 secondes auparavant, sans impact sur l’autonomie, toujours annoncée à environ une semaine. Cette amélioration permet de suivre un chien avec une grande précision, notamment lors des balades, en forêt ou en cas de fugue.
Le traceur gagne également en robustesse grâce à l’intégration de deux anneaux en aluminium (tailles S et M), le rendant encore plus résistant aux usages intensifs du quotidien. La précédente édition était un peu trop sensible à certains coups de crocs ou chocs en cas de courses ou de jeux un peu vifs en forêt (pour en avoir l'expérience moi-même).
Des technologies validées scientifiquement
Invoxia met en avant des études vétérinaires menées sur plusieurs centaines de chiens, issues de races, tailles et âges variés. Ces travaux ont permis de revoir certaines références sur la santé cardiaque canine. Ils se penchent tout particulièrement sur la fréquence cardiaque au repos, qui souvent plus basse que les valeurs habituellement admises :
environ 50 à 80 battements par minute, contre 70 à 180 bpm selon les normes actuelles.
Les capteurs embarqués ont également démontré une forte précision, comparables à des dispositifs de référence comme l’électrocardiogramme portable, y compris sur des chiens à pelage épais. Ces données ouvrent la voie à une médecine vétérinaire plus prédictive, basée sur une surveillance continue et non invasive.
Prix et disponibilité
Le Biotracker Édition 2026 sera disponible dès aujourd'hui à un prix annoncé dès 119 €, sans abonnement obligatoire pour les fonctions de base. Des formules optionnelles sont proposées pour les services GPS avancés et le suivi en temps réel. On peut choisir entre l'abonnement Plus (mensuel à 8,99€ ou annuel à 89,90€ — soit 10 mensualités), l'abonnement Max GPS (mensuel à 12,90€ ou annuel à 129,90€/an — soit 10 mensualités— ou 2 ans à 229,90€).
Qu'en penser ?
Avec ce nouveau modèle, Invoxia confirme sa volonté de renforcer le suivi de la santé canine connectée, en combinant intelligence artificielle, biométrie avancée et géolocalisation de haute précision. Une approche qui rapproche un peu plus le bien-être animal des standards technologiques déjà bien établis chez l’humain.