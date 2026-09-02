Vivez l'IFA avec Mac4Ever : suivez-nous sur les réseaux !

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Par Didier Pulicani - Publié le
Cette semaine a lieu l'IFA, l'un des plus grands salons dédiés aux nouvelles technologies, qui se déroule à partir de demain (jeudi) à Berlin.
Mac4Ever a déployé une partie de son équipe sur place pour vous faire vivre l'événement au plus près ! Nous publierions chaque jour de petites vidéos des nouveautés les plus marquantes sur nos différentes plateformes, en plus de la couverture écrite habituelle.
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Didier, Candice et Ema rêvent déjà de currywurst !
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