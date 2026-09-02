L'assistant IA de Revolut arrive en France
Par Vincent Lautier - Publié le
Écrire « bloque ma carte » dans une messagerie et voir la carte se bloquer, sans menu ni service client. Voilà le genre de choses que permet AIR, l'assistant IA de Revolut, qui débarque en France ce mardi 1er septembre. Testé d'abord auprès des 13 millions de clients britanniques depuis son annonce d'avril, il s'ouvre désormais aux 8 millions d'utilisateurs français de la néobanque.
La différence avec les chatbots bancaires habituels tient en un mot, l'action. AIR ne se contente pas de répondre, il exécute, parce qu'il est branché sur votre compte. On l'ouvre d'un balayage du milieu de l'écran vers le bas, et on lui parle comme à un contact. Demandez-lui où va votre argent ou combien vous pouvez économiser ce mois-ci, il analyse vos dépenses. Demandez-lui le cours de l'action Nvidia, il le sort avec l'état de votre portefeuille. Il sait aussi générer une carte virtuelle à usage unique pour un achat douteux, faire le tri dans vos abonnements, dénicher un logement de vacances calibré sur votre budget ou convertir vos RevPoints en eSIM avant un départ à l'étranger.
Brancher une IA sur un compte en banque soulève des questions évidentes, et Revolut y répond avec un cadre assez strict. L'assistant n'accède qu'aux données que vous pouvez déjà consulter vous-même dans l'application, rien de plus. Les actions sensibles réclament une validation biométrique, votre visage ou votre empreinte, avant d'être exécutées. Et la néobanque assure qu'aucune donnée n'est stockée par ses partenaires IA ni recyclée pour entraîner d'autres modèles. Un point reste dans l'ombre, l'identité du modèle qui fait tourner l'ensemble, que Revolut ne dévoile pas.
Le choix de notre pays comme deuxième grand marché n'a rien d'un hasard. La France pèse 8 millions de clients sur les 80 que compte Revolut dans le monde, la néobanque vient d'y décrocher sa licence bancaire auprès de l'ACPR, et elle a promis 100 millions d'euros d'investissement avec un siège parisien attendu début 2027. Installer son assistant vedette chez nous dans la foulée du Royaume-Uni ressemble à une suite logique de cette stratégie.
Sur le papier, AIR coche ce qui manquait aux assistants bancaires, le passage à l'acte. Générer une carte jetable ou bloquer sa carte en une phrase rend de vrais services, et le garde-fou biométrique sur les actions sensibles montre que le sujet a été réfléchi. On aurait quand même aimé savoir quel modèle d'IA lit nos relevés, la confiance se construit mal dans le flou. Les clients méfiants pourront de toute façon ignorer l'assistant, qui ne s'ouvre que si on le sollicite.
Un assistant qui agit, pas un chatbot qui explique
La différence avec les chatbots bancaires habituels tient en un mot, l'action. AIR ne se contente pas de répondre, il exécute, parce qu'il est branché sur votre compte. On l'ouvre d'un balayage du milieu de l'écran vers le bas, et on lui parle comme à un contact. Demandez-lui où va votre argent ou combien vous pouvez économiser ce mois-ci, il analyse vos dépenses. Demandez-lui le cours de l'action Nvidia, il le sort avec l'état de votre portefeuille. Il sait aussi générer une carte virtuelle à usage unique pour un achat douteux, faire le tri dans vos abonnements, dénicher un logement de vacances calibré sur votre budget ou convertir vos RevPoints en eSIM avant un départ à l'étranger.
Des garde-fous plus sérieux qu'attendu
Brancher une IA sur un compte en banque soulève des questions évidentes, et Revolut y répond avec un cadre assez strict. L'assistant n'accède qu'aux données que vous pouvez déjà consulter vous-même dans l'application, rien de plus. Les actions sensibles réclament une validation biométrique, votre visage ou votre empreinte, avant d'être exécutées. Et la néobanque assure qu'aucune donnée n'est stockée par ses partenaires IA ni recyclée pour entraîner d'autres modèles. Un point reste dans l'ombre, l'identité du modèle qui fait tourner l'ensemble, que Revolut ne dévoile pas.
Pourquoi la France arrive si tôt dans le déploiement
Le choix de notre pays comme deuxième grand marché n'a rien d'un hasard. La France pèse 8 millions de clients sur les 80 que compte Revolut dans le monde, la néobanque vient d'y décrocher sa licence bancaire auprès de l'ACPR, et elle a promis 100 millions d'euros d'investissement avec un siège parisien attendu début 2027. Installer son assistant vedette chez nous dans la foulée du Royaume-Uni ressemble à une suite logique de cette stratégie.
On en dit quoi ?
Sur le papier, AIR coche ce qui manquait aux assistants bancaires, le passage à l'acte. Générer une carte jetable ou bloquer sa carte en une phrase rend de vrais services, et le garde-fou biométrique sur les actions sensibles montre que le sujet a été réfléchi. On aurait quand même aimé savoir quel modèle d'IA lit nos relevés, la confiance se construit mal dans le flou. Les clients méfiants pourront de toute façon ignorer l'assistant, qui ne s'ouvre que si on le sollicite.