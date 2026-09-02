L'assistant IA de Revolut arrive en France

On en dit quoi ?



Sur le papier, AIR coche ce qui manquait aux assistants bancaires, le passage à l'acte. Générer une carte jetable ou bloquer sa carte en une phrase rend de vrais services, et le garde-fou biométrique sur les actions sensibles montre que le sujet a été réfléchi. On aurait quand même aimé savoir quel modèle d'IA lit nos relevés, la confiance se construit mal dans le flou. Les clients méfiants pourront de toute façon ignorer l'assistant, qui ne s'ouvre que si on le sollicite.