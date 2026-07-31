Revolut augmente ses prix, mais offre plusieurs mois de ChatGPT Go
Par Vincent Lautier - Publié le
Trois semaines après avoir relevé le tarif de ses formules Premium, Metal et Ultra, Revolut annonce l'arrivée de ChatGPT Go dans ces mêmes abonnements, avec six mois offerts aux uns et douze aux autres. L'offre payante la moins chère d'OpenAI coûtant 8 euros par mois quand on la prend seule, la banque met en avant près de 96 euros d'économies sur une année.
Le calendrier vaut le détour. Le 9 juillet, Revolut faisait passer son Premium de 9,99 à 10,99 euros par mois, son Metal de 16,99 à 18,99 euros et son Ultra de 55 à 60 euros, en justifiant l'opération par une pile d'abonnements partenaires allant du cours de langue au suivi de cycle, en passant par le quotidien sportif et le coupe-file dans plus de 90 aéroports pour les deux formules du haut, si bien que ChatGPT Go vient s'ajouter à un empilement déjà bien fourni, trois semaines seulement après que les clients ont vu leur prélèvement mensuel grimper.
La générosité suit le prix de la formule, avec six mois d'accès pour les abonnés Premium et le double pour ceux qui ont pris un Metal ou un Ultra, ces derniers pouvant en prime offrir une année complète à la personne de leur choix. Même les comptes Standard et Plus décrochent trois mois, mais la banque prend soin de parler là d'une offre promotionnelle quand le reste du dispositif est présenté comme un partenariat durable. Attention au petit piège. Côté Premium, le compte bascule automatiquement sur une version payante de ChatGPT au bout des six mois, et il faudra donc penser à couper le renouvellement soi-même.
Cette formule existe en France depuis décembre et se glisse entre la version gratuite et l'abonnement Plus facturé 23 euros, avec des quotas plus généreux sur les fichiers et la génération d'images, une mémoire contextuelle étendue et un mode de raisonnement plus poussé, mais vous n'aurez ni Codex pour le code, ni la possibilité de revenir à un modèle précédent, les fonctions les plus avancées restant réservées aux abonnements supérieurs. C'est une porte d'entrée correcte, pas un outil de professionnel.
Difficile de bouder une année de ChatGPT Go quand on est déjà client Metal, ça reste 96 euros qui ne sortiront pas de votre poche, et on ne va pas reprocher à une banque d'enrichir son offre. Mais bon, personne ne prend un compte bancaire à 18,99 euros par mois pour un abonnement d'IA à 8 euros, et cette accumulation de services partenaires sert surtout à faire passer la pilule de juillet. Le renouvellement automatique de la formule Premium, lui, reste franchement discutable. Un partenariat qui démarre par un piège à reconduction, ça gâche un peu la fête.
La hausse d'abord, le cadeau ensuite
Le calendrier vaut le détour. Le 9 juillet, Revolut faisait passer son Premium de 9,99 à 10,99 euros par mois, son Metal de 16,99 à 18,99 euros et son Ultra de 55 à 60 euros, en justifiant l'opération par une pile d'abonnements partenaires allant du cours de langue au suivi de cycle, en passant par le quotidien sportif et le coupe-file dans plus de 90 aéroports pour les deux formules du haut, si bien que ChatGPT Go vient s'ajouter à un empilement déjà bien fourni, trois semaines seulement après que les clients ont vu leur prélèvement mensuel grimper.
Six mois pour les Premium, douze pour les Metal et Ultra
La générosité suit le prix de la formule, avec six mois d'accès pour les abonnés Premium et le double pour ceux qui ont pris un Metal ou un Ultra, ces derniers pouvant en prime offrir une année complète à la personne de leur choix. Même les comptes Standard et Plus décrochent trois mois, mais la banque prend soin de parler là d'une offre promotionnelle quand le reste du dispositif est présenté comme un partenariat durable. Attention au petit piège. Côté Premium, le compte bascule automatiquement sur une version payante de ChatGPT au bout des six mois, et il faudra donc penser à couper le renouvellement soi-même.
Ce que vaut vraiment ChatGPT Go
Cette formule existe en France depuis décembre et se glisse entre la version gratuite et l'abonnement Plus facturé 23 euros, avec des quotas plus généreux sur les fichiers et la génération d'images, une mémoire contextuelle étendue et un mode de raisonnement plus poussé, mais vous n'aurez ni Codex pour le code, ni la possibilité de revenir à un modèle précédent, les fonctions les plus avancées restant réservées aux abonnements supérieurs. C'est une porte d'entrée correcte, pas un outil de professionnel.
On en dit quoi ?
Difficile de bouder une année de ChatGPT Go quand on est déjà client Metal, ça reste 96 euros qui ne sortiront pas de votre poche, et on ne va pas reprocher à une banque d'enrichir son offre. Mais bon, personne ne prend un compte bancaire à 18,99 euros par mois pour un abonnement d'IA à 8 euros, et cette accumulation de services partenaires sert surtout à faire passer la pilule de juillet. Le renouvellement automatique de la formule Premium, lui, reste franchement discutable. Un partenariat qui démarre par un piège à reconduction, ça gâche un peu la fête.