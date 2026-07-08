Revolut revendique 8 millions de clients en France, mais attend toujours sa licence française

On en dit quoi ?



La croissance est forte, ça ne se discute pas, et l'ouverture d'un siège parisien montre que Revolut arrête de traiter la France comme un marché secondaire. N'empêche qu'une banque forte de 8 millions de clients tricolores et toujours adossée à une licence lituanienne, un an après avoir réclamé la française, ça pose quand même question En attendant l'agrément, autant le savoir, vos économies dorment sous une garantie basée à Vilnius.